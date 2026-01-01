Das Hotel bietet ein fantastisches Hauptrestaurant (Buffet), ein à la carte Restaurant mit internationalen/asiatischen Spezialitäten und eines mit asiatischem Street Food inkl. Teppanyaki, einen Weinkeller, ein Snack-Restaurant mit gesundem «Junk Food» sowie das weltweit grösste vollverglaste Unterwasser-Restaurant «5.8», welches auf 5,8 Metern Tiefe eine grandiose Gourmet-Küche serviert während Sie die maledivische Unterwasserwelt durchs Panorama-Fenster geniessen. Eine Champagner-Bar, eine Pool-Bar, einen Infinity-Pool und eine Boutique.

Die edlen Villen verfügen über tropisches Flair und sind mit Regendusche, TV, Nespresso-Maschine, Minibar, einem Wohnbereich und einer Terrasse ausgestattet. Die 15 Ocean Villas (105 m2) sind auf Stelzen über Wasser gebaut und bieten von der Terrasse aus direkten Zugang ins Meer. Die 15 Romantic Ocean Villas (132 m2) bieten eine Badewanne auf der Terrasse und liegen zur Sonnenuntergangsseite. Die 30 Ocean Pool Villas (132 m2) bieten einen Infinity-Pool (27 m2), ohne Badewanne. Die 9 Beach Pool Villas (132 m2) liegen direkt am Strand und verfügen über einen Infinity-Pool (27 m2), die 21 Beach Sunset Pool Villas liegen zur Sonnenuntergangsseite.