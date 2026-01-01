Noonu Atoll Reisen vom Spezialisten

Der Charakter des Noonu Atolls: viel Raum, wenig Betrieb

Von den 26 Atollen der Malediven mit ihren rund 1190 Inseln zählt das Noonu Atoll zu den ruhigeren Regionen des Archipels. Nur ein kleiner Teil der Inseln ist touristisch erschlossen, die übrigen sind Einheimischeninseln oder unbewohnt. Wer das Noonu Atoll auf den Malediven besucht, erlebt deshalb vor allem Weite: grosse Lagunen, viel Abstand zwischen den einzelnen Inseln und Resorts, die auf Privatsphäre statt auf Betrieb setzen. Das macht die Region zur passenden Wahl für alle, die dem dichter bebauten Zentrum rund um die Hauptstadt bewusst ausweichen möchten.

Lage und Transfer ab Malé

Vom internationalen Flughafen bei Malé führen zwei Wege ins Atoll: der direkte Transfer per Wasserflugzeug oder ein Inlandsflug mit anschliessender Speedboot-Fahrt zur Insel. Wasserflugzeuge verkehren nur bei Tageslicht; landet Ihr Langstreckenflug am Abend, wird eine Zwischenübernachtung in Flughafennähe eingeplant. Der Weiterflug selbst gehört zu den Höhepunkten der Anreise: Aus der Luft zeigen sich Ringriffe, türkisfarbene Lagunen und Sandbänke in ständig wechselnden Mustern.

Unterwasserwelt: Hausriffe, Kanäle und Grossfisch

Für Schnorchler sind die Hausriffe der Resortinseln die erste Adresse. Schon wenige Meter vom Strand entfernt beginnt die Riffkante mit Falterfischen, Papageifischen, Muränen und Meeresschildkröten. Taucher fahren per Boot zu den Kanälen und Aussenriffen des Atolls, wo die Strömung nährstoffreiches Wasser ins Innere trägt und regelmässig Grossfisch anzieht – Adlerrochen, Barrakudas und Riffhaie gehören zu den typischen Begegnungen. Südwestlich liegt zudem das Baa Atoll, als UNESCO-Biosphärenreservat geschützt und eines der bekanntesten Manta-Gebiete der Malediven; es lässt sich gut mit einem Aufenthalt im Noonu Atoll kombinieren.

Beste Reisezeit für das Noonu Atoll

Wie überall auf den Malediven bestimmen zwei Monsune das Klima. Der Nordost-Monsun von Dezember bis April bringt trockenes, stabiles Wetter, ruhige See und die beste Sicht unter Wasser. Während des Südwest-Monsuns von Mai bis November fällt mehr Regen, meist in kurzen, kräftigen Schauern; zugleich führt das Meer dann mehr Plankton mit sich, was planktonfressende Grossfische begünstigt. Baden, Schnorcheln und Tauchen sind grundsätzlich das ganze Jahr über möglich, da Luft- und Wassertemperaturen konstant warm bleiben.

Für wen sich das Noonu Atoll eignet – und was Sie unternehmen können

Taucher schätzen die wenig frequentierten Reviere, Ruhesuchende und Paare die Abgeschiedenheit und den gehobenen Komfort der Resortinseln. Auch Familien finden geeignete Bedingungen: Die geschützten, flach abfallenden Lagunen eignen sich gut für erste Schnorchelversuche mit Kindern, die längere Anreise ab Malé sollte jedoch eingeplant werden. Zu den lohnendsten Aktivitäten gehören Ausflüge zu unbewohnten Sandbänken, Bootsfahrten zu Delfinen am späten Nachmittag, geführte Besuche auf Einheimischeninseln sowie Kajak- und Stand-up-Paddling-Touren durch die Lagune. Wer den Tag ruhiger ausklingen lassen möchte, tut dies im Spa oder beim Abendessen am Strand.

Unsere Spezialisten beraten Sie bei der Auswahl der passenden Insel und stellen Transfer, Zimmerkategorie und mögliche Atoll-Kombinationen individuell für Sie zusammen.