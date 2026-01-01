22 stilvoll eingerichtete Beach Pool Villas (258 m2, 2025 renoviert) liegen direkt am Strand mit grossem Aussenbereich mit Tagesbett, Pavillon und privatem Pool, halboffenes Badezimmer mit Badewanne, Innen- und Aussendusche, TV, Minibar, Weinkühler, Espresso-Maschine. 8 Villas (Sunset Beach Pool Villas, 2025 renoviert) liegen auf der Sonnenuntergangsseite. Die 1 Bedroom Family Beach Pool Villas (2025 renoviert) verfügen zusätzlich über eine separate "Kinder-Schlafecke".

Die 2 Bedroom Family Beach Pool Villas (412 m2) bieten zwei Schlaf- und Badezimmer. 34 Over Water Pool Villas (267 m2) sind auf Stelzen über dem Wasser gebaut und bieten ein geschlossenes Badezimmer. 6 Villas (Sunset Over Water Pool Villas) liegen auf der Sonnenuntergangsseite. Eine 1 Bedroom Family Over Water Pool Villa mit zusätzlicher "Kinder-Schlafecke". 2 - 4 Bedroom Beach Pool Residences und zwei 2 Bedroom Over Water Pool Residences.