Hotels auf dem Baa Atoll

Etwa 8.900 Einwohner verteilen sich auf 13 Inseln des Baa Atolls und auf 10 der 75 Inseln befinden sich Urlaubsresorts der Luxusklasse. Hierzu zählt zum Beispiel das 600 x 280 Meter grosse Dusit Thani Maldives mit fünf preisgekrönten Restaurants und einem Spa in den Baumwipfeln. Das 800 x 200 Meter grosse Four Seasons Landaa Giraavaru verfügt über residenzartige Villen und das mit 300 x 180 Metern eher kleine Milaidhoo Island Boutique Resort eignet sich hervorragend als Rückzugsort.

Nahezu jedes Resort bietet Tauchausflüge in Begleitung professioneller Meeresbiologen an. Auf dem Baa Atoll befindet sich im Erstklasse Resort Hurawalhi Island das grösste vollkommen verglaste Unterwasserrestaurant der Welt. Unsere Spezialisten ermöglichen Ihnen unvergessliche Ferien im UNESCO-Biosphärenreservat.





Four Seasons Maldives

Das Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru ist ein exklusives Paradies, das inmitten der unberührten Natur des Baa Atolls thront. Mit residenzartigen Villen, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen, bietet dieses Resort ein unvergessliches Erlebnis von Luxus und Erholung. Geniessen Sie erstklassige Wellnessangebote und exquisite Gastronomie in einem der besten Resorts der Malediven.

Royal Island Resort & Spa Malediven

Das Royal Island Resort & Spa Malediven ist eine wahre Oase der Ruhe und Entspannung. Umgeben von kristallklarem Wasser und üppiger Vegetation bietet dieses Resort eine Vielzahl von Annehmlichkeiten, darunter ein hervorragendes Spa und erstklassige gastronomische Einrichtungen. Ideal für Paare und Familien, die die Schönheit der Malediven in vollen Zügen geniessen möchten.

Milaidhoo Maldives

Das Milaidhoo Maldives ist ein traumhaftes Boutique-Resort, das einen unvergesslichen Rückzugsort inmitten der malerischen Landschaft des Baa Atolls bietet. Die stilvollen Villen, die über Wasser oder am Strand liegen, sind elegant gestaltet und bieten einen atemberaubenden Blick auf den Indischen Ozean. Genießen Sie maßgeschneiderte Erlebnisse, exquisite Küche und erstklassige Wellnessanwendungen, während Sie in dieser ruhigen Oase völlige Entspannung finden. Milaidhoo ist der perfekte Ort für Paare und Reisende, die das wahre maledivische Paradies entdecken möchten.

Dreamland Malediven

Das Dreamland Maldives ist der perfekte Rückzugsort für Reisende, die das wahre Inselparadies erleben möchten. Mit seiner entspannten Atmosphäre und den komfortablen Unterkünften ist es der ideale Ort, um den Alltagsstress hinter sich zu lassen. Geniessen Sie die weissen Sandstrände und das türkisfarbene Wasser, während Sie in einem der besten Resorts des Baa Atolls entspannen.





Anantara Kihavah Maldives Villas

Das Anantara Kihavah Maldives Villas vereint modernen Luxus mit traditioneller maledivischer Gastfreundschaft. Jedes der exquisiten Villen bietet einen atemberaubenden Blick auf den Ozean und ist mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet, die für einen perfekten Urlaub erforderlich sind. Die kulinarischen Erlebnisse und die erstklassigen Wellnessangebote machen diesen Ort zu einem unvergesslichen Erlebnis.





Heritance Aarah Malediven

Das Heritance Aarah Maldives ist ein luxuriöses Resort, das die Essenz der Malediven einfängt. Hier können Sie in stilvoll eingerichteten Villen entspannen und eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten geniessen, darunter Schnorcheln und Tauchen. Das Resort bietet auch exquisite Dining-Optionen, die die lokale und internationale Küche vereinen.





Soneva Fushi Resort Malediven

Das Soneva Fushi Resort Maldives ist ein Paradebeispiel für nachhaltigen Luxus. Eingebettet in die tropische Natur bietet dieses Resort atemberaubende Villen, die mit viel Liebe zum Detail gestaltet sind. Gäste können sich auf unvergessliche Erlebnisse freuen, wie z.B. kulinarische Höhepunkte unter dem Sternenhimmel und Spa-Anwendungen inmitten der Natur.





Reethi Beach Resort

Das Reethi Beach Resort ist der perfekte Ort für Reisende, die die unberührte Schönheit der Malediven geniessen möchten. Mit seiner entspannten Atmosphäre, den komfortablen Unterkünften und einer Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten ist es ideal für einen erholsamen Urlaub. Geniessen Sie die idyllischen Strände und das reichhaltige Unterwasserleben in diesem charmanten Resort.