Die Insel bietet ein gemütliches Restaurant und eine Bar mit Sandboden, wo auch gelegentlich Abendunterhaltung angeboten wird, eine Sunset-Bar auf Stelzen über Wasser, einen Pool und eine Boutique. WiFi in den Bars kostenfrei, sonst gegen Gebühr.

50 freistehende Superior Beach Bungalows (45 m2) sind im typisch maledivischen Stil erbaut. Sie bieten eine Badewanne und Dusche, TV, Minikühlschrank, Wasserkocher und Safe. Das Schlafzimmer inkl. Sitzecke ist mit Bambusmöbeln ausgestattet. Die Veranda bietet eine gemütliche, maledivische Schaukel. Die 20 Superior Water Bungalows (65 m2) sind auf Stelzen über Wasser gebaut, bieten ein Himmelbett und eine möblierte Terrasse mit direktem Zugang in die Lagune. Die neueren 24 Premium Water Bungalows (78 m2) bieten zusätzlich eine Aussendusche und mehr Privatsphäre sowie befindet sich am Ende des Steges die beliebte Sunset-Bar.