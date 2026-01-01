Die 12 Lagoon Bungalows Pool (130 m2) sind auf Stelzen über Wasser gebaut und bieten ein Badezimmer mit Meersicht, eine Badewanne und eine Regendusche, Minibar, Espresso-Maschine und eine Terrasse zur Sonnenaufgangsseite mit Pool (9 m2) sowie direktem Zugang ins Meer. Butler-Service. Die 12 Ocean Bungalows Pool (160 m2) verfügen über einen Jacuzzi (anstatt Badewanne), zusätzlich über einen Wohnbereich mit teils Boden aus Glas sowie eine grössere Terrasse zur Sonnenuntergangsseite.

Die 4 2 Bedroom Ocean Pavillons Pool (330 m2) liegen am Ende des Steges und bieten zwei Schlaf- und Badezimmer (Regendusche und Badewanne), einen gemeinsamen Wohnbereich, den einzigartigen Indoor- und Outdoor-Infinity-Pool sowie eine grosszügige Terrasse.



Die 16 Deluxe Beach Bungalows Pool (185 m2) liegen direkt am Strand und verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Regendusche und Badewanne sowie einen Pool (12 m2) mit Wasserfalldusche und Tagesbett und ein weiterer Pool (8 m2) befindet sich auf der teils überdachten Terrasse.

Das beliebte 2 Bedroom Beach House Pool (800 m2) verfügt über ein Schlaf- und Badezimmer sowie eine Terrasse mit Panorama-Meerblick in der oberen Etage und ein zweites Schlaf- und Badezimmer sowie ein gemeinsames Wohnzimmer inkl. Essbereich und Küche im Parterre. Eine Terrasse mit grosszügigem Pool liegt zur Sonnenuntergangsseite. Die 3 Bedroom Beach Pavilion Pool (800 m2) bietet 3 Schlaf- und Badezimmer und liegt zur Sonnenuntergangsseite.