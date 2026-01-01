Das Nord Male Atoll im Überblick: Lage, Riff und Anreise

Das Nord Male Atoll ist das Herzstück der Malediven: Hier liegen die Hauptstadt Malé und der internationale Flughafen, und hier eröffneten in den 1970er-Jahren die ersten Resorts des Landes. Entsprechend breit ist heute die Auswahl an Resortinseln – von bewährten Häusern der Mittelklasse bis zum exklusiven Luxusresort. Trotz der Nähe zur Hauptstadt erwartet Sie auf den Inseln die klassische Malediven-Kulisse aus weissem Sand, Palmen und türkisfarbener Lagune.

Viele Resortinseln verfügen über ein Hausriff, das Sie direkt vom Strand aus erschnorcheln können. Taucher schätzen die Kanäle und Steilwände am Aussenriff, wo die Strömung Fischschwärme und immer wieder auch grössere Meeresbewohner vorbeiführt – die Tauchbasen der Resorts erreichen die Plätze auf kurzen Bootswegen.

Ein grosser Pluspunkt ist die Anreise: Die meisten Inseln des Atolls erreichen Sie ab dem Flughafen per Speedboot, oft in weniger als einer Stunde. Das macht das Nord Male Atoll ideal, wenn Sie nach dem Langstreckenflug rasch ankommen möchten oder nur wenige Ferientage zur Verfügung haben.

Das Atoll passt zu Erstbesuchern, zu Reisenden mit knappem Zeitbudget und zu allen, die Komfort und kurze Transferwege schätzen. Wie sich die Inselgruppe von anderen Regionen unterscheidet, zeigt unsere Übersicht der Malediven-Atolle.