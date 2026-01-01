Sued Male Atoll Reisen vom Spezialisten
Traumhafte Hotels auf der Inselgruppe
Lage und Charakter des Süd Malé Atolls
Das Süd Malé Atoll gehört zu den 26 Atollen, die zusammen mit rund 1190 Inseln den Inselstaat der Malediven im Indischen Ozean bilden. Verwaltungstechnisch wird es gemeinsam mit dem Nord Malé Atoll als Kaafu-Atoll geführt. Charakteristisch ist die überschaubare Grösse des Atolls: Kleine, flache Koralleninseln säumen eine geschützte Lagune, während Riffkanäle die Verbindung zum offenen Ozean herstellen. Trotz der Nähe zur Hauptstadt geht es auf den meisten Inseln ruhig zu; wer sein Resort einmal erreicht hat, spürt vom Betrieb rund um Malé nichts mehr.
Transfer ab Malé: kurz und unkompliziert
Auf den Malediven erfolgt der Transfer vom internationalen Flughafen je nach Distanz per Wasserflugzeug oder Speedboot. Das Süd Malé Atoll profitiert dabei von seiner Lage: Die Resorts werden in der Regel per Speedboot angefahren, ein Wasserflugzeug ist nicht nötig. Das verkürzt die Anreise und hat einen weiteren Vorteil: Wasserflugzeuge fliegen nur bei Tageslicht, Speedboote verkehren auch nach der Ankunft von Abendflügen. Damit eignet sich das Atoll besonders für Reisende, die spät landen oder die Transferzeit nach dem Langstreckenflug kurz halten möchten.
Unterwasserwelt und Hausriffe
Die Kanäle zwischen Lagune und offenem Ozean, auf den Malediven Kandus genannt, führen nährstoffreiches Wasser ins Atoll und ziehen entsprechend viele Meeresbewohner an; der bereits erwähnte Vaadhoo-Kanal ist das bekannteste Beispiel. Strömungstauchgänge an diesen Kanälen gehören zu den Höhepunkten für erfahrene Taucher. Viele Inseln verfügen zudem über ein Hausriff, das sich direkt vom Strand aus erschnorcheln lässt. Zu den typischen Begegnungen zählen bunte Rifffische, Schildkröten, Rochen und Riffhaie. Wer gezielt Mantas oder Walhaie beobachten möchte, kombiniert den Aufenthalt allenfalls mit einer Region wie dem Baa-Atoll, das als UNESCO-Biosphärenreservat für solche Begegnungen bekannt ist.
Für wen sich das Süd Malé Atoll eignet
Taucher schätzen die strömungsreichen Kanäle und die kurzen Wege zu den Tauchplätzen. Familien profitieren vom kurzen Speedboot-Transfer, denn gerade mit Kindern ist es angenehm, nach dem Flug nicht noch lange unterwegs zu sein, und finden in den flachen, geschützten Lagunen gute Bedingungen zum Baden und Schnorcheln. Ruhesuchende erleben auf den kleinen Resortinseln die klassische Atmosphäre der Malediven mit einer Insel pro Resort. Wer seine Ferien preisbewusster gestalten oder den Alltag der Einheimischen kennenlernen möchte, findet auf bewohnten Inseln wie Maafushi oder Guraidhoo eine einfachere Alternative zu den Resorts.
Beste Reisezeit und Aktivitäten
Klimatisch gilt für das Süd Malé Atoll, was für die gesamten Malediven gilt: ganzjährig warme Temperaturen, wobei der Nordost-Monsun von Dezember bis April die trockenste Phase bringt, während der Südwest-Monsun von Mai bis November feuchter ausfällt und kurze, kräftige Schauer mit sich bringen kann. Neben Tauchen und Schnorcheln bieten sich Ausflüge zu Sandbänken, Bootstouren zur Delfinbeobachtung und Wassersport in der Lagune an.
Dank der kurzen Distanz lässt sich auch ein Besuch der Hauptstadt Malé gut als Halbtagesausflug einplanen. So bietet das Süd Malé Atoll eine seltene Kombination auf den Malediven: schnelle Erreichbarkeit, eine vielfältige Unterwasserwelt und Inseln für unterschiedliche Ansprüche.
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Viele verschiedene Resorts
Die richtige Insel finden mit dem Spezialisten
Auf Süd Malé befinden sich 17 Hotelkomplexe, von denen einige der Tiefpreisklasse angehören. Dazu zählt das Biyadhoo Island Resort, das wegen seines Hausriffs auch von Gästen anderer Resorts besucht wird. Die meisten Hotels zählen jedoch zur Mittelklasse. Ebenso befinden sich dort die Erstklasse Hotels Anantara Dhigu, Taj Exotica Resort und das Velassaru Maldives. Die Grösse der Inseln variiert vom Nalandhu Maldives mit 160 Metern Durchmesser bis zu 700 x 100 Metern beim Olhuveli Beach Resort.
Bekannt sind auch die Tauchplätze wie der Kanal Vaadhoo mit seinem unglaublichen Reichtum an Meeresbewohnern. Unsere Spezialisten suchen für Sie die richtige Insel ganz nach Ihren Wünschen aus.
Die beliebtesten Resorts
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Die Resorts im Süd Malé Atoll werden vom internationalen Flughafen bei Malé in der Regel per Speedboot angefahren, ein Wasserflugzeug ist nicht nötig. Das verkürzt die Anreise deutlich. Ein weiterer Vorteil: Während Wasserflugzeuge nur bei Tageslicht fliegen, verkehren Speedboote auch nach der Ankunft von Abendflügen – ideal für Reisende, die spät landen.
Im Süd Malé Atoll ist es wie auf den gesamten Malediven ganzjährig warm. Die trockenste Phase bringt der Nordost-Monsun von Dezember bis April. Der Südwest-Monsun von Mai bis November fällt feuchter aus und kann kurze, kräftige Schauer mit sich bringen. Tauchen, Schnorcheln und Ausflüge sind grundsätzlich das ganze Jahr über möglich.
Das Süd Malé Atoll eignet sich für Taucher, die strömungsreiche Kanäle und kurze Wege zu den Tauchplätzen schätzen, für Familien dank kurzem Speedboot-Transfer und flachen, geschützten Lagunen, sowie für Ruhesuchende auf kleinen Resortinseln. Preisbewusste Reisende finden auf bewohnten Inseln wie Maafushi oder Guraidhoo eine einfachere Alternative zu den Resorts.
Im Süd Malé Atoll gibt es 17 Hotelkomplexe in allen Preisklassen: günstige Häuser wie das Biyadhoo Island Resort mit seinem beliebten Hausriff, viele Mittelklasse-Hotels sowie Erstklasshotels wie Anantara Dhigu, Taj Exotica Resort und Velassaru Maldives. Die Inselgrössen reichen von 160 Metern Durchmesser bis zu 700 x 100 Metern.
Strömungskanäle wie der bekannte Vaadhoo-Kanal führen nährstoffreiches Wasser ins Atoll und ziehen viele Meeresbewohner an – Strömungstauchgänge dort zählen zu den Höhepunkten für erfahrene Taucher. Viele Inseln haben zudem ein Hausriff, das sich direkt vom Strand aus erschnorcheln lässt, mit Rifffischen, Schildkröten, Rochen und Riffhaien.
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