Die Kudadoo Maldives Private Island ist eine Verschmelzung von Luxus, Stil und Intimität. Nur etwa fünf Minuten Bootsfahrt von der Schwesterinsel Hurawalhi Island Resort, präsentiert sich das einzigartige Resort mit nur 15 Wasser Villen, welche für das Gefühl sorgen, auf einer privaten Insel zu sein.



Auf Stelzen über Wasser gebaut, befindet sich das exquisite Retreat mit einem Infinitypool, einem Spa, einer Boutique, einem Restaurant mit erstklassiger, internationaler Küche (auf Wunsch wird auch ausserhalb des Restaurants serviert), einer Bar und einem Weinraum. Zusätzlich kann das Restaurant-Angebot (exkl. Unterwasser-Restaurant) des Schwesterhotels mit genutzt werden. WiFi kostenfrei.