52 Beach Villas (92 m²) aus einem Mix aus Holz und modernen Farben liegen direkt am Strand. Sie verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Badewanne und Aussendusche, Tee-/Kaffeekocher, Minibar, TV und eine überdachte Terrasse. 20 Beach Villas Pool (102 m²) mit Pool auf der Terrasse. 22 Water Villas (75 m²) sind auf Stelzen in die Lagune gebaut mit direktem Einstieg ins Meer und mit einem geschlossenen Badezimmer.

10 Water Villas Pool (85 m²) mit Pool auf der Terrasse. Die Water Suite Pool zusätzlich mit Wohnbereich. Die zweistöckige Presidential Suite (175 m²) liegt am Ende des Wasservillen-Steges und bietet oben das Schlaf- und Badezimmer, im Parterre der Wohnbereich und eine Terrasse mit Pool. Es können auch zwei Water Villas mit Verbindungstüre dazugebucht werden = Total 3 Schlaf- und Badezimmer.