Nord Nilandhe Atoll Reisen vom Spezialisten

Ruhiger Charakter: Malediven wie früher

Unter den 26 Atollen der Malediven, einem Archipel aus rund 1190 Inseln, zählt das Nord Nilandhe Atoll zu den stillsten Regionen. Weil der Tourismus hier erst spät Einzug hielt, hat sich der ursprüngliche Inselalltag erhalten: Fischerdörfer, Kokospalmen und Lagunen, in denen abends die Boote der Fischer liegen. Wer das Nord Nilandhe Atoll auf den Malediven besucht, sucht bewusst die Abgeschiedenheit – grosse Resortdichte, dichten Ausflugsverkehr oder belebte Inselzentren gibt es hier nicht. Dafür bietet das Atoll etwas, das im Indischen Ozean zunehmend selten wird: Riffe und Inseln, die weitgehend sich selbst überlassen sind.

Anreise und Transfer ab Malé

Der Transfer erfolgt ab dem internationalen Flughafen von Malé per Wasserflugzeug. Da Wasserflugzeuge auf den Malediven nur bei Tageslicht verkehren, empfiehlt sich je nach Ankunftszeit Ihres Langstreckenflugs eine Zwischenübernachtung in der Hauptstadtregion – unsere Spezialisten planen den Anschluss passend zu Ihren Flugzeiten. Der Anflug selbst gehört zu den Höhepunkten der Reise: Aus der Luft zeigt sich das Atoll als Ring aus türkisfarbenen Lagunen und dunkelblauen Kanälen.

Unterwasserwelt: Hausriffe und Kanäle

Typisch für das Nord Nilandhe Atoll sind Riffe, die nah an den Inseln liegen. Schnorchler erreichen die Korallenformationen ohne Bootsfahrt und begegnen dabei Rifffischen, Muränen, Rochen und häufig auch Meeresschildkröten. Taucher finden am Atollrand steil abfallende Aussenriffe, während die Kanäle zwischen den Inseln nährstoffreiches Wasser ins Atollinnere führen – dort stehen die Chancen gut, Grossfische wie Adlerrochen oder Mantas zu beobachten. Weil vergleichsweise wenige Tauchboote unterwegs sind, wirken viele Spots unberührt.

Beste Reisezeit

Wie überall auf den Malediven bestimmen zwei Monsune das Klima. Während des Nordost-Monsuns von Dezember bis April ist es überwiegend trocken und sonnig, das Meer ruhig und die Sicht unter Wasser am besten. Der Südwest-Monsun von Mai bis November bringt mehr Feuchtigkeit und kurze Schauer, dafür planktonreicheres Wasser – für Taucher, die auf Grossfisch hoffen, eine attraktive Zeit. Baden und Schnorcheln sind dank ganzjährig warmem Wasser in beiden Jahreszeiten möglich.

Für wen eignet sich das Nord Nilandhe Atoll?

Das Atoll richtet sich an Gäste, die Ruhe über Auswahl stellen. Taucher und Schnorchler schätzen die intakten Riffe und kurzen Wege zum Wasser, Ruhesuchende die Überschaubarkeit mit nur einer Resortinsel. Auch für Familien kann das Atoll passen, sofern die Kinder gerne schnorcheln und keine grosse Animation erwartet wird – die geschützte Lagune und der kurze Weg zum Hausriff sprechen dafür. Wer hingegen viele Restaurants, Inselhopping und ein breites Unterhaltungsangebot sucht, ist in den zentralen Atollen rund um Malé oder im als UNESCO-Biosphärenreservat bekannten Baa-Atoll besser aufgehoben.

Aktivitäten im und auf dem Wasser

Neben Tauchen und Schnorcheln stehen die klassischen Malediven-Aktivitäten zur Wahl: Ausflüge zu Einheimischeninseln wie Nilandhoo, wo Sie den Alltag der Malediver kennenlernen, Sonnenuntergangsfahrten mit Chance auf Delfine, traditionelles Fischen am Abend oder ein Picknick auf einer unbewohnten Insel. Kajak und Stand-up-Paddling lassen sich in der geschützten Lagune auf eigene Faust unternehmen. Gerne stellen Ihnen unsere Spezialisten Ihre Reise ins Nord Nilandhe Atoll individuell zusammen – von der Abstimmung der Transfers bis zur passenden Zimmerkategorie.