Addu Atoll Reisen vom Spezialisten

Lage und Charakter des südlichsten Atolls der Malediven

Die Malediven umfassen 26 Atolle mit rund 1190 Inseln, die sich als lange Kette durch den Indischen Ozean ziehen. Das Addu Atoll bildet den südlichsten Abschluss dieser Kette und liegt vollständig südlich des Äquators – wer hierher fliegt, überquert unterwegs die Linie zwischen Nord- und Südhalbkugel. Der Charakter des Atolls unterscheidet sich deutlich von den touristisch stark entwickelten Regionen weiter nördlich: Auf den bewohnten Inseln prägen Dörfer, Moscheen, kleine Läden und viel Grün das Bild.

Da mehrere Inseln durch befahrbare Dämme miteinander verbunden sind, lässt sich das Atoll per Velo oder zu Fuss erkunden – eine Seltenheit auf den Malediven, wo die meisten Inseln nur per Boot erreichbar sind.

Anreise und Transfer ab Malé

Während Resorts in der Nähe von Malé je nach Distanz per Speedboot oder Wasserflugzeug angefahren werden, erfolgt der Transfer ins Addu Atoll wegen der grossen Entfernung per Inlandflug. Die Maschinen landen auf der Insel Gan im Süden des Atolls; von dort sind die Unterkünfte in kurzer Zeit über die Strasse oder per Boot erreichbar. Der Inlandflug lässt sich in der Regel direkt an den internationalen Flug anschliessen, sodass Sie ohne Übernachtung in Malé weiterreisen können – bei der Planung stimmen wir die Verbindungen für Sie aufeinander ab.

Unterwasserwelt und Hausriffe im Addu Atoll

Taucher und Schnorchler schätzen das Addu Atoll für seine weitgehend intakten Riffe. Weil deutlich weniger Gäste hierher reisen als in die zentralen Regionen der Malediven, sind viele Tauchplätze angenehm wenig frequentiert. In den Kanälen zwischen Lagune und offenem Ozean führen Strömungen nährstoffreiches Wasser ins Atoll – sie ziehen grosse Fischschwärme, Schildkröten und regelmässig auch Mantarochen an. Dazu kommen Steilwände, Höhlen und betauchbare Wracks. Auch ohne Boot ist die Unterwasserwelt zugänglich: Mehrere Inseln verfügen über Hausriffe, die sich schwimmend erreichen lassen und Schnorchlern Korallen und Rifffische direkt vor der Unterkunft zeigen.

Für wen eignet sich das Addu Atoll?

Das Addu Atoll auf den Malediven richtet sich an Reisende, die mehr suchen als eine klassische Resortinsel. Taucher finden abwechslungsreiche Plätze ohne Gedränge, Ruhesuchende profitieren von der Abgeschiedenheit des südlichsten Atolls und der entspannten Atmosphäre der Inseln. Kulturinteressierte erleben in Addu City einen Alltag, der auf reinen Ferieninseln verborgen bleibt. Auch für Familien eignet sich das Atoll, sofern Natur und Entdeckungen wichtiger sind als grosse Kinderclubs – die geschützte Lagune und die kurzen Wege auf den verbundenen Inseln sprechen dafür. Wer ein dichtes Angebot an Restaurants und Unterhaltung erwartet, ist dagegen in den zentralen Atollen besser aufgehoben.

Beste Reisezeit und Aktivitäten

Wie überall auf den Malediven gilt auch im Addu Atoll: Der Nordost-Monsun von Dezember bis April bringt die trockensten und sonnenreichsten Monate, während der Südwest-Monsun von Mai bis November feuchter ausfällt. Schauer sind jedoch meist kurz, und dank der Lage am Äquator bleiben die Temperaturen das ganze Jahr über konstant warm – getaucht und geschnorchelt wird ganzjährig. Zu den lohnendsten Aktivitäten zählen neben Tauchgängen und Schnorchelausflügen Velotouren über die Dämme, Spaziergänge durch die Dörfer von Addu City sowie Bootsausflüge in der weiten Lagune.

Der Aufenthalt lässt sich zudem mit anderen Regionen der Malediven kombinieren – unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne eine passende Route zusammen.