Anantara Kihavah Maldives Villas
Baa-Atoll
Beschreibung
Einleitung
Ein mediterranes Hauptrestaurant und 4 à la carte Restaurants: italienisch, asiatisch, japanisch (Teppanyaki), vegane Küche und sehr spektakulär ist das Gourmet-Restaurant, das Unterwasserrestaurant mit einem einzigartigen Unterwasser-Weinkeller, der von einem Wein-Guru betreut wird. Zwei Bars, ein Pool, ein Openair-Kino, das einzigartige Überwasser-Observatorium, eine Boutique und ein Juwelier.
Angebot
Das «Anantara Spa» ist auf Stelzen über Wasser gebaut und verfügt über 6 Behandlungssuiten mit teils Glasboden. Es bietet eine grosse Auswahl an Massagen und Wellness-Behandlungen, inkl. Ayurveda. Pool, Sauna und Dampfbad.
Zimmer
22 stilvoll eingerichtete Beach Pool Villas (258 m2, 2025 renoviert) liegen direkt am Strand mit grossem Aussenbereich mit Tagesbett, Pavillon und privatem Pool, halboffenes Badezimmer mit Badewanne, Innen- und Aussendusche, TV, Minibar, Weinkühler, Espresso-Maschine. 8 Villas (Sunset Beach Pool Villas, 2025 renoviert) liegen auf der Sonnenuntergangsseite. Die 1 Bedroom Family Beach Pool Villas (2025 renoviert) verfügen zusätzlich über eine separate "Kinder-Schlafecke".
Die 2 Bedroom Family Beach Pool Villas (412 m2) bieten zwei Schlaf- und Badezimmer. 34 Over Water Pool Villas (267 m2) sind auf Stelzen über dem Wasser gebaut und bieten ein geschlossenes Badezimmer. 6 Villas (Sunset Over Water Pool Villas) liegen auf der Sonnenuntergangsseite. Eine 1 Bedroom Family Over Water Pool Villa mit zusätzlicher "Kinder-Schlafecke". 2 - 4 Bedroom Beach Pool Residences und zwei 2 Bedroom Over Water Pool Residences.
Gratis-Sport
Tennis (inkl. Flutlicht), Volleyball, Fussball, Tischtennis, Badminton, Fitnesscenter, Schnorchelausrüstung, Kajak, Yoga.
Sport gegen Gebühr
Pilates, Kinesis, Thaiboxen, Tauchen, Katamaran, Segeln, Windsurfen, Kitesurfen, Hochseefischen, Jetski.
Kinder
Der «Thithi Boli Kids-Club» für Kinder von 4 bis 11 Jahren. Trampolin-Park, Kletterwand und ein separater Spielplatz.
ab CHF 928.– / pro Person
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