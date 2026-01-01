Die sympathischen, farbenfrohen 28 Beach Villas (63 m2) liegen direkt am Strand und verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Aussendusche und Badewanne, TV, Minibar, Wasserkocher, Filterkaffee (hoteleigene Röstung) und eine möblierte Terrasse. Die 10 Beach Pool Villas (84 m2) bieten zusätzlich einen Pool auf der Terrasse. Die zwei 2 Bedroom Family Beach Villas (126 m2) und die drei 2 Bedroom Family Beach Pool Villas (173 m2) bestehen jeweils aus zwei Villas mit Verbindungstüre und einer gemeinsamen Terrasse.

Die zwei 2 Bedroom Beach Pool Suites (181 m2) bieten ein grosses und ein kleines Schlaf-/Badezimmer in zwei Villen und sind über die gemeinsame Terrasse mit Pool verbunden.



Die 37 Lagoon Villas (70 m2) sind auf Stelzen über Wasser gebaut und bieten ein halboffenes Badezimmer inkl. einem kleinen Netz über dem Wasser und eine Terrasse inkl. einem weiteren Netz sowie direktem Einstieg ins Meer, die 15 Lagoon Pool Villas (101 m2) bieten zusätzlich einen Pool auf der Terrasse (kein Netz).

Bei den 2 zweistöckigen Duplex Lagoon Pool Villas (168 m2) befindet sich in der unteren Etage ein Wohnzimmer sowie das Badezimmer und in der oberen Etage ein Schlafzimmer, eine Sitzecke und ein zweites WC. Die 2 Bedroom Lagoon Pool Villa (251 m2) befindet sich am Ende des Stegs, verfügt über ein Wohnzimmer und zwei Schlafzimmer mit en-suite Badezimmern im Erdgeschoss und ein zweites Wohnzimmer im Obergeschoss. Auf dem Deck befinden sich ein grosser Pool sowie eine Rutsche ins Meer.