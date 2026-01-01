The Halcyon Private Isles Maldives, Autograph Collection

Die Villen des Resorts sind äusserst grosszügig, elegant-minimalistisch eingerichtet und verfügen über jeglichen erdenklichen Luxus. Dazu gehören ein geschlossenes Badezimmer mit Badewanne und Dusche, eine Aussendusche, einen Ankleidebereich, ein überdimensionales Bett, Minibar, Kaffeemaschine, Wohnbereich sowie eine möblierte Terrasse mit Tagesbett und Pool. 24-Stunden-Butler-Service.



Die 13 Beach Pool Villas (220 m2, alle direkt am Wasser, Oceanfront mit begrenztem Strandbereich, 3 davon zur Sonnenuntergangsseite) liegen eingebettet in tropischer Vegetation direkt am Strand.

Die 8 Family Beach Pool Villas (260 m2, 4 davon direkt am Wasser und zur Sonnenuntergangsseite) bestehen aus zwei separaten Gebäuden mit jeweils einem Schlaf- und Badezimmer sowie einer gemeinsamen Terrasse. The Halcyon Grand Estate (1250 m2) liegt direkt am Strand und verfügt über 3 Schlaf-und Badezimmer inklusive einem 40 Meter-Pool und lässt sich auf bis zu sechs Schlaf- und Badezimmer erweitern.



Die auf Stelzen über Wasser gebauten Villen bieten sehr viel Privatsphäre: 14 Overwater Pool Villas (230 m2, 7 davon zur Sonnenuntergangsseite) verfügen über ein geschlossenes Badezimmer mit Meerblick, eine Terrasse mit Netz über dem Wasser und direkten Zugang zum Meer, 2 Overwater Retreats (300 m2, eine davon zur Sonnenuntergangsseite) verfügen über zwei Schlaf- und Badezimmer sowie einen gemeinsamen Wohn- und Essbereich und eine Terrasse.