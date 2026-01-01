Das moderne Resort bietet ein internationales Buffetrestaurant, zwei à la carte Restaurants (asiatisch und griechisch, eine Snackbar und drei Bars – darunter eine Champagnerbar. Zur Infrastruktur zählen zwei Pools, und eine Boutique. Per Boot erreichbar ist die nahegelegene Schwesterninsel Jawakara (Dheru und Mabin) mit zusätzlichen Einrichtungen. WiFi kostenfrei.

Die eleganten Villen verfügen über ein Badezimmer mit Aussendusche, Fön, Klimaanlage, Minibar, Sitzecke und eine Terrasse. Sie sind in vier Kategorien unterteilt: 20 Sunrise Beach Villa (98 m2), liegen direkt am Strand zur Sonnenaufgangsseite, 8 Romantic Beach Villas (98 m2) bieten zusätzlich eine Badewanne und eine maledivischen Schaukel auf der Terrasse, 22 Sunset Beach Pool Villas (130 m2) sind wie die Sunrise Beach Villas ausgestattet und bieten einen Pool auf der Terrasse zur Sonnenuntergangsseite sowie die 30 auf Stelzen in die Lagune gebauten Ocean Pool Villas (119 m2) mit direktem Zugang ins Meer.