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Strand und Insel, Malediven

5 Sterne Hotels Malediven vom Spezialisten

Luxuriöse Trauminseln

Unsere traumhaften 5 Sterne Malediven Hotels bieten Ihnen exzellenten Service und viel Privatsphäre. Sie geniessen Ihre Luxusferien und geben sich dem süssen Nichtstun hin. Dennoch gibt es auch spannende Aktivitäten. Erkunden Sie die atemberaubende Welt unter Wasser bei einem Schnorchel- oder Tauchausflug oder unternehmen Sie eine Führung um die Insel. Sie können auch mit einem ausgebildeten Guide fischen gehen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche der vielen Inseln und Atolle der Malediven zu Ihnen passt, dann fragen Sie unsere Spezialisten, die Sie persönlich beraten und Ihnen 5 Sterne Malediven Luxushotels empfehlen, die zu Ihren Wünschen passen.

Niyama Private Islands MaldivesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Dhaalu-Atoll
Das Resort bietet 10 Restaurants und Bars: ein internationales und ein mediterranes Hauptrestaurant, das „Tribal" à...
Hideaway Beach Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Haa Alifu-Atoll
Ein internationales Hauptrestaurant in Buffet-Form, 1 asiatisches à la carte Restaurant auf Stelzen über Wasser...
Lily BeachHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 614.– / pro Person
Ari-Atoll
Im Hauptrestaurant wird ein grandioses Buffet mit internationalen Speisen präsentiert, im à la carte Restaurant...
Coco Bodu HithiHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Nordmale-Atoll
4 Restaurants, 3 Bars (inkl. Sushi-Bar), Pool, Boutique, WiFi kostenfrei.
LUX* South Ari AtollHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 279.– / pro Person
Ari-Atoll
2 Hauptrestaurants, 6 à la carte Restaurants, 5 Bars, Beach Club mit DJ, Cafe LUX* Lounge, ICI-Eiscrèmestation,...
Constance Moofushi MaldivesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 610.– / pro Person
Ari-Atoll
Ein Hauptrestaurant und ein à la carte Beach Grill, zwei Bars, einen Weinkeller, einen Pool und eine Boutique.
V Villas Maldives at Mirihi MGallery CollectionHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 403.– / pro Person
Ari-Atoll
Die bei Schweizern sehr beliebte Insel wurde komplett renoviert, öffnet im Dezember 2025 wieder ihre Tore und verfügt...
Atmosphere Kanifushi MaldivesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Lhaviyani-Atoll
Ein Hauptrestaurant in Buffetform, 4 innovative à la carte Restaurants mit vegetarischer Küche, asiatischen und...
Baros MaldivesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 372.– / pro Person
Nordmale-Atoll
Die drei Spitzen-Restaurants bieten alle einen herrlichen Meerblick und gehören zum Besten was es auf den Malediven...
COMO Cocoa IslandHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Südmale-Atoll
Das Restaurant bietet unter anderem die gesunde und ausgewogene «COMO Shambhala Cuisine» an, eine Bar, einen...
Hurawalhi Island ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 447.– / pro Person
Lhaviyani-Atoll
Das Hotel bietet ein fantastisches Hauptrestaurant (Buffet), ein à la carte Restaurant mit...
Ifuru Island MaldivesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 573.– / pro Person
Raa-Atoll
Das einzigartige Resort eröffnete erst im Herbst 2023 seine Tore und bietet paradiesische Strände, kristallklares...

Erstklassiger Service

5 Sterne Inseln auf den Malediven

Träumen Sie davon, in einem der 5 Sterne Hotels oder einem grosszügigen Bungalow zu wohnen, erstklassigen Service zu erhalten und in Restaurants mit einer hervorragenden Küche zu essen und das noch auf einer Paradiesinsel? Dann buchen Sie eines unser 5 Sterne Resorts. In einem Wasserbungalow direkt am Meer können Sie mit Ihrer Familie abends den Sonnenuntergang erleben, während Sie die Meeresbrandung hören und ein Glas Wein geniessen. Tagsüber sorgen sportliche Aktivitäten und ein Unterhaltungsprogramm für Abwechslung.

Ein hervorragendes Essen mit gutem Wein in einem der Restaurants sorgt für kulinarische Genüsse und das leibliche Wohlbefinden. Auch Ihre Kleinen erfahren Betreuung und Animation. Unsere Reisespezialisten helfen Ihnen bei der Suche nach dem idealen 5 Sterne Hotel auf den Malediven. Suchen Sie darüber hinaus noch etwas ganz Spezielles, dann erkundigen Sie sich nach Malediven Hotels, Bungalows und luxuriösen Villen mit 6 Sternen.

Weihnachten & Silvester

Die Festtags-Hochsaison auf den Malediven ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.

Die beliebtesten Resorts

Von Reethi Faru bis Baros: unsere Resort-Guides mit allem, was Sie vor der Buchung wissen müssen.

Badeferien Angebote

Machen Sie erholsame Badeferien an Traumstränden und erleben Sie unberührte Atolle

Angebote für Familien

Wir machen Ihnen gerne unverbindlich ein kinderfreundliches Angebot für Sie und Ihre Familie

Ferien Highlights

Hier erhalten Sie Informationen zu den Höhepunkten des Inselparadieses

Honeymoon Specials

Hier finden Sie luxuriöse Unterkünfte für ihre romantische Hochzeitsreise

Schnorcheln

Ungetrübter Schnorchelspass in Hotels mit traumhaften Hausriffen

Tauchreisen

Erleben Sie eine faszinierende Unterwasserwelt in einem Hotel mit Tauchschule

Fragen & Antworten

Unsere FAQ beantworten Ihre Fragen zu allen Bereichen des Inselstaates

Reiseinformationen

Hier finden Sie Hilfe und Tricks zur Vorbereitung Ihrer Reise auf die Malediven

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Malediven-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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