22 Beach Pavilions (60 m2), in zweier Einheiten, liegen auf der Ostseite der Insel. Alle mit Badewanne, Dusche, TV, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Terrasse, einige davon mit Verbindungstüre - ideal für Familien (Family Beach Pavilions). 34 alleinstehende Beach Villas (95 m2) haben eine schöne Aussicht auf die Lagune und einen grösseren Garten. Die 12 Beach Pool Villas (116 m2) sind ebenfalls alleinstehend und liegen auf der Sonnenuntergangsseite.

Zudem haben sie zusätzlich einen privaten Pool, im hinteren Teil der Villa sowie eine Aussendusche. Die 2025 neu erstellte Temptation Beach Pool Villa (206 m2X m2) auf der Sonnenaufangsseite bietet einen Pool auf der Terrasse und noch mehr Platz und Luxus. Die 14 Beachfront Infinity Pool Villas (136 m2) verfügen über einen Pool auf der Terrasse. 6 Family Lagoon Pavilions (130 m2) bestehen aus jeweils zwei Beach Pavilions, welche durch einen gemeinsamen Eingangsbereich verbunden sind.

38 Water Villas (98 m2), frisch renoviert im April 2025, liegen auf der Westseite der Insel und haben ein geschlossenes Badezimmer mit einem Teil des Fussbodens aus Glas sowie ein Überwassernetz auf der Terrasse. Die 46 Overwater Infinity Pool Villas (110 m2) bieten bei gleicher Ausstattung wie die Beach Villen direkten Zugang in die geschützte Lagune und zusätzlich einen Plunge Pool auf der Terrasse.

Badezimmer nur mit Dusche. Die 3 Temptation Pool Water Villas (220 m2) bieten zusätzlich einen separaten Wohnbereich mit einem Teil des Bodens aus Glas und Jacuzzi sowie einen 14 Meter langen Pool. Sonnenuntergangsseite. Die LUX* Villa (360 m2) liegt ebenfalls auf Stelzen über Wasser gebaut, am Ende des Steges und verfügt über einen grosszügigen Pool auf der Terrasse.