Kudafushi Resort & Spa
Raa-Atoll
Beschreibung
Einleitung
Das «De' North Restaurant» bietet ein internationales Buffet, das «Olive Me Restaurant» mediterrane à la carte Speisen, das «Sea Edge» leckere Cocktails während dem Sonnenuntergang und abends asiatische à la carte-Küche, an. Tagsüber werden an der «JuJu Bar» kühle Getränke am Pool serviert. Boutique.
Angebot
Das Spa bietet verschiedenste Körperbehandlungen sowie Dampfbad und Sauna.
Zimmer
52 Beach Villas (92 m²) aus einem Mix aus Holz und modernen Farben liegen direkt am Strand. Sie verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Badewanne und Aussendusche, Tee-/Kaffeekocher, Minibar, TV und eine überdachte Terrasse. 20 Beach Villas Pool (102 m²) mit Pool auf der Terrasse. 22 Water Villas (75 m²) sind auf Stelzen in die Lagune gebaut mit direktem Einstieg ins Meer und mit einem geschlossenen Badezimmer.
10 Water Villas Pool (85 m²) mit Pool auf der Terrasse. Die Water Suite Pool zusätzlich mit Wohnbereich. Die zweistöckige Presidential Suite (175 m²) liegt am Ende des Wasservillen-Steges und bietet oben das Schlaf- und Badezimmer, im Parterre der Wohnbereich und eine Terrasse mit Pool. Es können auch zwei Water Villas mit Verbindungstüre dazugebucht werden = Total 3 Schlaf- und Badezimmer.
Gratis-Sport
Fitnessraum, Tischtennis, Tischfussball, Billard, Tennis, Badminton, Kajak, Kanu, Windsurfen.
Sport gegen Gebühr
Jetski, Wasserski, Wakeboard, Banana Boat, Fun Tube, Katamaran, Schnorchelausrüstung, Tauchen.
Kinder
Der «Little Bubbles Club» begrüsst Kinder von 3-12 Jahren.
ab CHF 202.– / pro Person
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