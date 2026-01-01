Das Hauptrestaurant "The Market" bietet köstliche Buffets aus aller Welt an, das à la carte Restaurant "Bottega" serviert italienische Gerichte, im "Sip & Sand" am Strand gibt es mittags Grillgerichte und abends japanische Spezialitäten, das "Scoop" verführt mit hausgemachtem Glacé, Gebäck und frisch gepressten Säften und das "The Point" bietet hervorragende spanische Tapas und Weine an, während sich in der oberen Etage der spektakuläre Infinity-Pool und das "Sunset Point" befinden, welches leichte Snacks und Cocktails serviert sowie zum Sonnenuntergang der DJ mit Lounge-Beats für eine entspannte Atmosphäre sorgt.

Zudem lädt mittags das "Drift" (auf der Privatinsel) zu Seafood und Curries ein. Des Weiteren verfügt die grüne Insel über einen schön angelegten Hauptpool und Boutiquen.