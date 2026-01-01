The Halcyon Private Isles Maldives, Autograph Collection
Gaafu-Alifu-Atoll
Beschreibung
Einleitung
Das bezaubernde Resort liegt am südlichen Ende der Malediven und ist das einzige, das in zwei Atollen liegt: auf der wunderschönen, palmengesäumten Hauptinsel im Gaafu Alifu-Atoll und im nur etwa 800 Meter entfernten Überwasser-Bereich im Gaafu Dhaalu-Atoll.
Das bezaubernde Resort liegt am südlichen Ende der Malediven und ist das einzige, das in zwei Atollen liegt: auf der wunderschönen, palmengesäumten Hauptinsel im Gaafu Alifu-Atoll und im nur etwa 800 Meter entfernten Überwasser-Bereich im Gaafu Dhaalu-Atoll.
Dank eines regelmässigen Boottransfers lassen sich beide Bereiche entspannt nutzen. Auf der Hauptinsel befinden sich das Restaurant «Thari» mit internationalen à-la-carte-Gerichten, das «Wine House», die «Bell Bar», «The Firepit» direkt am Strand mit Grill- und Seafood-Spezialitäten, ein organischer Garten, eine Boutique sowie ein grosser Infinity-Pool.
Der Überwasser-Bereich bietet das «Yuzu Nikkei», das eine kulinarische Reise von Peru über Spanien, Italien, China bis Japan präsentiert, einen Infinity-Pool mit Netzterrassen über dem Wasser sowie die «Yapa Sunset Bar» – ein perfekter Ort um den Sonnenuntergang zu geniessen.
Angebot
Das preisgekrönte Spa ist auf Stelzen über dem Wasser errichtet und lädt mit Naturprodukten renommierter Marken zu einer Welt individueller Entspannung und ganzheitlichen Wohlbefindens ein.
Zimmer
Die Villen des Resorts sind äusserst grosszügig, elegant-minimalistisch eingerichtet und verfügen über jeglichen erdenklichen Luxus. Dazu gehören ein geschlossenes Badezimmer mit Badewanne und Dusche, eine Aussendusche, einen Ankleidebereich, ein überdimensionales Bett, Minibar, Kaffeemaschine, Wohnbereich sowie eine möblierte Terrasse mit Tagesbett und Pool. 24-Stunden-Butler-Service.
Die 8 Family Beach Pool Villas (260 m2, 4 davon direkt am Wasser und zur Sonnenuntergangsseite) bestehen aus zwei separaten Gebäuden mit jeweils einem Schlaf- und Badezimmer sowie einer gemeinsamen Terrasse. The Halcyon Grand Estate (1250 m2) liegt direkt am Strand und verfügt über 3 Schlaf-und Badezimmer inklusive einem 40 Meter-Pool und lässt sich auf bis zu sechs Schlaf- und Badezimmer erweitern.
Die Villen des Resorts sind äusserst grosszügig, elegant-minimalistisch eingerichtet und verfügen über jeglichen erdenklichen Luxus. Dazu gehören ein geschlossenes Badezimmer mit Badewanne und Dusche, eine Aussendusche, einen Ankleidebereich, ein überdimensionales Bett, Minibar, Kaffeemaschine, Wohnbereich sowie eine möblierte Terrasse mit Tagesbett und Pool. 24-Stunden-Butler-Service.
Die 13 Beach Pool Villas (220 m2, alle direkt am Wasser, Oceanfront mit begrenztem Strandbereich, 3 davon zur Sonnenuntergangsseite) liegen eingebettet in tropischer Vegetation direkt am Strand.
Die 8 Family Beach Pool Villas (260 m2, 4 davon direkt am Wasser und zur Sonnenuntergangsseite) bestehen aus zwei separaten Gebäuden mit jeweils einem Schlaf- und Badezimmer sowie einer gemeinsamen Terrasse. The Halcyon Grand Estate (1250 m2) liegt direkt am Strand und verfügt über 3 Schlaf-und Badezimmer inklusive einem 40 Meter-Pool und lässt sich auf bis zu sechs Schlaf- und Badezimmer erweitern.
Die auf Stelzen über Wasser gebauten Villen bieten sehr viel Privatsphäre: 14 Overwater Pool Villas (230 m2, 7 davon zur Sonnenuntergangsseite) verfügen über ein geschlossenes Badezimmer mit Meerblick, eine Terrasse mit Netz über dem Wasser und direkten Zugang zum Meer, 2 Overwater Retreats (300 m2, eine davon zur Sonnenuntergangsseite) verfügen über zwei Schlaf- und Badezimmer sowie einen gemeinsamen Wohn- und Essbereich und eine Terrasse.
Gratis-Sport
Fitnessraum, Yoga, Stand-up Paddle, Kajak, Schnorchelausrüstung.
Sport gegen Gebühr
Padel Tennis, Hochsee-Fischen, Surfen (ca. 15Min., Juni - September), Windsurfen, Katamaran, Pedalo, Jetski, Tauchen.
Kinder
Der kleine "Faru Kids Club" für Kinder von 4 bis 12 Jahre.
ab CHF 1052.– / pro Person
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