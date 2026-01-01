Aus natürlichen Materialien erbaute Luxus-Villen mit offenem Badezimmer, Aussen-Regendusche, Fön, Klimaanlage, Deckenventilator, TV, Tee- und Kaffeekocher, Minibar, Safe, Terrasse und Fahrräder.



5 Lagoon Beach Villen Pool (220 m2) am Strand mit Sicht auf die Lagune und eine 2 Bedroom Lagoon Beach Villa Pool.



10 Ocean Beach Villen Pool (220 m2) und eine 2 Bedroom Ocean Beach Villa Pool am Strand mit freier Meersicht.





6 Family Beach Villen Pool (Lagunen- oder Meersicht).



The Retreat mit 3 Schlafzimmer am Strand mit Sicht in die Lagune.



16 Lagoon Water Villen (108 m2) auf Stelzen über der Lagune mit direktem Zugang ins Meer. Terrasse mit Tagesbetten und Überwassernetz.



20 Ocean Water Villen (108 m2) bieten freie Meersicht, 4 davon mit Pool.



34 Laamu Water Villen (108 m2) liegen weiter aussen am Steg (mehr Privatsphäre), Sonnenauf- oder untergangsseite, mit und ohne Pool.