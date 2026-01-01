Malediven Schiffsreisen vom Spezialisten

Auf den Malediven ist Tauchen und Schnorcheln ganz auf Ihre individuellen Wünsche ausgerichtet. Sie wohnen auf einem komfortablen Schiff und unternehmen eine Schiffsreise durch die Malediven, bei der Sie zu den besten Tauch- und Schnorchelspots geführt werden. Die Schiffe verfügen über Doppelkabinen, die meistens mit Klimaanlage und einem eigenen Bad ausgestattet sind. Bei Ihren Ausflügen steuern Sie verschiedene Riffe an, wo sie als Höhepunkte einer Tauchsafari sogar Grossfische wie Walhaie und Mantas sehen können.

An Deck können Sie sich auf bequemen Liegestühlen über Ihre Tauchgänge austauschen. Unsere Spezialisten beraten Sie persönlich und empfehlen Ihnen Malediven Kreuzfahrten, die sich ganz nach Ihren Wünschen richten.