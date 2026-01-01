Das von Abbas sehr persönlich geführte Hotel liegt am Ende der Insel, nur durch eine kleine Strasse vom privaten Bikinistrand und der traumhaften Lagune getrennt. Bei Ebbe erreicht man sogar die unbewohnte Nachbarinsel. Das kleine Dörfchen Thundi mit ein paar kleinen Einkaufsmöglichkeiten und lokalen Kaffeehäusern liegt in Gehdistanz. Das Hotel bietet Deluxe (35 m2) mit Dusche, TV, Minikühlschrank und Balkon. Sensationelles Restaurant, Snack-Restaurant nebenan, gemütlicher Innenhof, Boutique.