Thulhagiri Island Resort and Spa
Nordmale-Atoll
Beschreibung
Einleitung
Ein Restaurant mit Sandboden und zwei Bars (regelmässige Abendunterhaltung), ein Pool und eine Boutique.
Angebot
Das Spa ist auf Stelzen über Wasser gebaut und bietet verschiedenste Gesichts- und Körperbehandlungen an.
Zimmer
Die 50 meist einzelnstehenden Beach Bungalow (53 m2) sind im typisch maledivischen Stil erbaut, mit Bambusmöbeln ausgestattet und verfügen über ein geschlossenes Badezimmer mit Badewanne und Aussendusche, TV, Minikühlschrank, Wasserkocher, kleine Terrasse am Strand. Die 17 Water Bungalows (56 m2) sind auf Stelzen über Wasser gebaut, mit Himmelbett und direktem Zugang ins Meer. Die neueren 20 Superior Water Bungalows (78 m2) im modernen Stil verfügen über ein halboffenes Badezimmer, näher beim Hausriff.
Gratis-Sport
Fitnessraum, Fussball, Tischtennis, Dart, Beachvolleyball.
Sport gegen Gebühr
Kanu, Katamaran, Windsurfen, Stand-up-Paddle, motorisierter Wassersport, Schnorchelausrüstung, Tauchen.
ab CHF 140.– / pro Person
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