Baa Atoll Reisen vom Spezialisten
Ferien im UNESCO Biosphärenreservat
The Nautilus Maldives
Preis auf Anfrage
Baa-Atoll
Das Konzept heisst statt Standardprozessen zu folgen, wird jeder Service individuell kreiert. Jeder Gast hat seinen...
Anantara Kihavah Maldives Villas
ab CHF 928.– / pro Person
Baa-Atoll
Ein mediterranes Hauptrestaurant und 4 à la carte Restaurants: italienisch, asiatisch, japanisch (Teppanyaki), vegane...
Milaidhoo Maldives
ab CHF 1029.– / pro Person
Baa-Atoll
Milaidhoo Maldives – Story of a small Island (die Geschichte einer kleinen Insel). Traditionelle Handwerkskunst...
Vakkaru Maldives
Preis auf Anfrage
Baa-Atoll
Die paradiesische Insel beherbergt über 2300 Kokosnusspalmen und bietet in Kombination mit den weissen Sandstränden...
Soneva Fushi
ab CHF 1398.– / pro Person
Baa-Atoll
Soneva Fushi liegt auf der naturbelassenen Insel Kunfunadhoo im Baa-Atoll, umgeben von weissen Sandstränden und...
Finolhu, a Seaside Collection Resort
ab CHF 478.– / pro Person
Baa-Atoll
Das schön präsentierte Buffetrestaurant «Beach Kitchen» verwöhnt mit internationalen Speisen und Themenabenden oder...
Coco Palm Dhuni Kolhu
ab CHF 278.– / pro Person
Baa-Atoll
2 Restaurants mit offener Showküche sowie asiatischen Gerichten und Grill-Spezialitäten unter freiem Himmel am...
NH Collection Maldives Reethi Resort
Preis auf Anfrage
Baa-Atoll
Ein Hauptrestaurant und 4 à la carte Restaurants. 5 Bars, ein Pool, zwei Boutiquen und eine Bibliothek. WiFi an der...
Royal Island Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Baa-Atoll
1 Haupt- und 1 à la carte Restaurant, 3 Bars, Disco, Pool und separater Kinderpool, Boutique. WiFi kostenfrei in der...
Dreamland The Unique Sea & Lake Resort / Spa
ab CHF 130.– / pro Person
Baa-Atoll
Inmitten 20m hohen Mangroven und Kokospalmen befindet sich ein 1600m2 grosser Süsswassersee, der als Biotop mit...
Hotels auf dem Baa Atoll
Etwa 8.900 Einwohner verteilen sich auf 13 Inseln des Baa Atolls und auf 10 der 75 Inseln befinden sich Urlaubsresorts der Luxusklasse. Hierzu zählt zum Beispiel das 600 x 280 Meter grosse Dusit Thani Maldives mit fünf preisgekrönten Restaurants und einem Spa in den Baumwipfeln. Das 800 x 200 Meter grosse Four Seasons Landaa Giraavaru verfügt über residenzartige Villen und das mit 300 x 180 Metern eher kleine Milaidhoo Island Boutique Resort eignet sich hervorragend als Rückzugsort.
Nahezu jedes Resort bietet Tauchausflüge in Begleitung professioneller Meeresbiologen an. Auf dem Baa Atoll befindet sich im Erstklasse Resort Hurawalhi Island das grösste vollkommen verglaste Unterwasserrestaurant der Welt. Unsere Spezialisten ermöglichen Ihnen unvergessliche Ferien im UNESCO-Biosphärenreservat.
Four Seasons Maldives
Das Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru ist ein exklusives Paradies, das inmitten der unberührten Natur des Baa Atolls thront. Mit residenzartigen Villen, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen, bietet dieses Resort ein unvergessliches Erlebnis von Luxus und Erholung. Geniessen Sie erstklassige Wellnessangebote und exquisite Gastronomie in einem der besten Resorts der Malediven.
Royal Island Resort & Spa Malediven
Das Royal Island Resort & Spa Malediven ist eine wahre Oase der Ruhe und Entspannung. Umgeben von kristallklarem Wasser und üppiger Vegetation bietet dieses Resort eine Vielzahl von Annehmlichkeiten, darunter ein hervorragendes Spa und erstklassige gastronomische Einrichtungen. Ideal für Paare und Familien, die die Schönheit der Malediven in vollen Zügen geniessen möchten.
Milaidhoo Maldives
Dreamland Malediven
Das Dreamland Maldives ist der perfekte Rückzugsort für Reisende, die das wahre Inselparadies erleben möchten. Mit seiner entspannten Atmosphäre und den komfortablen Unterkünften ist es der ideale Ort, um den Alltagsstress hinter sich zu lassen. Geniessen Sie die weissen Sandstrände und das türkisfarbene Wasser, während Sie in einem der besten Resorts des Baa Atolls entspannen.
Anantara Kihavah Maldives Villas
Das Anantara Kihavah Maldives Villas vereint modernen Luxus mit traditioneller maledivischer Gastfreundschaft. Jedes der exquisiten Villen bietet einen atemberaubenden Blick auf den Ozean und ist mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet, die für einen perfekten Urlaub erforderlich sind. Die kulinarischen Erlebnisse und die erstklassigen Wellnessangebote machen diesen Ort zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Heritance Aarah Malediven
Das Heritance Aarah Maldives ist ein luxuriöses Resort, das die Essenz der Malediven einfängt. Hier können Sie in stilvoll eingerichteten Villen entspannen und eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten geniessen, darunter Schnorcheln und Tauchen. Das Resort bietet auch exquisite Dining-Optionen, die die lokale und internationale Küche vereinen.
Soneva Fushi Resort Malediven
Das Soneva Fushi Resort Maldives ist ein Paradebeispiel für nachhaltigen Luxus. Eingebettet in die tropische Natur bietet dieses Resort atemberaubende Villen, die mit viel Liebe zum Detail gestaltet sind. Gäste können sich auf unvergessliche Erlebnisse freuen, wie z.B. kulinarische Höhepunkte unter dem Sternenhimmel und Spa-Anwendungen inmitten der Natur.
Reethi Beach Resort
Das Reethi Beach Resort ist der perfekte Ort für Reisende, die die unberührte Schönheit der Malediven geniessen möchten. Mit seiner entspannten Atmosphäre, den komfortablen Unterkünften und einer Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten ist es ideal für einen erholsamen Urlaub. Geniessen Sie die idyllischen Strände und das reichhaltige Unterwasserleben in diesem charmanten Resort.
Anreise, Unterwasserwelt und Reisezeit im Baa-Atoll
Das Baa-Atoll liegt rund 120 Kilometer nordwestlich von Malé. Die Anreise erfolgt wahlweise per Wasserflugzeug – der Flug ab dem internationalen Flughafen dauert etwa 30 bis 45 Minuten und bietet spektakuläre Ausblicke auf die Atolle – oder per Inlandsflug nach Dharavandhoo mit anschliessendem kurzem Speedboot-Transfer zum Resort. Wasserflugzeuge verkehren nur bei Tageslicht; wer spät in Malé ankommt, wählt deshalb den Inlandsflug oder plant eine Übernachtung beim Flughafen ein.
Unter Wasser zählt das Baa-Atoll zu den reichsten Regionen der Malediven – nicht umsonst wurde es 2011 als erstes Gebiet des Landes zum UNESCO-Biosphärenreservat erklärt. Berühmtester Spot ist die Hanifaru-Bucht: Während des Südwest-Monsuns, etwa von Juni bis November, versammeln sich hier zahlreiche Mantas – und mit etwas Glück auch Walhaie – zum Planktonfressen. Die Bucht steht unter strengem Schutz und darf nur schnorchelnd besucht werden; Ausflüge organisieren die Resorts mit lizenzierten Guides. Auch abseits dieses Naturschauspiels bieten viele Inseln schöne Hausriffe sowie Tauchausflüge zu fischreichen Kanälen und Riffen.
Für die Planung gilt: Die Trockenzeit von Dezember bis April verspricht die sonnigsten Tage und die ruhigste See, während die Manta-Saison in der Hanifaru-Bucht in die feuchtere Jahreshälfte fällt. Welche Monate am besten zu Ihren Wünschen passen, lesen Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit auf den Malediven – oder Sie lassen sich von unseren Spezialisten persönlich beraten.
Häufige Fragen zum Baa-Atoll
Das Baa-Atoll liegt rund 120 Kilometer nordwestlich von Malé. Am schnellsten geht es per Wasserflugzeug ab dem internationalen Flughafen – die Flugzeit beträgt etwa 30 bis 45 Minuten, geflogen wird nur bei Tageslicht. Alternativ bringt Sie ein Inlandsflug auf die Insel Dharavandhoo im Baa-Atoll, von wo ein kurzer Speedboot-Transfer zum Resort führt – praktisch auch bei einer Ankunft am Abend.
Die beste Zeit für Manta-Begegnungen in der Hanifaru-Bucht ist der Südwest-Monsun von etwa Juni bis November: Dann spülen die Strömungen grosse Mengen Plankton in die Bucht, das die Tiere anzieht – gelegentlich zeigen sich auch Walhaie. Die Bucht ist streng geschützt und darf nur schnorchelnd mit lizenzierten Guides besucht werden; Tauchen ist dort nicht erlaubt.
Die beliebtesten Resorts
Von Reethi Faru bis Baros: unsere Resort-Guides mit allem, was Sie vor der Buchung wissen müssen.
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