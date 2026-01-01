Knecht Reisegruppe Gütesiegel
malediven Reisen Gütesiegel
maledivenreisen
Eriyadu Island Resort, Malediven

Nord Male Atoll Reisen vom Spezialisten

Hotels auf dem Nord Male Atoll

Sie träumen von Ferien wie aus einem Bilderbuch? Dann ist ein Aufenthalt am Nord Male Atoll der Malediven sehr empfehlenswert. Es handelt sich zudem auch um eine der wohl bekanntesten Inselgruppen, die auf den Malediven zu finden sind. Nicht nur das türkisblaue Meer lädt zum Verweilen ein, auch die luxuriösen und komfortablen Hotels geben keinen Grund für Beanstandungen.

Lassen Sie sich von uns einige Hotelvorschläge unterbreiten. Fragen Sie unsere Malediven-Spezialisten nach aktuellen Angeboten. Beliebte Adressen im Atoll sind unter anderem das Thulhagiri Island Resort und das Coco Bodu Hithi, die wir in eigenen Resort-Guides ausführlich vorstellen.

One&Only Reethi RahHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Nordmale-Atoll
Elegante Villen direkt am Sandstrand oder über Wasser gebaut. 7 Restaurants und Bars bieten asiatische, italienische,...
Huvafen FushiHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 900.– / pro Person
Nordmale-Atoll
Kulinarisch verwöhnt das Huvafen Fushi auf höchstem Niveau: das «Celsius» bietet internationale Küche, das auf...
Gili Lankanfushi MaldivesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 913.– / pro Person
Nordmale-Atoll
Das Hauptrestaurant "Kashiveli" mit hervorragendem Weinkeller bietet eine exzellente Gourmet-Küche, das à la carte...
Coco Bodu HithiHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Nordmale-Atoll
4 Restaurants, 3 Bars (inkl. Sushi-Bar), Pool, Boutique, WiFi kostenfrei.
Baros MaldivesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 372.– / pro Person
Nordmale-Atoll
Die drei Spitzen-Restaurants bieten alle einen herrlichen Meerblick und gehören zum Besten was es auf den Malediven...
Kagi Maldives Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 423.– / pro Person
Nordmale-Atoll
Im Buffetrestaurant wird internationale Küche, in der oberen Etage italienische à la carte Speisen und am Pool werden...
Dhawa IhuruHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Nordmale-Atoll
Rezeption, Restaurant, Bar, Boutique, Bibliothek, Kids-Club.
Meeru Maldives Resort IslandHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 177.– / pro Person
Nordmale-Atoll
2 Buffet-Restaurants (Zuteilung je nach Unterkunft, eines nur für Erwachsene), 4 à la carte Restaurants und mehrere...
MakunuduHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 247.– / pro Person
Nordmale-Atoll
Die kleine Insel bietet ein Hauptrestaurant, ein à la carte Restaurant mit einem Mix aus östlicher und westlicher...
Thulhagiri Island Resort and SpaHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 140.– / pro Person
Nordmale-Atoll
Ein Restaurant mit Sandboden und zwei Bars (regelmässige Abendunterhaltung), ein Pool und eine Boutique.
Canopus Retreat
ab CHF 75.– / pro Person
Thulusdhoo

Wunderschöne Natur, tolle Hotels

Das Nord Male Atoll auf den Malediven ist für seine bunte und aufregende Unterwasserwelt bekannt. Direkt von den Hotelanlagen werden Ihnen viele verschiedene Aktivitäten angeboten. Diese Ferien werden Sie noch sehr lange Zeit in positiver Erinnerung behalten. Überzeugen Sie sich von den tollen Angeboten einfach selbst. Ob für Flitterwochen, Ferien mit den Kindern oder mit Freunden und Bekannten, Nord Male Atoll Reisen werden Ihren hohen Anforderungen gerecht werden.

Das Nord Male Atoll im Überblick: Lage, Riff und Anreise

Das Nord Male Atoll ist das Herzstück der Malediven: Hier liegen die Hauptstadt Malé und der internationale Flughafen, und hier eröffneten in den 1970er-Jahren die ersten Resorts des Landes. Entsprechend breit ist heute die Auswahl an Resortinseln – von bewährten Häusern der Mittelklasse bis zum exklusiven Luxusresort. Trotz der Nähe zur Hauptstadt erwartet Sie auf den Inseln die klassische Malediven-Kulisse aus weissem Sand, Palmen und türkisfarbener Lagune.

Viele Resortinseln verfügen über ein Hausriff, das Sie direkt vom Strand aus erschnorcheln können. Taucher schätzen die Kanäle und Steilwände am Aussenriff, wo die Strömung Fischschwärme und immer wieder auch grössere Meeresbewohner vorbeiführt – die Tauchbasen der Resorts erreichen die Plätze auf kurzen Bootswegen.

Ein grosser Pluspunkt ist die Anreise: Die meisten Inseln des Atolls erreichen Sie ab dem Flughafen per Speedboot, oft in weniger als einer Stunde. Das macht das Nord Male Atoll ideal, wenn Sie nach dem Langstreckenflug rasch ankommen möchten oder nur wenige Ferientage zur Verfügung haben.

Das Atoll passt zu Erstbesuchern, zu Reisenden mit knappem Zeitbudget und zu allen, die Komfort und kurze Transferwege schätzen. Wie sich die Inselgruppe von anderen Regionen unterscheidet, zeigt unsere Übersicht der Malediven-Atolle.

Häufige Fragen zum Nord-Malé-Atoll

Die meisten Resortinseln im Nord-Malé-Atoll erreichen Sie direkt ab dem internationalen Flughafen per Speedboot – je nach Insel dauert die Überfahrt rund 15 bis 60 Minuten. Anders als Wasserflugzeuge verkehren Speedboote auch am Abend, weshalb sich das Atoll besonders bei später Ankunft oder kurzer Feriendauer anbietet.

Die sonnigsten Monate sind Dezember bis April, wenn der Nordost-Monsun für trockenes Wetter und ruhige See sorgt. Baden und Schnorcheln sind dank Wassertemperaturen von 27 bis 29 Grad aber das ganze Jahr über möglich. Eine Klimatabelle mit allen Monatswerten finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit auf den Malediven.

Weihnachten & Silvester

Die Festtags-Hochsaison auf den Malediven ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.

Die beliebtesten Resorts

Von Reethi Faru bis Baros: unsere Resort-Guides mit allem, was Sie vor der Buchung wissen müssen.

Badeferien Angebote

Machen Sie erholsame Badeferien an Traumstränden und erleben Sie unberührte Atolle

Angebote für Familien

Wir machen Ihnen gerne unverbindlich ein kinderfreundliches Angebot für Sie und Ihre Familie

Ferien Highlights

Hier erhalten Sie Informationen zu den Höhepunkten des Inselparadieses

Honeymoon Specials

Hier finden Sie luxuriöse Unterkünfte für ihre romantische Hochzeitsreise

Schnorcheln

Ungetrübter Schnorchelspass in Hotels mit traumhaften Hausriffen

Tauchreisen

Erleben Sie eine faszinierende Unterwasserwelt in einem Hotel mit Tauchschule

Fragen & Antworten

Unsere FAQ beantworten Ihre Fragen zu allen Bereichen des Inselstaates

Reiseinformationen

Hier finden Sie Hilfe und Tricks zur Vorbereitung Ihrer Reise auf die Malediven

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Malediven-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren