Mittelklasse Hotels Malediven vom Spezialisten
Traumhafte Mittelklasse Inseln auf den Malediven
Fushifaru Maldives
ab CHF 312.– / pro Person
Lhaviyani-Atoll
Ein Buffet-Restaurant mit Themenabenden, zwei à la carte Restaurants (Fine Dining und Teppanyaki), eine Bar am...
Diamonds Athuruga
Preis auf Anfrage
Ari-Atoll
Ein Buffetrestaurant, ein à la carte Restaurant (Teppanyaki), ein weiteres à la carte Restaurant ist ausschliesslich...
Dhawa Ihuru
Preis auf Anfrage
Nordmale-Atoll
Rezeption, Restaurant, Bar, Boutique, Bibliothek, Kids-Club.
Drift Thelu Veliga Retreat
Preis auf Anfrage
Ari-Atoll
Die Insel bietet ein halboffenes Restaurant in Buffet- und à la carte-Form, eine gemütliche Lounge/Bar direkt am...
Komandoo Island Resort & Spa
ab CHF 268.– / pro Person
Lhaviyani-Atoll
Ein Hauptrestaurant (internationales Buffet), ein à la carte Restaurant mit Seafood/Grill-Spezialitäten, eine...
Reethi Faru Resort
ab CHF 112.– / pro Person
Raa-Atoll
Ein Haupt-, ein à la carte Restaurant mit Grill- und eines mit vegetarischen und veganen Spezialitäten, ein...
Filitheyo Island Resort
ab CHF 149.– / pro Person
Faafu-Atoll
Die grüne Insel bietet Hauptrestaurant, Sunset-Bar/Restaurant, Filitheyo-Bar, Boutique, Pool.
Coco Palm Dhuni Kolhu
ab CHF 278.– / pro Person
Baa-Atoll
2 Restaurants mit offener Showküche sowie asiatischen Gerichten und Grill-Spezialitäten unter freiem Himmel am...
Gangehi Island Resort
Preis auf Anfrage
Ari-Atoll
Hauptrestaurant, à la carte Restaurant/Lounge, Bar, TV-Raum, Bibliothek, Boutique mit Näherin. WiFi kostenfrei.
NH Collection Maldives Reethi Resort
Preis auf Anfrage
Baa-Atoll
Ein Hauptrestaurant und 4 à la carte Restaurants. 5 Bars, ein Pool, zwei Boutiquen und eine Bibliothek. WiFi an der...
Kuredu Island Resort & Spa
ab CHF 95.– / pro Person
Lhaviyani-Atoll
Die Insel ist in drei Bereiche aufgeteilt: Haupt (für alle), «Sangu» (ab 15 Jahren) und «O» (ab 12 Jahren). Sie...
Vilamendhoo Maldives Resort Island
ab CHF 187.– / pro Person
Ari-Atoll
Ein Hauptrestaurant «Funama» (für Gäste der Garden Rooms und Beach Villen) und ein Hauptrestaurant «Ahima» (für Gäste...
Malediven Hotels mit 4 Sternen
Komfort zu Top Preisen
Die Schönheit der Malediven ist weltweit einmalig und alle Resorts bieten ihren Gästen einen sehr hohen Standard. Deshalb zählen die Inseln nicht unbedingt zu den günstigsten Feriendestinationen. Beim Luxus gibt es fast keine Grenzen nach oben. Egal ob eine gigantische Privat-Villa mit einem eigenen Infinity Pool oder gar einer Residenz mit eigenem Helikopterlandeplatz: Zu haben ist, bei entsprechendem Preis, eigentlich alles und nach oben gibt es keine Grenze.
Unsere 4 Sterne Resorts bilden einen guten Mittelweg mit angenehmem Komfort, gut ausgebauten Strand- und Wasserbungalows, die in der Regel mit Pool ausgestattet sind und einem hervorragenden kulinarischen Angebot.
Das alles erhalten Sie sogar zu einem erschwinglichen Preis. Nicht ohne Grund sind Mittelklasse Inseln auch für Malediven Reisen mit Kindern sehr beliebt. Haben Sie noch Fragen zu unseren Angeboten? Dann wenden Sie sich an unsere Malediven Spezialisten, die gerne ein detailliertes Angebot zusammenstellen und Ihnen eine Insel empfehlen, die zu Ihnen und Ihren individuellen Wünschen passt.
Die beliebtesten Resorts
Von Reethi Faru bis Baros: unsere Resort-Guides mit allem, was Sie vor der Buchung wissen müssen.
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