Six Senses Kanuhura
Lhaviyani-Atoll
Beschreibung
Einleitung
Das Hauptrestaurant "The Market" bietet köstliche Buffets aus aller Welt an, das à la carte Restaurant "Bottega" serviert italienische Gerichte, im "Sip & Sand" am Strand gibt es mittags Grillgerichte und abends japanische Spezialitäten, das "Scoop" verführt mit hausgemachtem Glacé, Gebäck und frisch gepressten Säften und das "The Point" bietet hervorragende spanische Tapas und Weine an, während sich in der oberen Etage der spektakuläre Infinity-Pool und das "Sunset Point" befinden, welches leichte Snacks und Cocktails serviert sowie zum Sonnenuntergang der DJ mit Lounge-Beats für eine entspannte Atmosphäre sorgt.
Zudem lädt mittags das "Drift" (auf der Privatinsel) zu Seafood und Curries ein. Des Weiteren verfügt die grüne Insel über einen schön angelegten Hauptpool und Boutiquen.
Angebot
Entdecken Sie Ihre innere Mitte im "Six Senses Spa" bei vielfältigen Massagen und Behandlungen mit natürlichen Produkten.
Zimmer
Des Weiteren gibt es 7 Beach Retreats Pool (170 m2), 3 Family Beach Retreats Pool (195 m2), eine 2 Bedroom Beach Retreat Pool (262 m2) und eine 3 Bedroom Beach Reserve (320 m2).
Die Unterkünfte sind mit nachhaltigen Materialien ausgestattet und in hellen Farben gehalten, so vereinen sie natürliche Eleganz mit modernem Flair. 6 Beach Villas (87 m2) direkt am Strand und mit halboffenem Badezimmer mit Badewanne, Innen- und Aussendusche, TV, Minibar, Kaffee-/Tee-Maschine und möblierter Terrasse. 10 Beach Villas Pool (101 m2) zusätzlich mit Pool, 18 Deluxe Beach Villas Pool (122 m2) zusätzlich mit Wohnbereich, 6 Deluxe Beach Villas Suite Pool (170 m2, Pool 29m2) mit überdachter Terrasse, 5 2 Bedroom Beach Villas Pool (262 m2, Pool 19 m2) bestehen aus zwei separaten Villas mit gemeinsamer Terrasse, 7 2 Bedroom Beach Villas Suite Pool (250 m2, Pool 32m2) mit zwei Schlaf-/Badezimmer und gemeinsamem Wohnraum, eine 3 Bedroom Beach Suite Pool (415 m2, Pool 30 m2 ) mit zwei Etagen mit drei Schlaf-/Badezimmer.
Des Weiteren gibt es 7 Beach Retreats Pool (170 m2), 3 Family Beach Retreats Pool (195 m2), eine 2 Bedroom Beach Retreat Pool (262 m2) und eine 3 Bedroom Beach Reserve (320 m2).
Auf Stelzen über Wasser gebaut befinden sich die 15 Water Villas Pool (115 m2) mit geschlossenem Badezimmer und einer Terrasse mit Pool (16 m2) und direktem Einstieg ins Meer, die vier Family Water Villas Pool (126 m2) bieten zusätzlich ein Wohnzimmer und die 2 Bedroom Water Villas Pool (305 m2, Pool 38 m2) bieten zwei Schlaf-/Badezimmer.
Gratis-Sport
Fitnesscenter, Windsurfen, Kajak, Schnorchelausrüstung.
Sport gegen Gebühr
Yoga, motorisierte Wassersportarten, E-Foil-Boarding, Kitesurfen, Stand-up-Paddel, Tauchen.
Kinder
Kinder-Club für 3 - 11 Jahren und Teens-Club von 12 - 16 Jahren.
ab CHF 623.– / pro Person
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