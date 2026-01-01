Ein Buffetrestaurant, ein à la carte Restaurant (Teppanyaki), ein weiteres à la carte Restaurant ist ausschliesslich für Gäste der Water Villen inkludiert, 2 Bars, Boutique, Schneiderei. WiFi kostenfrei in der Lounge, Hauptbar und in den Junior Suiten sowie Water Villen.

40 Beach Bungalows mit überdachter Aussendusche, Fön, Klimaanlage, Deckenventilator, Minibar, Wasserkocher, Safe und einer Terrasse mit direktem Zugang zum Strand. Die Zimmer am Strand befinden sich jeweils in Zweier-Bungalows. Es gibt ein paar wenige freistehende Bungalows. 7 Junior Suiten verfügen zusätzlich über einen Wohnbereich und eine Espressomaschine. 21 edle Water Villen haben zusätzlich einen Apple-Mac und bieten zudem eine sehr grosszügige Terrasse mit Lounge, Esstisch und Sonnenliegen, die zum Verweilen einladen. 2 2 Bedroom Water Villen bieten zwei Schlaf- und Badezimmer mit gemeinsamer Terrasse inkl. Jacuzzi.

