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Strand, Malediven

Mittelklasse Hotels Malediven vom Spezialisten

Traumhafte Mittelklasse Inseln auf den Malediven

Möchten Sie wundervolle Tage unter Palmen in einem komfortablen Resort am Indischen Ozean erleben? Wollen Sie aber dafür kein Vermögen ausgeben? Dann sind Sie bei unseren 4 Sterne Hotels auf den Malediven richtig, wo Sie einen hohen Standard bei gleichzeitig gutem Preis-Leistungs-Verhältnis erleben. Schauen Sie sich unser Angebot für 4 Sterne Inseln an und sie werden sehen, dass ein Traumurlaub nicht teuer sein muss. Egal ob Sie Badeferien, Ferien mit Familien oder Bungalows mit moderner oder klassischer Innendekoration suchen: Unsere Spezialisten beraten Sie individuell und empfehlen Ihnen Malediven Hotels, die exakt zu Ihren Bedürfnissen passen.

Fushifaru MaldivesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 312.– / pro Person
Lhaviyani-Atoll
Ein Buffet-Restaurant mit Themenabenden, zwei à la carte Restaurants (Fine Dining und Teppanyaki), eine Bar am...
Diamonds AthurugaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Ari-Atoll
Ein Buffetrestaurant, ein à la carte Restaurant (Teppanyaki), ein weiteres à la carte Restaurant ist ausschliesslich...
Dhawa IhuruHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Nordmale-Atoll
Rezeption, Restaurant, Bar, Boutique, Bibliothek, Kids-Club.
Drift Thelu Veliga RetreatHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Ari-Atoll
Die Insel bietet ein halboffenes Restaurant in Buffet- und à la carte-Form, eine gemütliche Lounge/Bar direkt am...
Komandoo Island Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 268.– / pro Person
Lhaviyani-Atoll
Ein Hauptrestaurant (internationales Buffet), ein à la carte Restaurant mit Seafood/Grill-Spezialitäten, eine...
Reethi Faru ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 112.– / pro Person
Raa-Atoll
Ein Haupt-, ein à la carte Restaurant mit Grill- und eines mit vegetarischen und veganen Spezialitäten, ein...
Filitheyo Island ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 149.– / pro Person
Faafu-Atoll
Die grüne Insel bietet Hauptrestaurant, Sunset-Bar/Restaurant, Filitheyo-Bar, Boutique, Pool.
Coco Palm Dhuni KolhuHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 278.– / pro Person
Baa-Atoll
2 Restaurants mit offener Showküche sowie asiatischen Gerichten und Grill-Spezialitäten unter freiem Himmel am...
Gangehi Island ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Ari-Atoll
Hauptrestaurant, à la carte Restaurant/Lounge, Bar, TV-Raum, Bibliothek, Boutique mit Näherin. WiFi kostenfrei.
NH Collection Maldives Reethi ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Baa-Atoll
Ein Hauptrestaurant und 4 à la carte Restaurants. 5 Bars, ein Pool, zwei Boutiquen und eine Bibliothek. WiFi an der...
Kuredu Island Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 95.– / pro Person
Lhaviyani-Atoll
Die Insel ist in drei Bereiche aufgeteilt: Haupt (für alle), «Sangu» (ab 15 Jahren) und «O» (ab 12 Jahren). Sie...
Vilamendhoo Maldives Resort IslandHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 187.– / pro Person
Ari-Atoll
Ein Hauptrestaurant «Funama» (für Gäste der Garden Rooms und Beach Villen) und ein Hauptrestaurant «Ahima» (für Gäste...

Malediven Hotels mit 4 Sternen

Komfort zu Top Preisen

Die Schönheit der Malediven ist weltweit einmalig und alle Resorts bieten ihren Gästen einen sehr hohen Standard. Deshalb zählen die Inseln nicht unbedingt zu den günstigsten Feriendestinationen. Beim Luxus gibt es fast keine Grenzen nach oben. Egal ob eine gigantische Privat-Villa mit einem eigenen Infinity Pool oder gar einer Residenz mit eigenem Helikopterlandeplatz: Zu haben ist, bei entsprechendem Preis, eigentlich alles und nach oben gibt es keine Grenze.

Unsere 4 Sterne Resorts bilden einen guten Mittelweg mit angenehmem Komfort, gut ausgebauten Strand- und Wasserbungalows, die in der Regel mit Pool ausgestattet sind und einem hervorragenden kulinarischen Angebot.

Das alles erhalten Sie sogar zu einem erschwinglichen Preis. Nicht ohne Grund sind Mittelklasse Inseln auch für Malediven Reisen mit Kindern sehr beliebt. Haben Sie noch Fragen zu unseren Angeboten? Dann wenden Sie sich an unsere Malediven Spezialisten, die gerne ein detailliertes Angebot zusammenstellen und Ihnen eine Insel empfehlen, die zu Ihnen und Ihren individuellen Wünschen passt.

Weihnachten & Silvester

Die Festtags-Hochsaison auf den Malediven ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.

Die beliebtesten Resorts

Von Reethi Faru bis Baros: unsere Resort-Guides mit allem, was Sie vor der Buchung wissen müssen.

Badeferien Angebote

Machen Sie erholsame Badeferien an Traumstränden und erleben Sie unberührte Atolle

Angebote für Familien

Wir machen Ihnen gerne unverbindlich ein kinderfreundliches Angebot für Sie und Ihre Familie

Ferien Highlights

Hier erhalten Sie Informationen zu den Höhepunkten des Inselparadieses

Honeymoon Specials

Hier finden Sie luxuriöse Unterkünfte für ihre romantische Hochzeitsreise

Schnorcheln

Ungetrübter Schnorchelspass in Hotels mit traumhaften Hausriffen

Tauchreisen

Erleben Sie eine faszinierende Unterwasserwelt in einem Hotel mit Tauchschule

Fragen & Antworten

Unsere FAQ beantworten Ihre Fragen zu allen Bereichen des Inselstaates

Reiseinformationen

Hier finden Sie Hilfe und Tricks zur Vorbereitung Ihrer Reise auf die Malediven

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Malediven-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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