Das erste Haus der kleinen, feinen italienischen Baglioni Hotels ausserhalb Italiens begeistert mit kulinarischer Vielfalt: Im halb offenen Hauptrestaurant "Taste" direkt am Strand erwarten Sie ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, leckere Mittag- und Abendessen sowie regelmässig Themenabende mit maledivischen, indischen und libanesischen Spezialitäten. Im "La Limonaia" erleben Sie Süditalien pur. Das "Fuego" bietet Grillgenuss barfuss am Strand, das "Yama" ist auf Stelzen über Wasser gebaut und feiert japanische Kochkunst inklusive Teppanyaki auf hohem Niveau. Frische Pizzen serviert das "Pizza Boat", und an der "Mirto Pool Bar" mit grossem Infinitypool und Kinderbereich gibt es mediterrane Snacks und Cocktails.

Die luxuriösen Villen sind alle im dezenten, italienischen «Baglioni-Stil» - italienische Eleganz und Klasse - gehalten und bieten ein halboffenes Badezimmer mit Dusche, Badewanne und Aussendusche, TV, Teekocher, Kaffeemaschine, Minibar, eine Sitzecke und eine möblierte Terrasse.



Die 21 Beach Villas (87 m2) liegen direkt am Strand mit freier Meersicht, die 5 Sunset Beach Villas Pool (105 m2) verfügen zusätzlich über einen Plunge-Pool auf der Terrasse, die 5 Deluxe Beach Villas Pool (120 m2) bieten ein grösseres Badezimmer, zusätzlich einen Wohnbereich und einen Plunge-Pool, die 5 Deluxe Beach Suites Pool (190 m2) bestehen aus einer Beach Villa verbunden mit einem weiteren Gebäude, wo sich der Wohnbereich sowie ein weiteres Badezimmer mit Dusche/WC befindet sowie eine grosszügige, möblierte Terrasse mit einem Pool, die 5 2 Bedroom Family Beach Villas Pool (207 m2) bestehen aus zwei Beach Villas mit Verbindungstüre und einer gemeinsamen Terrasse mit einem grossen Pool und die 2 Bedroom Beach Suites Pool (278 m2) verfügt zusätzlich noch über einen separaten Wohnbereich inkl. Dusche/WC.



Die 17 Water Villas (105 m2) sind auf Stelzen über Wasser gelegen mit direktem Einstieg in die Lagune, mit geschlossenem Badezimmer mit Dusche und Badewanne, die 16 Sunset Water Villas (105 m2) liegen auf der Sonnenuntergangsseite, die 9 Water Villas Pool (105 m2) verfügen zusätzlich über einen Pool auf der Terrasse und die Grand Baglioni Maldives Villa (670 m2) liegt am Ende des Wasser Villen-Steges und bietet drei Schlaf- und Badezimmer sowie ein Kinder-/Nanny-Zimmer, einen Wohnbereich inkl. Küche und eine sehr grosszügige Terrasse mit Essbereich, Pavilion und Pool.