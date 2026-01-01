Noonu Atoll Reisen vom Spezialisten
Ferien auf ursprünglichen Luxusinseln
Der Charakter des Noonu Atolls: viel Raum, wenig Betrieb
Von den 26 Atollen der Malediven mit ihren rund 1190 Inseln zählt das Noonu Atoll zu den ruhigeren Regionen des Archipels. Nur ein kleiner Teil der Inseln ist touristisch erschlossen, die übrigen sind Einheimischeninseln oder unbewohnt. Wer das Noonu Atoll auf den Malediven besucht, erlebt deshalb vor allem Weite: grosse Lagunen, viel Abstand zwischen den einzelnen Inseln und Resorts, die auf Privatsphäre statt auf Betrieb setzen. Das macht die Region zur passenden Wahl für alle, die dem dichter bebauten Zentrum rund um die Hauptstadt bewusst ausweichen möchten.
Lage und Transfer ab Malé
Vom internationalen Flughafen bei Malé führen zwei Wege ins Atoll: der direkte Transfer per Wasserflugzeug oder ein Inlandsflug mit anschliessender Speedboot-Fahrt zur Insel. Wasserflugzeuge verkehren nur bei Tageslicht; landet Ihr Langstreckenflug am Abend, wird eine Zwischenübernachtung in Flughafennähe eingeplant. Der Weiterflug selbst gehört zu den Höhepunkten der Anreise: Aus der Luft zeigen sich Ringriffe, türkisfarbene Lagunen und Sandbänke in ständig wechselnden Mustern.
Unterwasserwelt: Hausriffe, Kanäle und Grossfisch
Für Schnorchler sind die Hausriffe der Resortinseln die erste Adresse. Schon wenige Meter vom Strand entfernt beginnt die Riffkante mit Falterfischen, Papageifischen, Muränen und Meeresschildkröten. Taucher fahren per Boot zu den Kanälen und Aussenriffen des Atolls, wo die Strömung nährstoffreiches Wasser ins Innere trägt und regelmässig Grossfisch anzieht – Adlerrochen, Barrakudas und Riffhaie gehören zu den typischen Begegnungen. Südwestlich liegt zudem das Baa Atoll, als UNESCO-Biosphärenreservat geschützt und eines der bekanntesten Manta-Gebiete der Malediven; es lässt sich gut mit einem Aufenthalt im Noonu Atoll kombinieren.
Beste Reisezeit für das Noonu Atoll
Wie überall auf den Malediven bestimmen zwei Monsune das Klima. Der Nordost-Monsun von Dezember bis April bringt trockenes, stabiles Wetter, ruhige See und die beste Sicht unter Wasser. Während des Südwest-Monsuns von Mai bis November fällt mehr Regen, meist in kurzen, kräftigen Schauern; zugleich führt das Meer dann mehr Plankton mit sich, was planktonfressende Grossfische begünstigt. Baden, Schnorcheln und Tauchen sind grundsätzlich das ganze Jahr über möglich, da Luft- und Wassertemperaturen konstant warm bleiben.
Für wen sich das Noonu Atoll eignet – und was Sie unternehmen können
Taucher schätzen die wenig frequentierten Reviere, Ruhesuchende und Paare die Abgeschiedenheit und den gehobenen Komfort der Resortinseln. Auch Familien finden geeignete Bedingungen: Die geschützten, flach abfallenden Lagunen eignen sich gut für erste Schnorchelversuche mit Kindern, die längere Anreise ab Malé sollte jedoch eingeplant werden. Zu den lohnendsten Aktivitäten gehören Ausflüge zu unbewohnten Sandbänken, Bootsfahrten zu Delfinen am späten Nachmittag, geführte Besuche auf Einheimischeninseln sowie Kajak- und Stand-up-Paddling-Touren durch die Lagune. Wer den Tag ruhiger ausklingen lassen möchte, tut dies im Spa oder beim Abendessen am Strand.
Unsere Spezialisten beraten Sie bei der Auswahl der passenden Insel und stellen Transfer, Zimmerkategorie und mögliche Atoll-Kombinationen individuell für Sie zusammen.
Velaa Private Island
Preis auf Anfrage
Noonu-Atoll
Die Insel bietet vier vorzügliche à la carte Restaurants, welche mit internationalen und mediterranen Köstlichkeiten,...
Soneva Jani Resort
ab CHF 1283.– / pro Person
Noonu-Atoll
Die dicht bewachsene Hauptinsel, die ebenfalls seit langem eine Obst- und Gemüsefarm in Bio-Qualität beherbergt,...
Kuredhivaru Resort and Spa
Preis auf Anfrage
Noonu-Atoll
Das Hauptrestaurant ONU Marché serviert internationale Küche, das Poolrestaurant/Bar Latitude 5.5 serviert...
Hotels auf dem Nonuu Atoll
Inmitten des Noonu Atolls befinden sich die Luxus-Resorts Soneva Jani sowie das Zitahli Resorts & Spa Kuda-Funafaru mit vielen palmenbedeckten, 200 Quadratmeter grossen Wasserbungalows. Liebhaber des Tauchsports werden von der Werner Lau PADI-Tauchschule zu interessanten Tauchspots in den tiefen Atollen geführt, wo Sie die Weiten des Ozeans fast für sich allein geniessen können. Bedenken Sie aber, dass alle Inseln weit auseinander liegen und deshalb jeder Bootstrip ein Abenteuer ist. Gerne beraten Sie unsere Spezialisten zu Ihren Malediven Ferien und stellen Ihnen eine individuelle Traumreise zusammen.
Das Noonu Atoll im Überblick: Lage, Riff und Anreise
Das Noonu Atoll liegt im Norden der Malediven, deutlich abseits der dicht bebauten Hauptstadtregion. Nur wenige Inseln des Atolls werden touristisch genutzt, und genau darin liegt sein Reiz: weite, ruhige Lagunen, viel Platz auf den einzelnen Inseln und ein Ferienrhythmus, der von Anfang an entschleunigt. Die wenigen Resorts setzen überwiegend auf gehobenen Komfort und Privatsphäre.
Zum Schnorcheln bieten sich die geschützten Lagunen und die Hausriffe der Resortinseln an. Taucher erreichen per Boot die Kanäle und Aussenriffe des Atolls, die vergleichsweise wenig betaucht werden – ein Vorteil gegenüber den stärker frequentierten Revieren im Zentrum des Archipels.
Die Anreise ab Malé erfolgt in der Regel per Wasserflugzeug in knapp einer Flugstunde; alternativ bringt Sie ein Inlandsflug mit anschliessendem Speedboot-Transfer ins Atoll. Der Weg lohnt sich für alle, die bewusst Distanz zum Trubel suchen.
Das Noonu Atoll passt zu Paaren und Honeymoonern, zu Ruhesuchenden und zu Geniessern mit gehobenen Ansprüchen. Wer hingegen möglichst kurze Transferzeiten wünscht, ist im Nord Male Atoll besser aufgehoben – gerne vergleichen wir die beiden Regionen für Sie.
Die beliebtesten Resorts
Von Reethi Faru bis Baros: unsere Resort-Guides mit allem, was Sie vor der Buchung wissen müssen.
Badeferien Angebote
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Vom internationalen Flughafen bei Malé erreichen Sie das Noonu Atoll entweder per Wasserflugzeug in knapp einer Flugstunde oder per Inlandsflug mit anschliessendem Speedboot-Transfer. Wasserflugzeuge fliegen nur bei Tageslicht: Landet Ihr Langstreckenflug am Abend, wird eine Zwischenübernachtung in Flughafennähe eingeplant. Der Flug über Ringriffe, Lagunen und Sandbänke gilt als Höhepunkt der Anreise.
Die beste Reisezeit ist während des Nordost-Monsuns von Dezember bis April: trockenes, stabiles Wetter, ruhige See und beste Sicht unter Wasser. Von Mai bis November bringt der Südwest-Monsun mehr Regen in kurzen, kräftigen Schauern, dafür begünstigt das planktonreiche Wasser Grossfische. Baden, Schnorcheln und Tauchen sind dank konstant warmer Temperaturen ganzjährig möglich.
Das Noonu Atoll eignet sich für Taucher, die wenig frequentierte Reviere suchen, sowie für Paare, Honeymooner und Ruhesuchende, die Abgeschiedenheit und gehobenen Komfort schätzen. Auch Familien finden mit den geschützten, flach abfallenden Lagunen gute Bedingungen für erste Schnorchelversuche. Wer möglichst kurze Transferzeiten wünscht, ist im Nord Male Atoll besser aufgehoben.
Schnorchler finden an den Hausriffen der Resortinseln schon wenige Meter vom Strand Falterfische, Papageifische, Muränen und Meeresschildkröten. Taucher fahren per Boot zu Kanälen und Aussenriffen, wo die Strömung regelmässig Grossfisch anzieht – typisch sind Adlerrochen, Barrakudas und Riffhaie. Das südwestlich gelegene Baa Atoll, ein bekanntes Manta-Gebiet, lässt sich gut kombinieren.
Im Noonu Atoll liegen die Luxus-Resorts Soneva Jani sowie das Zitahli Resorts & Spa Kuda-Funafaru mit palmenbedeckten, 200 Quadratmeter grossen Wasserbungalows. Taucher werden von der Werner Lau PADI-Tauchschule zu Tauchspots geführt, die sie fast für sich allein haben. Die wenigen Resorts des Atolls setzen generell auf gehobenen Komfort und Privatsphäre.
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