Rasdu Atoll Reisen vom Spezialisten
Ferien in Traumresorts der Mini-Inselgruppe
Der Charakter des Rasdu Atolls
Die Malediven bestehen aus 26 Atollen mit rund 1190 Inseln – das Rasdu Atoll gehört zu den kleinsten unter ihnen. Genau darin liegt sein Reiz: Wenige Inseln gruppieren sich um eine kompakte Lagune, alles bleibt überschaubar, die Wege sind kurz. Wer für seine Malediven-Ferien bewusst ein ruhiges, wenig verbautes Atoll sucht, findet im Rasdu Atoll eine der stilleren Ecken des Inselstaats – und dank der Nähe zu Malé zugleich eines der am einfachsten erreichbaren Ziele abseits der grossen Touristenströme.
Transfer: So erreichen Sie das Rasdu Atoll
Auf den Malediven richtet sich die Art des Transfers nach der Distanz zur Hauptstadt: Nahe gelegene Atolle werden per Speedboot bedient, weiter entfernte per Wasserflugzeug. Das Rasdu Atoll liegt in angenehmer Reichweite des Flughafens von Malé, weshalb neben der Fähre und dem Wasserflugzeug auch der zügige Speedboot-Transfer üblich ist. Der Flug im Wasserflugzeug hat dabei seinen eigenen Reiz: Der Blick aus der Vogelperspektive auf Riffe, Sandbänke und türkisfarbene Lagunen ist für viele Gäste bereits ein erster Höhepunkt der Reise.
Unterwasserwelt und Hausriffe
Seinen Ruf verdankt das Rasdu Atoll vor allem seiner Unterwasserwelt. Die Inseln verfügen über intakte Hausriffe, die direkt vom Strand aus erreichbar sind – ideal für alle, die ohne Bootsausflug schnorcheln möchten. An den Aussenkanten fallen die Riffe steil in den offenen Indischen Ozean ab, und in den Kanälen zwischen den Inseln sorgt die Strömung für nährstoffreiches Wasser und entsprechend viel Leben: Bunte Rifffische, Schildkröten und Rochen gehören zu den häufigen Begegnungen.
Manta- und Walhai-Sichtungen sind auf den Malediven je nach Gebiet und Saison möglich, aber nie garantiert; wer gezielt danach sucht, kann den Aufenthalt mit anderen Regionen kombinieren, etwa dem als UNESCO-Biosphärenreservat geschützten Baa-Atoll.
Für wen eignet sich das Rasdu Atoll?
Am glücklichsten werden hier Taucher und Schnorchler, die kurze Wege zu abwechslungsreichen Riffen schätzen. Ebenso gut aufgehoben sind Ruhesuchende und Paare, die eine kleine, überschaubare Insel einer weitläufigen Anlage vorziehen – die Eilande des Atolls lassen sich bequem zu Fuss umrunden. Auch Familien kommen auf ihre Kosten: Die flachen, geschützten Lagunen eignen sich gut für Kinder und Schnorchel-Einsteiger. Wer hingegen ein grosses Angebot an Restaurants, Sport und Unterhaltung erwartet, ist in grösseren Atollen besser bedient.
Beste Reisezeit und Aktivitäten
Klimatisch gelten im Rasdu Atoll die üblichen Regeln der Malediven: Während des Nordost-Monsuns von Dezember bis April ist es mehrheitlich trocken und sonnig – die klassische Hochsaison. Der Südwest-Monsun von Mai bis November bringt mehr Feuchtigkeit und einzelne Schauer, dafür geht es auf den Inseln spürbar ruhiger zu; Baden, Schnorcheln und Tauchen sind das ganze Jahr über möglich. Zu den beliebtesten Aktivitäten zählen neben dem Riffleben vor der eigenen Insel Ausflüge zu Sandbänken und Einheimischeninseln, Sonnenuntergangsfahrten mit Delfinbeobachtung sowie schlicht der Wechsel zwischen Strand, Wasser und Liegestuhl.
So zeigt sich das Rasdu Atoll als Malediven-Ziel für alle, die das Wesentliche suchen: Ruhe, Riffe und viel Zeit am Meer.
Veligandu Maldives Resort Island
ab CHF 265.– / pro Person
Rasdhoo-Atoll
Ein Buffet-Restaurant, ein à la carte Restaurant mit asiatischen Spezialitäten inklusive Teppanyaki, ein Fine Dining...
Die Hotels des Rasdu Atolls
Auf dem Rasdu Atoll befinden sich zwei Hotelanlagen der Mittelklasse. Es handelt sich um das Kuramathi Island Resort und das Veligandu Island Resort im Nordosten. Das Kurmathi Island Resort mit 2,5 Kilometer Länge und 500 Metern Breite ist das grösste Resort der Malediven. Seit Baubeginn der ersten Bungalows in den 1970er Jahren wurde die Anlage ständig erweitert, weshalb Gäste viele verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten für jeden Geldbeutel finden. Gäste treffen im Veligandu Island Resort & Spa, auf eine elegante Adults-only Anlage Hotelanlage mit einem schönen Hausriff.
Taucher dürfen sich auf die Strömungskanäle North-, Rasdhoo- und Madivaru-Channel freuen. Gäste können auch Ausflüge zur Fischerinsel Toddu unternehmen, wo es einheimische Produkte zu kaufen gibt und vielleicht der traditionelle Tanz Bandiyaa erlebt werden kann. Unsere Spezialisten helfen Ihnen, Ihre Ferien auf dem Rasdu Atoll ganz nach Ihren Wünschen zu gestalten.
Die beliebtesten Resorts
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Das Rasdu Atoll liegt rund 60 Kilometer von Malé entfernt und ist vom Flughafen aus per Speedboot, Fähre oder Wasserflugzeug erreichbar. Die Fähre benötigt etwa 3 Stunden, der Speedboot-Transfer ist deutlich zügiger. Der Flug im Wasserflugzeug bietet zudem einen eindrücklichen Blick auf Riffe, Sandbänke und türkisfarbene Lagunen – für viele Gäste ein erstes Highlight der Reise.
Das Rasdu Atoll eignet sich besonders für Taucher und Schnorchler, die kurze Wege zu abwechslungsreichen Riffen schätzen, sowie für Ruhesuchende und Paare, die kleine, überschaubare Inseln bevorzugen. Auch Familien profitieren von den flachen, geschützten Lagunen. Wer ein grosses Angebot an Restaurants, Sport und Unterhaltung sucht, ist in grösseren Atollen besser aufgehoben.
Die klassische Hochsaison dauert von Dezember bis April: Während des Nordost-Monsuns ist es mehrheitlich trocken und sonnig. Der Südwest-Monsun von Mai bis November bringt mehr Feuchtigkeit und einzelne Schauer, dafür ist es auf den Inseln spürbar ruhiger. Baden, Schnorcheln und Tauchen sind im Rasdu Atoll das ganze Jahr über möglich.
Im Rasdu Atoll gibt es zwei Hotelanlagen der Mittelklasse: das Kuramathi Island Resort und das Veligandu Island Resort im Nordosten. Das Kuramathi ist mit 2,5 Kilometern Länge das grösste Resort der Malediven und bietet Unterkünfte für jedes Budget. Das Veligandu Island Resort & Spa ist eine elegante Adults-only-Anlage mit schönem Hausriff.
Ja, die Inseln des Rasdu Atolls verfügen über intakte Hausriffe, die direkt vom Strand aus erreichbar sind – ein Bootsausflug ist nicht nötig. An den Aussenkanten fallen die Riffe steil in den Indischen Ozean ab, und in den strömungsreichen Kanälen begegnen Ihnen häufig bunte Rifffische, Schildkröten und Rochen.
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