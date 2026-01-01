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Malediven

Addu Atoll Reisen vom Spezialisten

Ferien auf der südlichsten Inselgruppe der Malediven

Das südlichste Malediven Atoll ist bislang touristisch nicht so stark erschlossen. Dennoch eignet es sich für Individualisten und Abenteurer, die nach etwa 90 Minuten Flug ab Malé mit einer bereits südlich des Äquators gelegenen intakten Unterwasserwelt belohnt werden. Das Addu Atoll besteht aus etwa 20 Inseln mit bis zu vier Quadratkilometern Fläche und etwa 20.000 Einwohnern. Addu City, die grösste Stadt des Atolls, erstreckt sich über mehrere Inseln und ermöglicht einen authentischen Einblick in das Leben auf den Malediven.

Zudem bietet sie interessante Sehenswürdigkeiten für Reisende. Unsere Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise in das herzförmige Addu Atoll zusammen, bei der Sie den direkten Kontakt zur einheimischen Bevölkerung finden werden.

Lage und Charakter des südlichsten Atolls der Malediven

Die Malediven umfassen 26 Atolle mit rund 1190 Inseln, die sich als lange Kette durch den Indischen Ozean ziehen. Das Addu Atoll bildet den südlichsten Abschluss dieser Kette und liegt vollständig südlich des Äquators – wer hierher fliegt, überquert unterwegs die Linie zwischen Nord- und Südhalbkugel. Der Charakter des Atolls unterscheidet sich deutlich von den touristisch stark entwickelten Regionen weiter nördlich: Auf den bewohnten Inseln prägen Dörfer, Moscheen, kleine Läden und viel Grün das Bild.

Da mehrere Inseln durch befahrbare Dämme miteinander verbunden sind, lässt sich das Atoll per Velo oder zu Fuss erkunden – eine Seltenheit auf den Malediven, wo die meisten Inseln nur per Boot erreichbar sind.

Anreise und Transfer ab Malé

Während Resorts in der Nähe von Malé je nach Distanz per Speedboot oder Wasserflugzeug angefahren werden, erfolgt der Transfer ins Addu Atoll wegen der grossen Entfernung per Inlandflug. Die Maschinen landen auf der Insel Gan im Süden des Atolls; von dort sind die Unterkünfte in kurzer Zeit über die Strasse oder per Boot erreichbar. Der Inlandflug lässt sich in der Regel direkt an den internationalen Flug anschliessen, sodass Sie ohne Übernachtung in Malé weiterreisen können – bei der Planung stimmen wir die Verbindungen für Sie aufeinander ab.

Unterwasserwelt und Hausriffe im Addu Atoll

Taucher und Schnorchler schätzen das Addu Atoll für seine weitgehend intakten Riffe. Weil deutlich weniger Gäste hierher reisen als in die zentralen Regionen der Malediven, sind viele Tauchplätze angenehm wenig frequentiert. In den Kanälen zwischen Lagune und offenem Ozean führen Strömungen nährstoffreiches Wasser ins Atoll – sie ziehen grosse Fischschwärme, Schildkröten und regelmässig auch Mantarochen an. Dazu kommen Steilwände, Höhlen und betauchbare Wracks. Auch ohne Boot ist die Unterwasserwelt zugänglich: Mehrere Inseln verfügen über Hausriffe, die sich schwimmend erreichen lassen und Schnorchlern Korallen und Rifffische direkt vor der Unterkunft zeigen.

Für wen eignet sich das Addu Atoll?

Das Addu Atoll auf den Malediven richtet sich an Reisende, die mehr suchen als eine klassische Resortinsel. Taucher finden abwechslungsreiche Plätze ohne Gedränge, Ruhesuchende profitieren von der Abgeschiedenheit des südlichsten Atolls und der entspannten Atmosphäre der Inseln. Kulturinteressierte erleben in Addu City einen Alltag, der auf reinen Ferieninseln verborgen bleibt. Auch für Familien eignet sich das Atoll, sofern Natur und Entdeckungen wichtiger sind als grosse Kinderclubs – die geschützte Lagune und die kurzen Wege auf den verbundenen Inseln sprechen dafür. Wer ein dichtes Angebot an Restaurants und Unterhaltung erwartet, ist dagegen in den zentralen Atollen besser aufgehoben.

Beste Reisezeit und Aktivitäten

Wie überall auf den Malediven gilt auch im Addu Atoll: Der Nordost-Monsun von Dezember bis April bringt die trockensten und sonnenreichsten Monate, während der Südwest-Monsun von Mai bis November feuchter ausfällt. Schauer sind jedoch meist kurz, und dank der Lage am Äquator bleiben die Temperaturen das ganze Jahr über konstant warm – getaucht und geschnorchelt wird ganzjährig. Zu den lohnendsten Aktivitäten zählen neben Tauchgängen und Schnorchelausflügen Velotouren über die Dämme, Spaziergänge durch die Dörfer von Addu City sowie Bootsausflüge in der weiten Lagune.

Der Aufenthalt lässt sich zudem mit anderen Regionen der Malediven kombinieren – unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne eine passende Route zusammen.

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Geschichte des Addu Atolls

Das Addu Atoll wurde fast 30 Jahre von den Briten und später den Australiern als Militärstützpunkt genutzt. In dieser Zeit wurden verschiedene Inseln mit Dämmen mit einer Gesamtlänge von 15 Kilometern verbunden, weshalb Gäste von der Insel Gan zur Insel Hithadoo gelangen und auf Gan sogar in früheren Militäreinrichtungen übernachten können. Einiges weiteres Resort ist das 5-Sterne Resort Shangri La’s Villingili Resort & Spa, das sogar einen eigenen Golfplatz hat.

Gäste können nicht nur zu Fuss oder per Fahrrad die bewohnten Inseln besuchen, sondern auch an Riffen, Höhlen, Schiffswracks und den Sammelstellen von Meeresbewohnern tauchen. Fragen Sie unsere Spezialisten, die Ihnen Ihre Ferien auf wahren Inselperlen möglich machen.

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Reiseinformationen

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Das Addu Atoll erreichen Sie ab Malé per Inlandflug in rund 90 Minuten. Die Maschinen landen auf der Insel Gan im Süden des Atolls; von dort sind die Unterkünfte in kurzer Zeit über die Strasse oder per Boot erreichbar. Der Inlandflug lässt sich meist direkt an den internationalen Flug anschliessen, sodass keine Übernachtung in Malé nötig ist.

Die trockensten und sonnenreichsten Monate liegen zwischen Dezember und April während des Nordost-Monsuns. Von Mai bis November bringt der Südwest-Monsun mehr Feuchtigkeit, die Schauer sind aber meist kurz. Dank der Lage am Äquator bleiben die Temperaturen ganzjährig konstant warm – tauchen und schnorcheln können Sie im Addu Atoll das ganze Jahr über.

Das Addu Atoll eignet sich für Individualisten, Taucher, Ruhesuchende und Kulturinteressierte, die mehr suchen als eine klassische Resortinsel. Taucher finden abwechslungsreiche Plätze ohne Gedränge, in Addu City erleben Sie authentischen Alltag. Auch Familien mit Freude an Natur und Entdeckungen sind gut aufgehoben; wer viel Unterhaltung und Restaurants erwartet, wählt besser die zentralen Atolle.

Die Riffe des Addu Atolls sind weitgehend intakt und die Tauchplätze wenig frequentiert, da deutlich weniger Gäste hierher reisen. Strömungen in den Kanälen ziehen grosse Fischschwärme, Schildkröten und regelmässig Mantarochen an. Dazu kommen Steilwände, Höhlen und betauchbare Wracks. Mehrere Inseln haben schwimmend erreichbare Hausriffe – ideal für Schnorchler direkt vor der Unterkunft.

Ja. Mehrere Inseln des Addu Atolls sind durch befahrbare Dämme mit insgesamt 15 Kilometern Länge verbunden – ein Erbe der britischen Militärzeit. So gelangen Sie per Velo oder zu Fuss etwa von der Insel Gan bis nach Hithadoo und durch die Dörfer von Addu City. Das ist eine Seltenheit auf den Malediven, wo die meisten Inseln nur per Boot erreichbar sind.

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