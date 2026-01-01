Die drei Spitzen-Restaurants bieten alle einen herrlichen Meerblick und gehören zum Besten was es auf den Malediven gibt, ­inklusive einer grossen Auswahl an ­veganen Gerichten. Das Hauptrestaurant «Lime» brilliert mit einem sehr schön präsentierten Frühstücksbuffet und hervorragenden à la carte Gerichten. Auf dieser Terrasse befindet sich auch der lange Infinitiy-Pool. Im «Cayenne Grill» werden Sie mit frischen Seafood- und Grill-Spezialitäten sowie mit Teppanyaki und Tandoori verwöhnt.

Das einzigartige «Lighthouse» bietet grandiose kulinarische Erlebnisse der ­Extra-Klasse. Jeweils einmal pro Woche mit Jazz-Musik. In der oberen Etage befindet sich eine Bar/Lounge, wo Sie einen spektakulären Panorama­blick auf die Lagune und den Sonnenuntergang geniessen. Ebenfalls befindet sich dort der sehr gut bestückte Weinkeller. Die «Sails Bar» serviert leckere Cocktails und hochwertige Spirituosen. Die dazugehörige Lounge befindet sich im Herz der Insel, der ­ehemaligen ­Kokosplantage.

Hier wird 3x pro Woche maledivische Live-Musik angeboten- eine ganz tolle Atmosphäre. Im ­ersten Stock der Bar befindet sich eine kleine Gallerie mit antiken Malediven-Karten und Artefakten. Boutique.