1 Haupt- und 1 à la carte Restaurant, 3 Bars, Disco, Pool und separater Kinderpool, Boutique. WiFi kostenfrei in der Rezeption und teilweise im Restaurant/Bar.

Beach Villen (31 m2) in Einzel- und Doppelbungalows, bestehen aus viel Holz und haben eine Veranda. Badewanne und Aussendusche, Fön, Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, TV, Minibar, Tee-/Kaffeekocher, Safe. Sonnenauf- oder untergangsseite sowie mit Verbindungstüre = 2 Bedroom Family Beach Villen. Die zwei 2 Bedroom Beach Pool Residences (246 m2) bieten jeweils 2 Schlafzimmer mit Aussenbad und Jacuzzi, Wohnbereich und privaten Pool.