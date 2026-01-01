Sued Ari Atoll Reisen vom Spezialisten
Tauchen im Atoll
Lage und Transfer ab Malé
Geografisch bildet das Süd Ari Atoll die südliche Hälfte des Ari Atolls und liegt westlich der Hauptstadtregion um Malé. Nach der Ankunft auf dem internationalen Flughafen übernehmen die Wasserflugzeuge den Weitertransfer; der Flug über die türkisfarbenen Lagunen des Archipels ist für viele Gäste bereits ein erster Höhepunkt der Reise. Einzelne Inseln lassen sich alternativ per Inlandsflug mit anschliessendem Speedboot-Transfer erreichen. Welche Variante sinnvoll ist, hängt von der Lage Ihres Resorts und den Ankunftszeiten Ihres Langstreckenflugs ab – bei später Ankunft empfiehlt sich mitunter eine Übernachtung nahe Malé, da Wasserflugzeuge nur bei Tageslicht fliegen.
Unterwasserwelt und Hausriffe
Seinen internationalen Ruf verdankt das Süd Ari Atoll seiner Unterwasserwelt. Am südlichen Aussenriff halten sich ganzjährig Walhaie auf – ein Teil des Gebiets ist als marines Schutzgebiet ausgewiesen, und kaum ein anderes Atoll der Malediven bietet so verlässliche Chancen, den grössten Fisch der Welt beim Schnorcheln zu beobachten. Auch Mantarochen werden im Atoll regelmässig gesichtet. Daneben verfügen viele Inseln über ein intaktes Hausriff, das direkt ab Strand erschnorchelt werden kann; farbenprächtige Rifffische, Schildkröten und Riffhaie sind dort keine Seltenheit.
Für wen eignet sich das Süd Ari Atoll?
Taucher und Schnorchler finden hier eines der ergiebigsten Reviere der Malediven, von geschützten Plätzen im Atollinneren bis zu strömungsreichen Kanälen am Aussenriff. Familien schätzen die flachen, geschützten Lagunen und die überschaubare Grösse der Inseln, auf denen alles zu Fuss erreichbar ist. Ruhesuchende profitieren vom gemächlichen Rhythmus des Atolls: Viele Inseln sind bewusst klein gehalten, und abseits der Tauchboote bleibt es still. Da die Auswahl an Unterkünften von der Mittelklasse bis zur gehobenen Kategorie reicht, lässt sich für nahezu jedes Budget eine passende Insel finden.
Beste Reisezeit und Aktivitäten
Wie überall auf den Malediven bestimmen zwei Monsune das Klima: Der Nordost-Monsun von Dezember bis April bringt trockenes, sonniges Wetter und meist ausgezeichnete Sichtweiten unter Wasser, während der Südwest-Monsun von Mai bis November feuchter ausfällt, mit kurzen, kräftigen Schauern zwischen sonnigen Abschnitten. Warm ist es das ganze Jahr über. Zu den beliebtesten Aktivitäten zählen Schnorchelausflüge zu den Walhai-Gebieten, Tauchgänge mit den Basen der Resorts, Sonnenuntergangsfahrten mit dem Dhoni sowie Besuche von Sandbänken oder Einheimischeninseln wie Maamigili. Einen Überblick über alle Regionen des Archipels bietet unsere Seite zu Malediven Reisen.
Conrad Maldives Rangali Island
ab CHF 562.– / pro Person
Ari-Atoll
Das paradiesische Resort erstreckt sich über zwei, mittels 500 Meter langen Steg, miteinander verbundene Inseln und...
Lily Beach
ab CHF 614.– / pro Person
Ari-Atoll
Im Hauptrestaurant wird ein grandioses Buffet mit internationalen Speisen präsentiert, im à la carte Restaurant...
LUX* South Ari Atoll
ab CHF 279.– / pro Person
Ari-Atoll
2 Hauptrestaurants, 6 à la carte Restaurants, 5 Bars, Beach Club mit DJ, Cafe LUX* Lounge, ICI-Eiscrèmestation,...
Constance Moofushi Maldives
ab CHF 610.– / pro Person
Ari-Atoll
Ein Hauptrestaurant und ein à la carte Beach Grill, zwei Bars, einen Weinkeller, einen Pool und eine Boutique.
V Villas Maldives at Mirihi MGallery Collection
ab CHF 403.– / pro Person
Ari-Atoll
Die bei Schweizern sehr beliebte Insel wurde komplett renoviert, öffnet im Dezember 2025 wieder ihre Tore und verfügt...
Diamonds Athuruga
Preis auf Anfrage
Ari-Atoll
Ein Buffetrestaurant, ein à la carte Restaurant (Teppanyaki), ein weiteres à la carte Restaurant ist ausschliesslich...
Drift Thelu Veliga Retreat
Preis auf Anfrage
Ari-Atoll
Die Insel bietet ein halboffenes Restaurant in Buffet- und à la carte-Form, eine gemütliche Lounge/Bar direkt am...
Vilamendhoo Maldives Resort Island
ab CHF 187.– / pro Person
Ari-Atoll
Ein Hauptrestaurant «Funama» (für Gäste der Garden Rooms und Beach Villen) und ein Hauptrestaurant «Ahima» (für Gäste...
Angaga
ab CHF 130.– / pro Person
Ari-Atoll
Die Insel bietet ein gemütliches Restaurant und eine Bar mit Sandboden, wo auch gelegentlich Abendunterhaltung...
Die schönsten Hotels im Süd Ari Atoll
Gäste finden auf dem Süd Ari Atoll eine traumhafte Vegetation, breite Sandstrände, Hausriffe, geschützte Tauchplätze und viele Resorts. Beginnend beim Holiday Island Resort, über das Vilamendhoo Island Resort bis hin zum Mirihi Island Resort gibt es Unterkünfte in allen Kategorien. Die meisten Resorts wie zum Beispiel das kleine Drift Thelo Veliga mit 20 Wasserbungalows zählen zur Mittelklasse und befinden sich auf kleinen Inseln. Unsere Spezialisten suchen aus der Reihe wunderschöner Inseln, auf welchen sich Resorts in verschiedenen Preiskategorien befinden, das passende für Sie aus.
Das Süd Ari Atoll im Überblick: Lage, Riff und Anreise
Das Süd Ari Atoll bildet die südliche Hälfte des grossen Ari-Atolls westlich der Hauptstadtregion. Wie der Norden ist es touristisch gut erschlossen, wirkt insgesamt aber eine Spur gemächlicher: kleine Resortinseln, lange Sandstrände und geschützte Lagunen prägen das Bild.
Berühmt ist das Atoll für seine Unterwasserwelt: Am südlichen Aussenriff können das ganze Jahr über Walhaie gesichtet werden – Teile des Gebiets stehen unter marinem Schutz, und Ausflüge dorthin gehören zu den Höhepunkten vieler Malediven-Reisen. Dazu kommen Hausriffe, die sich direkt ab Strand erschnorcheln lassen, und abwechslungsreiche Tauchplätze im Innern des Atolls, die von den Tauchbasen der Resorts angesteuert werden.
Die Anreise erfolgt per Wasserflugzeug ab Malé; einzelne Inseln sind zudem über einen Inlandsflug mit anschliessendem Bootstransfer erreichbar. Damit liegt das Atoll in angenehmer Reichweite, ohne die Abgeschiedenheit einzubüssen.
Das Süd Ari Atoll passt zu Schnorchlern und Tauchern, die Grossfisch erleben möchten, ebenso wie zu Familien und Paaren, die klassische Inselferien mit einer breiten Resortauswahl suchen. Ob eher der Norden oder der Süden zu Ihnen passt, zeigt der Vergleich mit dem Nord-Ari-Atoll – gerne beraten wir Sie persönlich.
Häufige Fragen zum Süd-Ari-Atoll
Die meisten Resorts im Süd-Ari-Atoll werden per Wasserflugzeug bedient: Der Flug ab dem internationalen Flughafen Malé dauert rund 35 bis 45 Minuten und wird nur bei Tageslicht durchgeführt. Einzelne Inseln sind alternativ per Inlandsflug nach Maamigili mit anschliessendem Bootstransfer erreichbar – eine gute Option bei später Ankunft in Malé.
Für Badeferien empfiehlt sich die Trockenzeit von Dezember bis April mit viel Sonne und ruhiger See. Walhaie lassen sich am südlichen Aussenriff des Atolls das ganze Jahr über beobachten – damit ist das Süd-Ari-Atoll auch in der Nebensaison ein attraktives Ziel. Klimatabelle und Details zu den einzelnen Monaten finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit auf den Malediven.
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