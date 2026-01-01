Soneva Jani Resort
Noonu-Atoll
Beschreibung
Einleitung
Die dicht bewachsene Hauptinsel, die ebenfalls seit langem eine Obst- und Gemüsefarm in Bio-Qualität beherbergt, sowie noch weitere vier unbewohnte Inseln, liegen in der türkisblauen und mit 5,6 Kilometer Länge – der grössten Lagune der Malediven. Die Insel verfügt über 19 absolut einzigartige Restaurants und Bars auf Stelzen über Wasser und inmitten in die Vegetation gebaut, welche kulinarische Höhenflüge und stimmungsvolle Momente bieten.
Sie ermöglichen eine kulinarische Reise rund um die Welt mit einer Auswahl an japanischen, mediterranen, indonesischen, südost-asiatischen, Grill- & Seafood, peruanischen und maledivischen Gerichten inklusive vegetarische und vegane Speisen. Unter anderem befindet sich ein Restaurant in dem grandiosen Observatorium unter freiem Himmel, am «North Island» gibt es ein «Pop-up»-Restaurant, auf «North Beach» gibt es ein wöchentliches Strand-Abendessen, im «Guess Who's Cooking» gibt es jeweils wöchentlich ein Überraschungsmenü, das «Crab Shack» wurde erst kürzlich zum romantischsten Restaurant weltweit ausgezeichnet und die hausgemachten Glacés sind kostenfrei – ein absoluter Gourmet-Traum! Des Weiteren bietet die Insel ein Openair-Kino (mit Bluetooth Kopfhörern), eine Bibliothek und eine Boutique. WiFi kostenfrei.
Angebot
Das "Soneva Soul" Spa wurde in perfekter Harmonie mit der Natur gebaut. Einige Behandlungsräume befinden sich über Wasser, die anderen mitten im Grün. Yoga-Pavilion, Dampfbad, Sauna.
Zimmer
Fahrräder und Soneva Barfuss-Butler-Service.
Die beeindruckenden und unvergleichlichen Luxus-Villen befinden sich, bis auf drei, alle auf Stelzen über Wasser gebaut mit direktem Zugang in die Lagune und sie sind offen, lichtdurchflutet, im rustikalen Robinson Crusoe-Stil. Sie verfügen über ein Schiebedach im Schlafzimmer zum Sterne beobachten (ausgenommen die 4 Schlafzimmer-Villen), ein halboffenes Badezimmer mit Badewanne, Dusche und Aussendusche, Fön, Klimaanlage, Espresso-Maschine, Minibar, Weinkühlschrank, ein Wohnbereich, ein Kinder-Zimmer, eine grosszügige möblierte Terrasse inklusive Essbereich mit einem 13m langen Infinity-Pool und Netz über dem Wasser und in der oberen Etage eine weitere Terrasse sowie eine Rutschbahn direkt ins Meer.
Fahrräder und Soneva Barfuss-Butler-Service.
Der Wasser Villen-Steg "North Jetty" (2016 erstellt) beinhaltet folgende Kategorien: 1 - 5 Bedroom Water Retreats (alle mit Salzwasser-Pools).
Die im Herbst 2020 neu erstellten Villen am "South Jetty" bieten folgende Kategorien: 1 - 4 Bedroom Water Reserves (alle mit Frischwasser-Pools).
Des Weiteren gibt es inmitten der Vegetation und direkt am Strand folgende Kategorien: Beach Hideaway (1 Bedroom), 2 & 3 Bedroom Island Retreat, 3 & 4 Bedroom Island Reserve.
Gratis-Sport
Fitness, Aqua- und Strand-Gymnastik, Kajak, Stand-up Paddle, Windsurfen, Katamran-Segeln, Schnorchelausrüstung.
Sport gegen Gebühr
Wellenreiten (5-35 Min., Mai - September), Kitesurfen, Wasserski, Jetski, Wakeboard, Fun Tube, Tauchen.
Kinder
Kids-Club "The Den" für 4 - 12 Jahre.
ab CHF 1283.– / pro Person
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