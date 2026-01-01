5 Sterne Hotels Malediven vom Spezialisten
Luxuriöse Trauminseln
Niyama Private Islands Maldives
Preis auf Anfrage
Dhaalu-Atoll
Das Resort bietet 10 Restaurants und Bars: ein internationales und ein mediterranes Hauptrestaurant, das „Tribal" à...
Hideaway Beach Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Haa Alifu-Atoll
Ein internationales Hauptrestaurant in Buffet-Form, 1 asiatisches à la carte Restaurant auf Stelzen über Wasser...
Lily Beach
ab CHF 614.– / pro Person
Ari-Atoll
Im Hauptrestaurant wird ein grandioses Buffet mit internationalen Speisen präsentiert, im à la carte Restaurant...
Coco Bodu Hithi
Preis auf Anfrage
Nordmale-Atoll
4 Restaurants, 3 Bars (inkl. Sushi-Bar), Pool, Boutique, WiFi kostenfrei.
LUX* South Ari Atoll
ab CHF 279.– / pro Person
Ari-Atoll
2 Hauptrestaurants, 6 à la carte Restaurants, 5 Bars, Beach Club mit DJ, Cafe LUX* Lounge, ICI-Eiscrèmestation,...
Constance Moofushi Maldives
ab CHF 610.– / pro Person
Ari-Atoll
Ein Hauptrestaurant und ein à la carte Beach Grill, zwei Bars, einen Weinkeller, einen Pool und eine Boutique.
V Villas Maldives at Mirihi MGallery Collection
ab CHF 403.– / pro Person
Ari-Atoll
Die bei Schweizern sehr beliebte Insel wurde komplett renoviert, öffnet im Dezember 2025 wieder ihre Tore und verfügt...
Atmosphere Kanifushi Maldives
Preis auf Anfrage
Lhaviyani-Atoll
Ein Hauptrestaurant in Buffetform, 4 innovative à la carte Restaurants mit vegetarischer Küche, asiatischen und...
Baros Maldives
ab CHF 372.– / pro Person
Nordmale-Atoll
Die drei Spitzen-Restaurants bieten alle einen herrlichen Meerblick und gehören zum Besten was es auf den Malediven...
COMO Cocoa Island
Preis auf Anfrage
Südmale-Atoll
Das Restaurant bietet unter anderem die gesunde und ausgewogene «COMO Shambhala Cuisine» an, eine Bar, einen...
Hurawalhi Island Resort
ab CHF 447.– / pro Person
Lhaviyani-Atoll
Das Hotel bietet ein fantastisches Hauptrestaurant (Buffet), ein à la carte Restaurant mit...
Ifuru Island Maldives
ab CHF 573.– / pro Person
Raa-Atoll
Das einzigartige Resort eröffnete erst im Herbst 2023 seine Tore und bietet paradiesische Strände, kristallklares...
Erstklassiger Service
5 Sterne Inseln auf den Malediven
Träumen Sie davon, in einem der 5 Sterne Hotels oder einem grosszügigen Bungalow zu wohnen, erstklassigen Service zu erhalten und in Restaurants mit einer hervorragenden Küche zu essen und das noch auf einer Paradiesinsel? Dann buchen Sie eines unser 5 Sterne Resorts. In einem Wasserbungalow direkt am Meer können Sie mit Ihrer Familie abends den Sonnenuntergang erleben, während Sie die Meeresbrandung hören und ein Glas Wein geniessen. Tagsüber sorgen sportliche Aktivitäten und ein Unterhaltungsprogramm für Abwechslung.
Ein hervorragendes Essen mit gutem Wein in einem der Restaurants sorgt für kulinarische Genüsse und das leibliche Wohlbefinden. Auch Ihre Kleinen erfahren Betreuung und Animation. Unsere Reisespezialisten helfen Ihnen bei der Suche nach dem idealen 5 Sterne Hotel auf den Malediven. Suchen Sie darüber hinaus noch etwas ganz Spezielles, dann erkundigen Sie sich nach Malediven Hotels, Bungalows und luxuriösen Villen mit 6 Sternen.
Die beliebtesten Resorts
Von Reethi Faru bis Baros: unsere Resort-Guides mit allem, was Sie vor der Buchung wissen müssen.
Badeferien Angebote
Machen Sie erholsame Badeferien an Traumstränden und erleben Sie unberührte Atolle
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Malediven-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Malediven Reisen mit Kindern
- Malediven Tauchen
- Malediven Reisetipps vom Spezialisten
- Malediven Ferien vom Spezialisten
- Malediven Badeferien
- Malediven Reiseinformationen
- Beliebte Resorts Malediven vom Spezialisten
- Günstige Malediven Wasserbungalow vom Spezialis…
- Mittelklasse Hotels Malediven vom Spezialisten
- Luxushotels auf den Malediven vom Spezialisten
- Malediven Inseln vom Spezialisten
- Malediven Atolle vom Spezialisten