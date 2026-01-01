Lage und Transfer ab Malé

Geografisch bildet das Süd Ari Atoll die südliche Hälfte des Ari Atolls und liegt westlich der Hauptstadtregion um Malé. Nach der Ankunft auf dem internationalen Flughafen übernehmen die Wasserflugzeuge den Weitertransfer; der Flug über die türkisfarbenen Lagunen des Archipels ist für viele Gäste bereits ein erster Höhepunkt der Reise. Einzelne Inseln lassen sich alternativ per Inlandsflug mit anschliessendem Speedboot-Transfer erreichen. Welche Variante sinnvoll ist, hängt von der Lage Ihres Resorts und den Ankunftszeiten Ihres Langstreckenflugs ab – bei später Ankunft empfiehlt sich mitunter eine Übernachtung nahe Malé, da Wasserflugzeuge nur bei Tageslicht fliegen.

Unterwasserwelt und Hausriffe

Seinen internationalen Ruf verdankt das Süd Ari Atoll seiner Unterwasserwelt. Am südlichen Aussenriff halten sich ganzjährig Walhaie auf – ein Teil des Gebiets ist als marines Schutzgebiet ausgewiesen, und kaum ein anderes Atoll der Malediven bietet so verlässliche Chancen, den grössten Fisch der Welt beim Schnorcheln zu beobachten. Auch Mantarochen werden im Atoll regelmässig gesichtet. Daneben verfügen viele Inseln über ein intaktes Hausriff, das direkt ab Strand erschnorchelt werden kann; farbenprächtige Rifffische, Schildkröten und Riffhaie sind dort keine Seltenheit.

Für wen eignet sich das Süd Ari Atoll?

Taucher und Schnorchler finden hier eines der ergiebigsten Reviere der Malediven, von geschützten Plätzen im Atollinneren bis zu strömungsreichen Kanälen am Aussenriff. Familien schätzen die flachen, geschützten Lagunen und die überschaubare Grösse der Inseln, auf denen alles zu Fuss erreichbar ist. Ruhesuchende profitieren vom gemächlichen Rhythmus des Atolls: Viele Inseln sind bewusst klein gehalten, und abseits der Tauchboote bleibt es still. Da die Auswahl an Unterkünften von der Mittelklasse bis zur gehobenen Kategorie reicht, lässt sich für nahezu jedes Budget eine passende Insel finden.

Beste Reisezeit und Aktivitäten

Wie überall auf den Malediven bestimmen zwei Monsune das Klima: Der Nordost-Monsun von Dezember bis April bringt trockenes, sonniges Wetter und meist ausgezeichnete Sichtweiten unter Wasser, während der Südwest-Monsun von Mai bis November feuchter ausfällt, mit kurzen, kräftigen Schauern zwischen sonnigen Abschnitten. Warm ist es das ganze Jahr über. Zu den beliebtesten Aktivitäten zählen Schnorchelausflüge zu den Walhai-Gebieten, Tauchgänge mit den Basen der Resorts, Sonnenuntergangsfahrten mit dem Dhoni sowie Besuche von Sandbänken oder Einheimischeninseln wie Maamigili. Einen Überblick über alle Regionen des Archipels bietet unsere Seite zu Malediven Reisen.