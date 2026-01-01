Luxushotels auf den Malediven vom Spezialisten

Träumen Sie vom süssen Nichtstun auf einer märchenhaften Insel? 5-6 Sterne Hotels auf den Malediven bieten Ihnen dieses einmalige Erlebnis mit Luxus! Sie geniessen Pool Villen, palmenbewachsene Strände, Gourmet Essen und einen absoluten Topservice, der keine Wünsche offen lässt. Hinzu kommen ein Maximum an Privatsphäre und Entspannung im Spa Bereich mit einem eigenen Verwöhnprogramm. Oder Sie gönnen sich einen Ausgleich zum Dolce far niente und unternehmen einen abenteuerlichen Bootsausflug. Viele unserer Luxushotels bieten romantische Angebote für Paare, aber auch Mehrzimmer-Villen für grosse Familien.

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