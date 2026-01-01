Alle Unterkünfte sind auf Stelzen über Wasser gebaut und von einer türkisblauen Lagune umgeben. Die 8 eleganten, hell eingerichteten Dhoni Water Villas (75 m2) bieten eine Dusche, Badewanne, TV, Minibar, Kaffeemaschine und eine Terrasse mit direktem Zugang ins Meer. Die 9 doppelstöckigen Dhoni Loft Water Villas (110 m2) bieten einen grossen Wohnbereich inkl. Badezimmer sowie im oberen Stock den Schlafbereich mit zusätzlichem WC.

Die 10 doppelstöckigen Loft Water Villas (123 m2) verfügen zusätzlich über eine Aussendusche und ein Tagesbett auf der Terrasse. Die 4 1 Bedroom Water Villas Pool (125 m2) haben alles auf einer Etage und zusätzlich einen Pool auf der Terrasse. Die 2 Bedroom COMO Sunrise Villa (300 m2) liegt am Ende des Steges und verfügen über 2 Schlaf- und Badezimmer sowie einen Pool. Die 3 Bedroom COMO Sunset Villa (1x 2 Bedroom Sunrise Villa + 1x 1 Bedroom mit 10 Meter-Pool, über einen Steg verbunden).