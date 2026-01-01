Alila Kothaifaru Maldives Resort
Raa-Atoll
Beschreibung
Einleitung
Das Hauptrestaurant «Seasalt» kombiniert nahöstliche und mediterrane Einflüsse mit traditionellen Aromen zu einem einzigartigen kulinarischen Erlebnis. Die «Mirus» Bar serviert eine grosse Auswahl an Cocktails, Mocktails, Weinen aus der Alten und Neuen Welt sowie lokale Snacks aus der südasiatischen Region. Das beliebte «Umami» bietet moderne, japanische à la carte Gerichte an und die «Yakitori» Bar und Restaurant mit asiatischen Grillgerichten ist der perfekte Ort, um den Tag mit einem kreativen Drink mit einem leichten Abendessen zum Sonnenuntergang ausklingen zu lassen.
Im "Spice Garden" werden leckere vegetarische Gerichte gezaubert. Das «Pibati Sul Mare» ist das lässige italienische Pizza und Pasta Restaurant direkt am Strand, welches tagsüber und an einigen Abenden knusprige Pizzas, Antipasti und Pasta anbietet. Und das «The Shack» ist die zur Insel gehörende, paradiesische Sandbank, welches Sie für ein Picknick tagsüber oder ein privates romantisches BBQ mit persönlichem Koch, buchen können. Des Weiteren verfügt die Insel über einen Kids-Club (3 - 11 Jahre), einen tollen Infinity-Pool und eine Boutique.
Angebot
Zauberhaftes Baumkronen-Spa mit 4 Behandlungsräumen bietet eine grosse Palette an wohltuenden Behandlungen an.
Zimmer
Butler-Service rund um die Uhr.
Die geräumigen Villen brillieren durch den Einklang von minimalistischer Eleganz und Privatsphäre mit Offenheit zur Natur. Sie sind sehr modern, mit sanften Farben und natürlichen Materialien konzipiert. Durch die offene Gestaltung sorgt es für lichtdurchflutete Räume - es fügt sich perfekt in die Natur ein. Alle Villen verfügen über ein Badezimmer mit Badewanne und Regendusche, TV, Minibar, Kaffeemaschine und Teekocher, einen separaten Wohnbereich sowie eine möblierte Terrasse mit Pool.
Butler-Service rund um die Uhr.
Alle Beach Pool Villas (202m2) bieten ein einzigartiges, begrüntes halboffenes Badezimmer und die Water Villas (125 m2) verfügen über ein geschlossenes Badezimmer mit Meerblick. Ansonsten unterscheiden sich die unterschiedlichen Villen lediglich in der Lage: 16 Sunset Beach Pool Villas auf der Sonnenuntergangsseite, 25 Beach Villas mit tendenziell breiterem Strand, 12 Ocean Water Pool Villas mit Blick auf die Lagune, 12 Lagoon Water Pool Villas zur Sonnenaufgangsseite und 12 Sunset Water Pool Villas zur Sonnenuntergangsseite.
Die 2025 neu erstellten drei 2 Bedroom Beach Pool Villas (265 m2) und die Boduge Residence (395 m2) bieten jeweils zwei Schlaf-/Badezimmer, gemeinsamen Wohnraum und eine grosszügige Terrasse mit Pool - ideal für Freunde und Familien.
Gratis-Sport
Fitnesscenter, Yoga, Paddle-Tennis, Schnorchelausrüstung.
Sport gegen Gebühr
Stand-up Paddel, Kajak, Windsurfen, Katamaran, Tauchen.
ab CHF 667.– / pro Person
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