Luxushotels auf den Malediven vom Spezialisten
Sechs Sterne Hotels mit stilvollem Luxus
One&Only Reethi Rah
Preis auf Anfrage
Nordmale-Atoll
Elegante Villen direkt am Sandstrand oder über Wasser gebaut. 7 Restaurants und Bars bieten asiatische, italienische,...
The Nautilus Maldives
Preis auf Anfrage
Baa-Atoll
Das Konzept heisst statt Standardprozessen zu folgen, wird jeder Service individuell kreiert. Jeder Gast hat seinen...
Conrad Maldives Rangali Island
ab CHF 562.– / pro Person
Ari-Atoll
Das paradiesische Resort erstreckt sich über zwei, mittels 500 Meter langen Steg, miteinander verbundene Inseln und...
Six Senses Laamu
Preis auf Anfrage
Laamu-Atoll
1 Haupt- und 4 à la carte Restaurants (mediterran (ab 12 Jahren), japanisch, Teppanyaki und Snacks), Gelateria (über...
Constance Halaveli Maldives
ab CHF 563.– / pro Person
Ari-Atoll
Vier Restaurants, zwei Bars und Weinkeller, Pool, Boutiquen.
Anantara Kihavah Maldives Villas
ab CHF 928.– / pro Person
Baa-Atoll
Ein mediterranes Hauptrestaurant und 4 à la carte Restaurants: italienisch, asiatisch, japanisch (Teppanyaki), vegane...
Gili Lankanfushi Maldives
ab CHF 913.– / pro Person
Nordmale-Atoll
Das Hauptrestaurant "Kashiveli" mit hervorragendem Weinkeller bietet eine exzellente Gourmet-Küche, das à la carte...
Milaidhoo Maldives
ab CHF 1029.– / pro Person
Baa-Atoll
Milaidhoo Maldives – Story of a small Island (die Geschichte einer kleinen Insel). Traditionelle Handwerkskunst...
Crème de la Crème aller Malediven Luxushotels
Noch mehr als 5 Sterne? So etwas gibt es tatsächlich, denn unsere 6 Sterne Hotels auf den Malediven bieten Ihnen höchstes Niveau. Hierzu gehören exklusives Design, hervorragende Serviceangebote, traumhafte kulinarische Köstlichkeiten aus einer exzellenten Küche und unberührte grüne Paradiesinseln. Erleben Sie die Erfahrung eines Robinson Crusoe in Verbindung mit niveauvollem Luxus. Alle 6 Sterne Hotels garantieren Ihnen Ruhe und Erholung. Vergessen Sie Stress und Alltag und begeben Sie sich auf eine Reise, die schöner nicht sein kann.
Ihre Füsse werden auf kleinen Inseln im kühlen Sand vergraben und Sie werden auf einer Hängematte im Schatten traumhafter Palmen versinken. Gönnen Sie sich Erholung und Entspannung mit einem packenden Buch oder verbringen Sie die Zeit mit Ihren Lieben in einer privaten Pool-Villa. Lassen Sie sich von einer exklusiven Küche mit internationalen Gerichten verwöhnen. Unsere Reisespezialisten beraten Sie persönlich und kreieren Ihnen ein individuelles Angebot für Luxus Ferien auf den Malediven.
Die beliebtesten Resorts
Von Reethi Faru bis Baros: unsere Resort-Guides mit allem, was Sie vor der Buchung wissen müssen.
Badeferien Angebote
Machen Sie erholsame Badeferien an Traumstränden und erleben Sie unberührte Atolle
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Malediven-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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