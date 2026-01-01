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Bungalow Strand, Malediven

Beliebte Resorts Malediven vom Spezialisten

Empfehlungen für Malediven Hotels

Planen Sie Ihre Traumferien auf den Malediven, finden Sie eine Vielzahl unterschiedlicher Angebote. Unsere Spezialisten haben für Sie nachstehend Listen der Top Hotels für Ihre Ferien zusammengestellt, die Ihnen die Suche nach den richtigen Resorts auf den Malediven erleichtern sollen. Finden Sie geeignete Hotels für Familien, aber auch Inseln mit schönen Hausriffen und Stränden. Unsere Spezialisten stehen Ihnen jederzeit beratend zur Seite und stellen Ihnen passende Hotels für Ihre Malediven Reisen zusammen. Hier unsere Top 9 beliebte Resorts für Malediven Badeferien:

  • Angaga Island Resort,
  • Angsana Ihuru,
  • Baros Maldives,
  • Conrad Maldives Rangali,
  • Drift Thelu Veliga Maldives,
  • Hurawalhi Island Resort,
  • Milaidhoo Island,
  • Mirihi Island Resort,
  • Veligandu Island Resort.

Über 90 Inseln werden für den Tourismus genutzt. Alle haben tolle Strände und Palmen. Es gibt auch Inseln, die sich besonders gut für Taucher eignen oder bei denen es eine Kinderbetreuung gibt. Die nachstehenden Inseln haben besonders schöne Sandstrände und richten sich an Erholungsuchende.

  • Kandolhu Maldives *****
  • Baros Maldives *****

Woran Sie die besten Resorts der Malediven erkennen

Die Malediven umfassen 26 Atolle mit rund 1190 Inseln, wobei auf einer Resortinsel jeweils nur ein einziges Hotel steht. Die Wahl der Insel bestimmt damit Ihre gesamten Ferien, denn Strand, Restaurants, Hausriff und Aktivitäten liegen alle am selben Ort. Die besten Resorts der Malediven sind deshalb nicht für alle Gäste dieselben: Schnorchler achten auf ein intaktes Hausriff, das direkt vom Strand aus erreichbar ist. Familien bevorzugen Inseln mit flacher, geschützter Lagune und Kinderbetreuung.

Taucher wählen die Insel nach der Lage des Atolls, da bekannte Tauchplätze und Kanäle nicht von jeder Insel gleich gut erreichbar sind. Wer Grossfische sehen möchte, orientiert sich an Regionen mit regelmässigen Manta- und Walhai-Sichtungen, etwa rund um das Baa-Atoll, das als UNESCO-Biosphärenreservat ausgezeichnet ist.

Reisezeit: Wann sind die Malediven günstiger?

Das Klima der Malediven wird von zwei Monsunen geprägt. Während des Nordost-Monsuns von Dezember bis April ist es am trockensten und sonnigsten; dies ist die Hauptsaison mit der höchsten Nachfrage und entsprechend höheren Tarifen. Der Südwest-Monsun von Mai bis November bringt mehr Feuchtigkeit und kurze, teils kräftige Schauer, dazwischen scheint aber immer wieder die Sonne, und die Temperaturen bleiben ganzjährig warm.

In dieser Nebensaison sind viele Resorts spürbar günstiger, die Inseln sind ruhiger, und das planktonreiche Wasser bietet gute Chancen auf Begegnungen mit Mantas. Wer bei der Reisezeit flexibel ist, spart deshalb oft am meisten, ohne auf Badewetter verzichten zu müssen.

Diese Faktoren beeinflussen den Preis

Neben der Saison entscheiden vor allem drei Punkte über die Kosten. Erstens die Transferdistanz: Inseln in der Nähe von Malé werden per Speedboot erreicht, weiter entfernte Atolle per Wasserflugzeug. Der Wasserflugzeug-Transfer ist aufwendiger und teurer und findet nur bei Tageslicht statt, was je nach Ankunftszeit eine Zwischenübernachtung nötig machen kann. Zweitens die Verpflegung: Da Sie auf einer Resortinsel nicht auswärts essen können, lohnt sich häufig eine umfassendere Verpflegung wie Halbpension, Vollpension oder All Inclusive; prüfen Sie dabei, ob Getränke inbegriffen sind.

Drittens die Unterkunftskategorie: Wasservillen sind in der Regel teurer als Strandvillen. Strandvillen bieten dafür oft mehr Platz und direkten Zugang zum Strand, was gerade für Familien praktisch ist, während Wasservillen mit Lagunenblick und viel Privatsphäre punkten.

Worauf Sie bei der Auswahl achten sollten

Klären Sie zuerst, was Ihnen wichtig ist: Hausriff oder flache Lagune, Ruhe oder ein breites Angebot an Aktivitäten, ein kurzer Transfer nach dem Langstreckenflug oder eine abgelegene Insel. Vergleichen Sie anschliessend Villenkategorie und Verpflegung, bevor Sie nur auf den reinen Übernachtungspreis schauen; ein Angebot mit wenigen Inklusivleistungen kann vor Ort rasch teurer werden. Unsere Spezialisten kennen die Inseln aus eigener Anschauung und sagen Ihnen offen, welches Resort zu Ihren Erwartungen und zu Ihrem Budget passt.

Unsere Resort-Guides im Überblick

Für die beliebtesten Resorts unseres Malediven-Sortiments haben unsere Spezialisten ausführliche Guides zusammengestellt – mit Lage und Transfer, Villen-Kategorien, Verpflegung, Hausriff und einer Einschätzung, für wen die Insel passt:

Conrad Maldives Rangali IslandHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 562.– / pro Person
Ari-Atoll
Das paradiesische Resort erstreckt sich über zwei, mittels 500 Meter langen Steg, miteinander verbundene Inseln und...
Milaidhoo MaldivesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 1029.– / pro Person
Baa-Atoll
Milaidhoo Maldives – Story of a small Island (die Geschichte einer kleinen Insel). Traditionelle Handwerkskunst...
V Villas Maldives at Mirihi MGallery CollectionHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 403.– / pro Person
Ari-Atoll
Die bei Schweizern sehr beliebte Insel wurde komplett renoviert, öffnet im Dezember 2025 wieder ihre Tore und verfügt...
Baros MaldivesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 372.– / pro Person
Nordmale-Atoll
Die drei Spitzen-Restaurants bieten alle einen herrlichen Meerblick und gehören zum Besten was es auf den Malediven...
Hurawalhi Island ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 447.– / pro Person
Lhaviyani-Atoll
Das Hotel bietet ein fantastisches Hauptrestaurant (Buffet), ein à la carte Restaurant mit...
Dhawa IhuruHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Nordmale-Atoll
Rezeption, Restaurant, Bar, Boutique, Bibliothek, Kids-Club.
Drift Thelu Veliga RetreatHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Ari-Atoll
Die Insel bietet ein halboffenes Restaurant in Buffet- und à la carte-Form, eine gemütliche Lounge/Bar direkt am...
AngagaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 130.– / pro Person
Ari-Atoll
Die Insel bietet ein gemütliches Restaurant und eine Bar mit Sandboden, wo auch gelegentlich Abendunterhaltung...

Hotels für jeden Geschmack

Die besten Resorts auf den Malediven für Ihren Traum

Hotels mit schönen Hausriffen

Nur wenige Hotels haben ein eigenes Hausriff. Nachstehend eine kleine Liste unserer Top Hotels zum Schnorcheln auf den Malediven:

Malediven für Familien

Möchten Sie mit Ihrer Familie unbeschwerte Ferien verbringen? Dann empfehlen wir Ihnen die nachstehenden Familienhotels

  • Fihalhohi Island Resort ***(*)
  • Vilamendhoo Island Resort & Spa ****
  • Kuramathi Maldives ****

Malediven Tauchen

Begeistern Sie sich für die Unterwasserwelt? Zwar haben alle Inseln Tauchschulen und Boote, allerdings kann die Lage eines Atolls für das Tauchen entscheidend sein. Die nachstehenden Hotels eignen sich besonders gut für Taucher:

  • Diamonds Thudufushi ****
  • Kandolhu Maldives *****
  • Lily Beach Resort & Spa *****

Weihnachten & Silvester

Die Festtags-Hochsaison auf den Malediven ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.

Die beliebtesten Resorts

Von Reethi Faru bis Baros: unsere Resort-Guides mit allem, was Sie vor der Buchung wissen müssen.

Badeferien Angebote

Machen Sie erholsame Badeferien an Traumstränden und erleben Sie unberührte Atolle

Angebote für Familien

Wir machen Ihnen gerne unverbindlich ein kinderfreundliches Angebot für Sie und Ihre Familie

Ferien Highlights

Hier erhalten Sie Informationen zu den Höhepunkten des Inselparadieses

Honeymoon Specials

Hier finden Sie luxuriöse Unterkünfte für ihre romantische Hochzeitsreise

Schnorcheln

Ungetrübter Schnorchelspass in Hotels mit traumhaften Hausriffen

Tauchreisen

Erleben Sie eine faszinierende Unterwasserwelt in einem Hotel mit Tauchschule

Fragen & Antworten

Unsere FAQ beantworten Ihre Fragen zu allen Bereichen des Inselstaates

Reiseinformationen

Hier finden Sie Hilfe und Tricks zur Vorbereitung Ihrer Reise auf die Malediven

Am günstigsten sind die Malediven in der Nebensaison während des Südwest-Monsuns von Mai bis November. Es fallen zwar kurze, teils kräftige Schauer, dazwischen scheint aber immer wieder die Sonne, und die Temperaturen bleiben ganzjährig warm. Viele Resorts sind spürbar günstiger, die Inseln ruhiger, und das planktonreiche Wasser bietet gute Chancen auf Manta-Begegnungen.

Zum Schnorcheln empfehlen sich Resorts mit intaktem Hausriff, das direkt vom Strand aus erreichbar ist – nur wenige Inseln bieten das. Zu den Top-Hotels mit schönen Hausriffen gehören Ellaidhoo Maldives by Cinnamon, Diamonds Athuruga und Kandolhu Maldives. Da auf jeder Resortinsel nur ein Hotel steht, entscheidet die Inselwahl über Ihr gesamtes Schnorchelerlebnis.

Für Familien eignen sich Inseln mit flacher, geschützter Lagune und Kinderbetreuung. Empfohlene Familienhotels sind Fihalhohi Island Resort, Vilamendhoo Island Resort & Spa und Kuramathi Maldives. Praktisch sind zudem Strandvillen: Sie bieten oft mehr Platz als Wasservillen und direkten Zugang zum Strand – ideal für unbeschwerte Ferien mit Kindern.

Neben der Saison sind drei Faktoren entscheidend: die Transferdistanz (Speedboot zu Inseln nahe Malé ist günstiger als der Wasserflugzeug-Transfer zu entfernten Atollen, der nur bei Tageslicht stattfindet), die Verpflegung (auf einer Resortinsel lohnt sich oft Halbpension, Vollpension oder All Inclusive) sowie die Unterkunftskategorie – Wasservillen sind in der Regel teurer als Strandvillen.

Klären Sie zuerst Ihre Prioritäten: Hausriff oder flache Lagune, Ruhe oder viele Aktivitäten, kurzer Transfer oder abgelegene Insel. Vergleichen Sie dann Villenkategorie und Verpflegung statt nur den Übernachtungspreis – wenige Inklusivleistungen können vor Ort teuer werden. Die Spezialisten von knecht reisen kennen die Inseln aus eigener Anschauung und beraten Sie passend zu Budget und Erwartungen.

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