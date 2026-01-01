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Luxus Resort, Malediven

Luxushotels auf den Malediven vom Spezialisten

Sechs Sterne Hotels mit stilvollem Luxus

Träumen Sie vom süssen Nichtstun auf einer märchenhaften Insel? 5-6 Sterne Hotels auf den Malediven bieten Ihnen dieses einmalige Erlebnis mit Luxus! Sie geniessen Pool Villen, palmenbewachsene Strände, Gourmet Essen und einen absoluten Topservice, der keine Wünsche offen lässt. Hinzu kommen ein Maximum an Privatsphäre und Entspannung im Spa Bereich mit einem eigenen Verwöhnprogramm. Oder Sie gönnen sich einen Ausgleich zum Dolce far niente und unternehmen einen abenteuerlichen Bootsausflug. Viele unserer Luxushotels bieten romantische Angebote für Paare, aber auch Mehrzimmer-Villen für grosse Familien.

Fragen Sie unsere Spezialisten, die Ihnen ein unverbindliches Angebot für eine 6 Sterne (******) Insel zusammenstellen und Ihre Malediven Luxus Ferien zum unvergessenen Erlebnis werden lassen.

One&Only Reethi RahHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Nordmale-Atoll
Elegante Villen direkt am Sandstrand oder über Wasser gebaut. 7 Restaurants und Bars bieten asiatische, italienische,...
The Nautilus MaldivesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Baa-Atoll
Das Konzept heisst statt Standardprozessen zu folgen, wird jeder Service individuell kreiert. Jeder Gast hat seinen...
Conrad Maldives Rangali IslandHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 562.– / pro Person
Ari-Atoll
Das paradiesische Resort erstreckt sich über zwei, mittels 500 Meter langen Steg, miteinander verbundene Inseln und...
Six Senses LaamuHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Laamu-Atoll
1 Haupt- und 4 à la carte Restaurants (mediterran (ab 12 Jahren), japanisch, Teppanyaki und Snacks), Gelateria (über...
Constance Halaveli MaldivesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 563.– / pro Person
Ari-Atoll
Vier Restaurants, zwei Bars und Weinkeller, Pool, Boutiquen.
Anantara Kihavah Maldives VillasHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 928.– / pro Person
Baa-Atoll
Ein mediterranes Hauptrestaurant und 4 à la carte Restaurants: italienisch, asiatisch, japanisch (Teppanyaki), vegane...
Gili Lankanfushi MaldivesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 913.– / pro Person
Nordmale-Atoll
Das Hauptrestaurant "Kashiveli" mit hervorragendem Weinkeller bietet eine exzellente Gourmet-Küche, das à la carte...
Milaidhoo MaldivesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 1029.– / pro Person
Baa-Atoll
Milaidhoo Maldives – Story of a small Island (die Geschichte einer kleinen Insel). Traditionelle Handwerkskunst...

Crème de la Crème aller Malediven Luxushotels

Noch mehr als 5 Sterne? So etwas gibt es tatsächlich, denn unsere 6 Sterne Hotels auf den Malediven bieten Ihnen höchstes Niveau. Hierzu gehören exklusives Design, hervorragende Serviceangebote, traumhafte kulinarische Köstlichkeiten aus einer exzellenten Küche und unberührte grüne Paradiesinseln. Erleben Sie die Erfahrung eines Robinson Crusoe in Verbindung mit niveauvollem Luxus. Alle 6 Sterne Hotels garantieren Ihnen Ruhe und Erholung. Vergessen Sie Stress und Alltag und begeben Sie sich auf eine Reise, die schöner nicht sein kann.

Ihre Füsse werden auf kleinen Inseln im kühlen Sand vergraben und Sie werden auf einer Hängematte im Schatten traumhafter Palmen versinken. Gönnen Sie sich Erholung und Entspannung mit einem packenden Buch oder verbringen Sie die Zeit mit Ihren Lieben in einer privaten Pool-Villa. Lassen Sie sich von einer exklusiven Küche mit internationalen Gerichten verwöhnen. Unsere Reisespezialisten beraten Sie persönlich und kreieren Ihnen ein individuelles Angebot für Luxus Ferien auf den Malediven.

Weihnachten & Silvester

Die Festtags-Hochsaison auf den Malediven ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.

Die beliebtesten Resorts

Von Reethi Faru bis Baros: unsere Resort-Guides mit allem, was Sie vor der Buchung wissen müssen.

Badeferien Angebote

Machen Sie erholsame Badeferien an Traumstränden und erleben Sie unberührte Atolle

Angebote für Familien

Wir machen Ihnen gerne unverbindlich ein kinderfreundliches Angebot für Sie und Ihre Familie

Ferien Highlights

Hier erhalten Sie Informationen zu den Höhepunkten des Inselparadieses

Honeymoon Specials

Hier finden Sie luxuriöse Unterkünfte für ihre romantische Hochzeitsreise

Schnorcheln

Ungetrübter Schnorchelspass in Hotels mit traumhaften Hausriffen

Tauchreisen

Erleben Sie eine faszinierende Unterwasserwelt in einem Hotel mit Tauchschule

Fragen & Antworten

Unsere FAQ beantworten Ihre Fragen zu allen Bereichen des Inselstaates

Reiseinformationen

Hier finden Sie Hilfe und Tricks zur Vorbereitung Ihrer Reise auf die Malediven

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Malediven-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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