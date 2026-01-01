Die Insel bietet 2 Hauptrestaurants (Buffet), wovon eines ausschliesslich für die Water Bungalow-Gäste ist sowie ein à la carte Restaurant mit internationaler Küche, 2 Bars, einen Pool und einen Souvenirshop. WiFi an der Bar und in der Lobby gegen Gebühr.

Die 14 grosszügigen Standard (35m2) sind in Zweier-Einheiten angeordnet und befinden sich im Inselinnern. Sie bieten ein halboffenes Badezimmer mit Dusche, Fön, Klimaanlage, Deckenventilator, Minibar, TV, Tee-/Kaffeekocher, Safe und eine möblierte Terrasse. Die 28 Superior (52 m2) sind leicht vom Strand zurückversetzt und verfügen zusätzlich über ein Tagesbett und sind auf doppelstöckigen Gebäuden verteilt (4 Zimmer pro Einheit). Die 46 freistehenden Beach Bungalows (38 m2) bieten teilweise Meersicht und die 24 Water Bungalows (48 m2) sind auf Stelzen über Wasser gebaut und verfügen zusätzlich über eine DVD-Player. Keinen direkten Zugang zum Meer.