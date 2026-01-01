Die Villas mit tropischem Flair verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Regendusche und Jacuzzi, TV, Wasserkocher, Espresso-Maschine, Minibar, Sitzecke und eine Terrasse. Die 9 alleinstehenden Beach Villas (71 m2) liegen leicht zurückversetzt vom Strand und bieten die gleiche Infrastruktur wie die anderen Kategorien, sind aber etwas einfacher eingerichtet und teilweise mit eingeschränktem Blick auf die Water Villas. Die 10 Jacuzzi Beach Villas (86 m2) und die 6 Sunset Jacuzzi Beach Villas (86 m2) verfügen zusätzlich über einen Jacuzzi im Badezimmer und liegen direkt am Strand zur Sonnenauf- oder untergangsseite.



Auf Stelzen über Wasser gebaut befinden sich die traditionellen 10 Ocean Jacuzzi Villas (86 m2) mit geschlossenem Badezimmer und einem Jacuzzi auf der geschlossenen Terrasse im Badezimmer und die 18 Sunset Ocean Villas (102 m2) bieten anstelle des Jacuzzis eine freistehende Badewanne.

Die 2024 neu erstellten 22 Ocean Pool Villas (125 m2) und die 25 Sunset Ocean Pool Villas (152 m2) sind im modernen Stil gehalten und verfügen zusätzlich über einen Pool auf dem Sonnendeck, Sonnenauf- oder untergangsseite. Die zwei Ocean Pool Villas - 2 Bedroom (540 m2) und Sunset Ocean Pool Villas - 2 Bedroom (638 m2) bestehen aus 2 Pool Villas und gemeinsamem Wohnraum.