Das Hauptrestaurant «Seasalt» kombiniert nahöstliche und mediterrane Einflüsse mit traditionellen Aromen zu einem einzigartigen kulinarischen Erlebnis. Die «Mirus» Bar serviert eine grosse Auswahl an Cocktails, Mocktails, Weinen aus der Alten und Neuen Welt sowie lokale Snacks aus der südasiatischen Region. Das beliebte «Umami» bietet moderne, japanische à la carte Gerichte an und die «Yakitori» Bar und Restaurant mit asiatischen Grillgerichten ist der perfekte Ort, um den Tag mit einem kreativen Drink mit einem leichten Abendessen zum Sonnenuntergang ausklingen zu lassen.

Im "Spice Garden" werden leckere vegetarische Gerichte gezaubert. Das «Pibati Sul Mare» ist das lässige italienische Pizza und Pasta Restaurant direkt am Strand, welches tagsüber und an einigen Abenden knusprige Pizzas, Antipasti und Pasta anbietet. Und das «The Shack» ist die zur Insel gehörende, paradiesische Sandbank, welches Sie für ein Picknick tagsüber oder ein privates romantisches BBQ mit persönlichem Koch, buchen können. Des Weiteren verfügt die Insel über einen Kids-Club (3 - 11 Jahre), einen tollen Infinity-Pool und eine Boutique.