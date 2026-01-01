Lage & Anreise

Angaga liegt im Süd-Ari-Atoll, einer der klassischen Ferienregionen der Malediven mit zahlreichen Resortinseln, Lagunen und Riffen.

Die Anreise führt über den internationalen Flughafen Male. Von dort erreichen Sie Angaga per Wasserflugzeug in rund 30 Minuten – der Flug über die türkisblauen Lagunen des Ari-Atolls ist bereits ein erstes Ferienerlebnis. Da die Wasserflugzeuge nur bei Tageslicht verkehren, erfolgt der Transfer bei einer Ankunft am späteren Nachmittag oder Abend alternativ per Inlandsflug mit anschliessendem Bootstransfer. Unsere Spezialisten organisieren den Transfer passend zu Ihren Flugzeiten.

Insel & Charakter

Angaga setzt auf einen unkomplizierten, typisch maledivischen Charakter statt auf grosse Infrastruktur. Zum Resort gehören ein gemütliches Restaurant, eine Bar mit Sandboden, in der gelegentlich Abendunterhaltung geboten wird, sowie ein Pool und eine Boutique. Ein besonderer Treffpunkt ist die Sunset-Bar, die auf Stelzen über dem Wasser am Ende des Stegs liegt.

Für ruhige Stunden sorgt das kleine Duny Thai Spa mit verschiedensten Körperbehandlungen. WiFi steht in den Bars kostenfrei zur Verfügung, in den übrigen Bereichen gegen Gebühr – ein Hinweis für alle, die auch in den Ferien erreichbar bleiben möchten.

Zimmer & Villen

Die 50 freistehenden Superior Beach Bungalows (45 m²) sind im typisch maledivischen Stil erbaut. Sie bieten Badewanne und Dusche, TV, Minikühlschrank, Wasserkocher und Safe; das Schlafzimmer mit Sitzecke ist mit Bambusmöbeln eingerichtet, und auf der Veranda wartet eine gemütliche maledivische Schaukel.

Über dem Wasser stehen zwei Kategorien zur Wahl: Die 20 Superior Water Bungalows (65 m²) sind auf Stelzen gebaut und verfügen über ein Himmelbett sowie eine möblierte Terrasse mit direktem Zugang in die Lagune. Die neueren 24 Premium Water Bungalows (78 m²) bieten zusätzlich eine Aussendusche und mehr Privatsphäre; am Ende ihres Stegs liegt die beliebte Sunset-Bar.

Essen & Trinken

Kulinarisch konzentriert sich Angaga auf das gemütliche Hauptrestaurant und die Bar mit Sandboden, in der abends gelegentlich Unterhaltung stattfindet. Für den Sundowner bietet sich die Sunset-Bar über der Lagune an.

Welche Verpflegungsvariante für Ihre Reise sinnvoll ist, hängt von Ihren Gewohnheiten ab – unsere Malediven-Spezialisten rechnen die Optionen gerne für Sie durch und geben eine ehrliche Empfehlung ab.

Hausriff & Aktivitäten

Das Wasser spielt auf Angaga die Hauptrolle: Ab der Terrasse der Water Bungalows gelangen Sie direkt in die Lagune, Schnorchelausrüstung lässt sich vor Ort mieten, und auch Tauchen wird gegen Gebühr angeboten. Dazu kommen Windsurfen, Katamaran, Kajak, Tennis und motorisierter Wassersport.

Kostenfrei nutzen Sie Fitnessraum, Badminton, Tischtennis, Darts und Beachvolleyball. Für Wassersport und Ausflüge lohnt ein Blick auf die Saison: Von Dezember bis April sorgt der Nordost-Monsun für die trockensten Monate, von Mai bis November ist es feuchter – Details finden Sie in unserem Überblick zur besten Reisezeit für die Malediven.

Für wen geeignet

Angaga passt zu Reisenden, die den ursprünglichen maledivischen Inselstil einem durchgestylten Grossresort vorziehen: Bambusmöbel statt Designmobiliar, Sandboden in der Bar, kurze Wege. Paare schätzen die Water Bungalows mit Himmelbett und – in der Premium-Kategorie – zusätzlicher Privatsphäre, Aktive das breite Sportangebot vom Beachvolleyball bis zum Tauchen.

Ob Angaga zu Ihren Malediven-Plänen passt, klären wir gerne im persönlichen Gespräch – mit ehrlicher Einschätzung zu Insel, Bungalow-Wahl und Reisezeit. Alle Leistungen und aktuellen Konditionen finden Sie hier: Zum Angebot: Angaga Island Resort & Spa.