Baros Maldives
Nordmale-Atoll
Beschreibung
Einleitung
Die drei Spitzen-Restaurants bieten alle einen herrlichen Meerblick und gehören zum Besten was es auf den Malediven gibt, inklusive einer grossen Auswahl an veganen Gerichten. Das Hauptrestaurant «Lime» brilliert mit einem sehr schön präsentierten Frühstücksbuffet und hervorragenden à la carte Gerichten. Auf dieser Terrasse befindet sich auch der lange Infinitiy-Pool. Im «Cayenne Grill» werden Sie mit frischen Seafood- und Grill-Spezialitäten sowie mit Teppanyaki und Tandoori verwöhnt.
Das einzigartige «Lighthouse» bietet grandiose kulinarische Erlebnisse der Extra-Klasse. Jeweils einmal pro Woche mit Jazz-Musik. In der oberen Etage befindet sich eine Bar/Lounge, wo Sie einen spektakulären Panoramablick auf die Lagune und den Sonnenuntergang geniessen. Ebenfalls befindet sich dort der sehr gut bestückte Weinkeller. Die «Sails Bar» serviert leckere Cocktails und hochwertige Spirituosen. Die dazugehörige Lounge befindet sich im Herz der Insel, der ehemaligen Kokosplantage.
Hier wird 3x pro Woche maledivische Live-Musik angeboten- eine ganz tolle Atmosphäre. Im ersten Stock der Bar befindet sich eine kleine Gallerie mit antiken Malediven-Karten und Artefakten. Boutique.
Angebot
Das «Baros Serenity Spa» ist wunderschön im Garten angelegt und bietet verschiedenste wohltuende Behandlungen, ein Dampfbad, einen Beautysalon sowie einen Pavilion für Yoga und Meditation.
Zimmer
Die 23 Deluxe Beach Villas (89 m2) im eleganten, klassischen Malediven-Stil liegen inmitten üppiger Vegetation mit direktem Strandzugang. Sie verfügen über ein halboffenes Bad mit Badewanne und Aussen-Regendusche, TV, Teekocher, Espresso-Maschine, Minibar, Weinkühlschrank, Yogamatten und eine gemütliche Terrasse. Die 5 Baros Villas (103 m2) sind mit einem Himmelbett und einem etwas luxuriöseren Bad sowie einer grosszügigeren Terrasse ausgestattet. Die 8 Baros Pool Villas (134 m2) bieten ein geschlossenes Badezimmer mit Badewanne und eine Aussen-Regendusche im kleinen privaten Garten sowie eine grosse überdachte Terrasse mit einem 24m2 Pool.
Die 7 neueren Baros Suites Private Pool (200m2) verfügen zusätzlich über einen abgetrennten Wohnraum, eine maledivische Schaukel auf der Terrasse und über einen integrierten Jacuzzi im Pool. Die Baros Residence Private Pool (270 m2) bietet zusätzlich noch einen begehbaren Kleiderschrank und ein separates WC. Die 2 Bedroom Baros Retreat Private Pool (240 m2) bietet zwei Schlaf- und Badezimmer, einen gemeinsamen Wohnraum sowie eine Terrasse mit Pool inklusive Jacuzzi.
Die 15 Water Villas (92 m2) sind auf Stelzen in die Lagune gebaut, mit direktem Einstieg ins Meer. Sie verfügen über ein geschlossenes Bad mit Dusche und Badewanne mit Blick auf den Indischen Ozean sowie eine möblierte Terrasse inkl. Tagesbett. Die 15 Water Pool Villas (126 m2) bieten zusätzlich einen 24m2 Pool auf der Terrasse mit einem fantastischen Meerblick.
Gratis-Sport
Fitnessraum, Yoga, Tischtennis, Billard, Stand-up-Paddle, Schnorchelausrüstung.
Sport gegen Gebühr
Kajak, Kanu, Wasserski, Wakeboarden, Windsurfen, Tauchen.
ab CHF 372.– / pro Person
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