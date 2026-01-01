Malediven Schiffsreisen vom Spezialisten
Tauchen auf den Malediven
Horizon III
Preis auf Anfrage
ab/bis Malé
Highlights: [color=#000000]Seit Jahren an den besten Tauchplätzen auf den Malediven unterwegs[/color],...
0 Tage
The Floating Resort by Scubaspa
Preis auf Anfrage
ab/bis Malé
Highlights: Einzigartige Kombination aus Tauchen und Spa, Sehr komfortables Boot, Die traumhafte Unterwasserwelt ,...
8 Tage / 7 Nächte
Kreuzfahrten
Atemberaubende Einblicke
Kreuzfahrten gewähren selbst noch erfahrenen Tauchern neue atemberaubende Einblicke in die Unterwasserwelt der Malediven. Die Reise auf einem Schiff führt Sie nahe an fischreiche Korallenriffe, wo Sie sogar Grossfische beobachten können. Starten Sie atemberaubende Tauchgänge und tauschen Sie Ihre Eindrücke und Erlebnisse anschliessend mit anderen Teilnehmern bei einem geselligen Zusammensein an Deck aus. Erfahrene Tauchguides geben Ihnen Sicherheit und führen Sie zu den schönsten Tauchspots der Malediven. Es gibt Kreuzfahrten, die sich an Anfänger und Fortgeschrittene gleichermassen richten.
Bei einigen wird jedoch eine Mindesterfahrung erwartet. Die Schiffe sind in Grösse und Komfort unterschiedlich und unterscheiden sich zudem durch verschiedene Ausstattungsmerkmale. Manche haben sogar einen Whirlpool an Deck und verfügen über einen Wellnessbereich oder gar ein Gym. Unsere Malediven Spezialisten beraten Sie persönlich und stellen Ihnen eine unvergessene Schiffsreise zusammen.
Die beliebtesten Resorts
Von Reethi Faru bis Baros: unsere Resort-Guides mit allem, was Sie vor der Buchung wissen müssen.
Badeferien Angebote
Machen Sie erholsame Badeferien an Traumstränden und erleben Sie unberührte Atolle
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Malediven-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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