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Schiffsfahrten, Malediven

Malediven Schiffsreisen vom Spezialisten

Tauchen auf den Malediven

Auf den Malediven ist Tauchen und Schnorcheln ganz auf Ihre individuellen Wünsche ausgerichtet. Sie wohnen auf einem komfortablen Schiff und unternehmen eine Schiffsreise durch die Malediven, bei der Sie zu den besten Tauch- und Schnorchelspots geführt werden. Die Schiffe verfügen über Doppelkabinen, die meistens mit Klimaanlage und einem eigenen Bad ausgestattet sind. Bei Ihren Ausflügen steuern Sie verschiedene Riffe an, wo sie als Höhepunkte einer Tauchsafari sogar Grossfische wie Walhaie und Mantas sehen können.

An Deck können Sie sich auf bequemen Liegestühlen über Ihre Tauchgänge austauschen. Unsere Spezialisten beraten Sie persönlich und empfehlen Ihnen Malediven Kreuzfahrten, die sich ganz nach Ihren Wünschen richten.

Icon map8 Tage
Amba
Preis auf Anfrage
ab/bis Malé
Highlights: 8 -13 Nächte, ab/bis Malé, meistens im Vaavu- und Südari-Atoll, , Unter Deutscher Leitung, Pionier im...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map0 Tage
Horizon III
Preis auf Anfrage
ab/bis Malé
Highlights: [color=#000000]Seit Jahren an den besten Tauchplätzen auf den Malediven unterwegs[/color],...
Icon calendar0 Tage
Icon map8 Tage
The Floating Resort by Scubaspa
Preis auf Anfrage
ab/bis Malé
Highlights: Einzigartige Kombination aus Tauchen und Spa, Sehr komfortables Boot, Die traumhafte Unterwasserwelt ,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte

Kreuzfahrten

Atemberaubende Einblicke

Kreuzfahrten gewähren selbst noch erfahrenen Tauchern neue atemberaubende Einblicke in die Unterwasserwelt der Malediven. Die Reise auf einem Schiff führt Sie nahe an fischreiche Korallenriffe, wo Sie sogar Grossfische beobachten können. Starten Sie atemberaubende Tauchgänge und tauschen Sie Ihre Eindrücke und Erlebnisse anschliessend mit anderen Teilnehmern bei einem geselligen Zusammensein an Deck aus. Erfahrene Tauchguides geben Ihnen Sicherheit und führen Sie zu den schönsten Tauchspots der Malediven. Es gibt Kreuzfahrten, die sich an Anfänger und Fortgeschrittene gleichermassen richten.

Bei einigen wird jedoch eine Mindesterfahrung erwartet. Die Schiffe sind in Grösse und Komfort unterschiedlich und unterscheiden sich zudem durch verschiedene Ausstattungsmerkmale. Manche haben sogar einen Whirlpool an Deck und verfügen über einen Wellnessbereich oder gar ein Gym. Unsere Malediven Spezialisten beraten Sie persönlich und stellen Ihnen eine unvergessene Schiffsreise zusammen.

Weihnachten & Silvester

Die Festtags-Hochsaison auf den Malediven ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.

Die beliebtesten Resorts

Von Reethi Faru bis Baros: unsere Resort-Guides mit allem, was Sie vor der Buchung wissen müssen.

Badeferien Angebote

Machen Sie erholsame Badeferien an Traumstränden und erleben Sie unberührte Atolle

Angebote für Familien

Wir machen Ihnen gerne unverbindlich ein kinderfreundliches Angebot für Sie und Ihre Familie

Ferien Highlights

Hier erhalten Sie Informationen zu den Höhepunkten des Inselparadieses

Honeymoon Specials

Hier finden Sie luxuriöse Unterkünfte für ihre romantische Hochzeitsreise

Schnorcheln

Ungetrübter Schnorchelspass in Hotels mit traumhaften Hausriffen

Tauchreisen

Erleben Sie eine faszinierende Unterwasserwelt in einem Hotel mit Tauchschule

Fragen & Antworten

Unsere FAQ beantworten Ihre Fragen zu allen Bereichen des Inselstaates

Reiseinformationen

Hier finden Sie Hilfe und Tricks zur Vorbereitung Ihrer Reise auf die Malediven

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Malediven-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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