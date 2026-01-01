Malediven Tauchen
Tauchferien auf den Malediven vom Spezialisten
Die atemberaubende Unterwasserwelt der Malediven
Schätze unter Wasser
Unter der Wasseroberfläche offenbaren sich die wahren Schätze der Malediven. Rings um die vielen Atolle befinden sich farbenfrohe Korallenriffe, die die Heimat von Fischen aller Art bilden. Fast alle Hotels der Malediven besitzen eine Tauchschule und bieten Tagesausflüge auf verschiedene Malediven Inseln zum Tauchen an. Gäste, die hauptsächlich tauchen möchten, sollten an einer Tauchsafari teilnehmen, bei der Sie auf einem Schiff logieren und immer den besten Tauchplätzen folgen können.
Die besten Tauchspots auf den Malediven
Nahezu alle Tauchschulen bieten Ausflüge für Anfänger und Fortgeschrittene an. Per Schiff werden Sie zu den passenden Tauchspots gebracht. Je nach Schwierigkeitsstufe können Sie beim Hausriff beginnen, Rifftauchgänge unternehmen und vom Wracktauchen bis zum Höhlentauchen alles probieren. Sie werden jedoch immer intakte Riffe und eine atemberaubende Unterwasserfauna vorfinden. Da verschiedene Arten nur regional verbreitet sind, sollten Sie eine Tauchreise auf den Malediven machen, bei der Sie mehrere unterschiedliche Atolle besuchen.
Verschiedene Unterwasserbewohner
Malediven Tauchen führt Sie in artenreiche Tauchreviere, wo Sie fast überall eine vielfältige Unterwasser Fauna bestaunen können. Allerdings kann diese regionale Unterschiede aufweisen. Korallen, Gorgonien, Federsterne sowie Zackenbarsche, Füsiliere, Schnapper, Napoleonfische und Riffbarsche sind überall verbreitet. Am Nord Male Atoll finden Sie zudem Harlekingarnelen, Doktorfische, Papageienfische und Stachelrochen. Hier befindet sich das bekannteste Wrack der Malediven, die Maledive Victory. Das Wrack befindet sich in etwa acht bis 30 Metern Tiefe und kann bei einem Tauchgang ausgiebig erforscht werden.
Ein weiteres Wrack befindet sich beim Süd Male Atoll sowie Höhlen, wie die Mafushi-Cave. Wenn Sie Mantas oder Haie sehen wollen, sind Sie dort ebenfalls richtig.
Beim Ari Atoll finden Sie nicht nur Schiffswracks, sondern eine besonders vielfältige Fauna. Hier tummeln sich Steinfische, Fledermausfische, Rotfeuerfische sowie Drachenköpfe und Weichkorallen. Sie erleben Oktopusse, die in Sekundenbruchteilen ihre Farbe und Oberfläche ändern können, sowie Rochen, Mantas und Schildkröten. Haben Sie Fragen oder sind sich nicht sicher, welches Atoll Ihren Ansprüchen entspricht oder zu Ihrem Können passt, stehen Ihnen unsere Spezialisten mit Rat und Tat zur Seite. So finden Sie massgeschneidert die besten Malediven Inseln für Taucher und Ihre Tauchreise auf den Malediven wird zum bleibenden Erlebnis.
Lily Beach
ab CHF 614.– / pro Person
Ari-Atoll
Im Hauptrestaurant wird ein grandioses Buffet mit internationalen Speisen präsentiert, im à la carte Restaurant...
V Villas Maldives at Mirihi MGallery Collection
ab CHF 403.– / pro Person
Ari-Atoll
Die bei Schweizern sehr beliebte Insel wurde komplett renoviert, öffnet im Dezember 2025 wieder ihre Tore und verfügt...
Baros Maldives
ab CHF 372.– / pro Person
Nordmale-Atoll
Die drei Spitzen-Restaurants bieten alle einen herrlichen Meerblick und gehören zum Besten was es auf den Malediven...
Kandolhu Maldives
ab CHF 369.– / pro Person
Ari-Atoll
Das halboffene Hauptrestaurant «The Market» verwöhnt mit internationaler Küche, das «Olive» mit Meersicht besticht...
Diamonds Athuruga
Preis auf Anfrage
Ari-Atoll
Ein Buffetrestaurant, ein à la carte Restaurant (Teppanyaki), ein weiteres à la carte Restaurant ist ausschliesslich...
Vilamendhoo Maldives Resort Island
ab CHF 187.– / pro Person
Ari-Atoll
Ein Hauptrestaurant «Funama» (für Gäste der Garden Rooms und Beach Villen) und ein Hauptrestaurant «Ahima» (für Gäste...
Ellaidhoo Maldives by Cinnamon
Preis auf Anfrage
Ari-Atoll
Die Insel bietet 2 Hauptrestaurants (Buffet), wovon eines ausschliesslich für die Water Bungalow-Gäste ist sowie ein...
Angaga
ab CHF 130.– / pro Person
Ari-Atoll
Die Insel bietet ein gemütliches Restaurant und eine Bar mit Sandboden, wo auch gelegentlich Abendunterhaltung...
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