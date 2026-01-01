Kudadoo Maldives Private Island
Lhaviyani-Atoll
Beschreibung
Einleitung
Die Kudadoo Maldives Private Island ist eine Verschmelzung von Luxus, Stil und Intimität. Nur etwa fünf Minuten Bootsfahrt von der Schwesterinsel Hurawalhi Island Resort, präsentiert sich das einzigartige Resort mit nur 15 Wasser Villen, welche für das Gefühl sorgen, auf einer privaten Insel zu sein.
Auf Stelzen über Wasser gebaut, befindet sich das exquisite Retreat mit einem Infinitypool, einem Spa, einer Boutique, einem Restaurant mit erstklassiger, internationaler Küche (auf Wunsch wird auch ausserhalb des Restaurants serviert), einer Bar und einem Weinraum. Zusätzlich kann das Restaurant-Angebot (exkl. Unterwasser-Restaurant) des Schwesterhotels mit genutzt werden. WiFi kostenfrei.
Auf Stelzen über Wasser gebaut, befindet sich das exquisite Retreat mit einem Infinitypool, einem Spa, einer Boutique, einem Restaurant mit erstklassiger, internationaler Küche (auf Wunsch wird auch ausserhalb des Restaurants serviert), einer Bar und einem Weinraum. Zusätzlich kann das Restaurant-Angebot (exkl. Unterwasser-Restaurant) des Schwesterhotels mit genutzt werden. WiFi kostenfrei.
Angebot
Lassen Sie sich im „Sulha Spa" mit atemberaubendem Meerblick verwöhnen. Sauna, Dampfbad, Himalaya Salzkammer, Meditationsraum.
Zimmer
Die 15 geräumigen Residences sind auf Stelzen über Wasser gebaut, verfügen über hohe Decken und sind mit hochwertigen Materialien eingerichtet - der Stil geradlinig, schlichte Eleganz. Sie verfügen über ein grosses Badezimmer mit Dusche und Badewanne, einen Schlaf- und Wohnbereich mit Panoramablick, eine Terrasse mit Infinitypool (44 m2) und Butler-Service. Gewählt werden kann zwischen den 13 Ocean Residences (300 m2) und den 2 Ocean Residences (380 m2) mit zwei Schlaf-/Badezimmern.
Gratis-Sport
Fitnesscenter, Yoga, Padel-Tennis. Diverse Wassersportarten inkl. Tauchen. Zudem bieten die Schwesterninseln Tennis und einen Golfplatz an.
Preis auf Anfrage
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