Rasdu Atoll Reisen vom Spezialisten

Der Charakter des Rasdu Atolls

Die Malediven bestehen aus 26 Atollen mit rund 1190 Inseln – das Rasdu Atoll gehört zu den kleinsten unter ihnen. Genau darin liegt sein Reiz: Wenige Inseln gruppieren sich um eine kompakte Lagune, alles bleibt überschaubar, die Wege sind kurz. Wer für seine Malediven-Ferien bewusst ein ruhiges, wenig verbautes Atoll sucht, findet im Rasdu Atoll eine der stilleren Ecken des Inselstaats – und dank der Nähe zu Malé zugleich eines der am einfachsten erreichbaren Ziele abseits der grossen Touristenströme.

Transfer: So erreichen Sie das Rasdu Atoll

Auf den Malediven richtet sich die Art des Transfers nach der Distanz zur Hauptstadt: Nahe gelegene Atolle werden per Speedboot bedient, weiter entfernte per Wasserflugzeug. Das Rasdu Atoll liegt in angenehmer Reichweite des Flughafens von Malé, weshalb neben der Fähre und dem Wasserflugzeug auch der zügige Speedboot-Transfer üblich ist. Der Flug im Wasserflugzeug hat dabei seinen eigenen Reiz: Der Blick aus der Vogelperspektive auf Riffe, Sandbänke und türkisfarbene Lagunen ist für viele Gäste bereits ein erster Höhepunkt der Reise.

Unterwasserwelt und Hausriffe

Seinen Ruf verdankt das Rasdu Atoll vor allem seiner Unterwasserwelt. Die Inseln verfügen über intakte Hausriffe, die direkt vom Strand aus erreichbar sind – ideal für alle, die ohne Bootsausflug schnorcheln möchten. An den Aussenkanten fallen die Riffe steil in den offenen Indischen Ozean ab, und in den Kanälen zwischen den Inseln sorgt die Strömung für nährstoffreiches Wasser und entsprechend viel Leben: Bunte Rifffische, Schildkröten und Rochen gehören zu den häufigen Begegnungen.

Manta- und Walhai-Sichtungen sind auf den Malediven je nach Gebiet und Saison möglich, aber nie garantiert; wer gezielt danach sucht, kann den Aufenthalt mit anderen Regionen kombinieren, etwa dem als UNESCO-Biosphärenreservat geschützten Baa-Atoll.

Für wen eignet sich das Rasdu Atoll?

Am glücklichsten werden hier Taucher und Schnorchler, die kurze Wege zu abwechslungsreichen Riffen schätzen. Ebenso gut aufgehoben sind Ruhesuchende und Paare, die eine kleine, überschaubare Insel einer weitläufigen Anlage vorziehen – die Eilande des Atolls lassen sich bequem zu Fuss umrunden. Auch Familien kommen auf ihre Kosten: Die flachen, geschützten Lagunen eignen sich gut für Kinder und Schnorchel-Einsteiger. Wer hingegen ein grosses Angebot an Restaurants, Sport und Unterhaltung erwartet, ist in grösseren Atollen besser bedient.

Beste Reisezeit und Aktivitäten

Klimatisch gelten im Rasdu Atoll die üblichen Regeln der Malediven: Während des Nordost-Monsuns von Dezember bis April ist es mehrheitlich trocken und sonnig – die klassische Hochsaison. Der Südwest-Monsun von Mai bis November bringt mehr Feuchtigkeit und einzelne Schauer, dafür geht es auf den Inseln spürbar ruhiger zu; Baden, Schnorcheln und Tauchen sind das ganze Jahr über möglich. Zu den beliebtesten Aktivitäten zählen neben dem Riffleben vor der eigenen Insel Ausflüge zu Sandbänken und Einheimischeninseln, Sonnenuntergangsfahrten mit Delfinbeobachtung sowie schlicht der Wechsel zwischen Strand, Wasser und Liegestuhl.

So zeigt sich das Rasdu Atoll als Malediven-Ziel für alle, die das Wesentliche suchen: Ruhe, Riffe und viel Zeit am Meer.