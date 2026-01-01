Beliebte Resorts Malediven vom Spezialisten

Woran Sie die besten Resorts der Malediven erkennen

Die Malediven umfassen 26 Atolle mit rund 1190 Inseln, wobei auf einer Resortinsel jeweils nur ein einziges Hotel steht. Die Wahl der Insel bestimmt damit Ihre gesamten Ferien, denn Strand, Restaurants, Hausriff und Aktivitäten liegen alle am selben Ort. Die besten Resorts der Malediven sind deshalb nicht für alle Gäste dieselben: Schnorchler achten auf ein intaktes Hausriff, das direkt vom Strand aus erreichbar ist. Familien bevorzugen Inseln mit flacher, geschützter Lagune und Kinderbetreuung.

Taucher wählen die Insel nach der Lage des Atolls, da bekannte Tauchplätze und Kanäle nicht von jeder Insel gleich gut erreichbar sind. Wer Grossfische sehen möchte, orientiert sich an Regionen mit regelmässigen Manta- und Walhai-Sichtungen, etwa rund um das Baa-Atoll, das als UNESCO-Biosphärenreservat ausgezeichnet ist.

Reisezeit: Wann sind die Malediven günstiger?

Das Klima der Malediven wird von zwei Monsunen geprägt. Während des Nordost-Monsuns von Dezember bis April ist es am trockensten und sonnigsten; dies ist die Hauptsaison mit der höchsten Nachfrage und entsprechend höheren Tarifen. Der Südwest-Monsun von Mai bis November bringt mehr Feuchtigkeit und kurze, teils kräftige Schauer, dazwischen scheint aber immer wieder die Sonne, und die Temperaturen bleiben ganzjährig warm.

In dieser Nebensaison sind viele Resorts spürbar günstiger, die Inseln sind ruhiger, und das planktonreiche Wasser bietet gute Chancen auf Begegnungen mit Mantas. Wer bei der Reisezeit flexibel ist, spart deshalb oft am meisten, ohne auf Badewetter verzichten zu müssen.

Diese Faktoren beeinflussen den Preis

Neben der Saison entscheiden vor allem drei Punkte über die Kosten. Erstens die Transferdistanz: Inseln in der Nähe von Malé werden per Speedboot erreicht, weiter entfernte Atolle per Wasserflugzeug. Der Wasserflugzeug-Transfer ist aufwendiger und teurer und findet nur bei Tageslicht statt, was je nach Ankunftszeit eine Zwischenübernachtung nötig machen kann. Zweitens die Verpflegung: Da Sie auf einer Resortinsel nicht auswärts essen können, lohnt sich häufig eine umfassendere Verpflegung wie Halbpension, Vollpension oder All Inclusive; prüfen Sie dabei, ob Getränke inbegriffen sind.

Drittens die Unterkunftskategorie: Wasservillen sind in der Regel teurer als Strandvillen. Strandvillen bieten dafür oft mehr Platz und direkten Zugang zum Strand, was gerade für Familien praktisch ist, während Wasservillen mit Lagunenblick und viel Privatsphäre punkten.

Worauf Sie bei der Auswahl achten sollten

Klären Sie zuerst, was Ihnen wichtig ist: Hausriff oder flache Lagune, Ruhe oder ein breites Angebot an Aktivitäten, ein kurzer Transfer nach dem Langstreckenflug oder eine abgelegene Insel. Vergleichen Sie anschliessend Villenkategorie und Verpflegung, bevor Sie nur auf den reinen Übernachtungspreis schauen; ein Angebot mit wenigen Inklusivleistungen kann vor Ort rasch teurer werden. Unsere Spezialisten kennen die Inseln aus eigener Anschauung und sagen Ihnen offen, welches Resort zu Ihren Erwartungen und zu Ihrem Budget passt.