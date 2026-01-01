Nord Nilandhe Atoll Reisen vom Spezialisten
Ferien in atemberaubenden Tauchspots
Ruhiger Charakter: Malediven wie früher
Unter den 26 Atollen der Malediven, einem Archipel aus rund 1190 Inseln, zählt das Nord Nilandhe Atoll zu den stillsten Regionen. Weil der Tourismus hier erst spät Einzug hielt, hat sich der ursprüngliche Inselalltag erhalten: Fischerdörfer, Kokospalmen und Lagunen, in denen abends die Boote der Fischer liegen. Wer das Nord Nilandhe Atoll auf den Malediven besucht, sucht bewusst die Abgeschiedenheit – grosse Resortdichte, dichten Ausflugsverkehr oder belebte Inselzentren gibt es hier nicht. Dafür bietet das Atoll etwas, das im Indischen Ozean zunehmend selten wird: Riffe und Inseln, die weitgehend sich selbst überlassen sind.
Anreise und Transfer ab Malé
Der Transfer erfolgt ab dem internationalen Flughafen von Malé per Wasserflugzeug. Da Wasserflugzeuge auf den Malediven nur bei Tageslicht verkehren, empfiehlt sich je nach Ankunftszeit Ihres Langstreckenflugs eine Zwischenübernachtung in der Hauptstadtregion – unsere Spezialisten planen den Anschluss passend zu Ihren Flugzeiten. Der Anflug selbst gehört zu den Höhepunkten der Reise: Aus der Luft zeigt sich das Atoll als Ring aus türkisfarbenen Lagunen und dunkelblauen Kanälen.
Unterwasserwelt: Hausriffe und Kanäle
Typisch für das Nord Nilandhe Atoll sind Riffe, die nah an den Inseln liegen. Schnorchler erreichen die Korallenformationen ohne Bootsfahrt und begegnen dabei Rifffischen, Muränen, Rochen und häufig auch Meeresschildkröten. Taucher finden am Atollrand steil abfallende Aussenriffe, während die Kanäle zwischen den Inseln nährstoffreiches Wasser ins Atollinnere führen – dort stehen die Chancen gut, Grossfische wie Adlerrochen oder Mantas zu beobachten. Weil vergleichsweise wenige Tauchboote unterwegs sind, wirken viele Spots unberührt.
Beste Reisezeit
Wie überall auf den Malediven bestimmen zwei Monsune das Klima. Während des Nordost-Monsuns von Dezember bis April ist es überwiegend trocken und sonnig, das Meer ruhig und die Sicht unter Wasser am besten. Der Südwest-Monsun von Mai bis November bringt mehr Feuchtigkeit und kurze Schauer, dafür planktonreicheres Wasser – für Taucher, die auf Grossfisch hoffen, eine attraktive Zeit. Baden und Schnorcheln sind dank ganzjährig warmem Wasser in beiden Jahreszeiten möglich.
Für wen eignet sich das Nord Nilandhe Atoll?
Das Atoll richtet sich an Gäste, die Ruhe über Auswahl stellen. Taucher und Schnorchler schätzen die intakten Riffe und kurzen Wege zum Wasser, Ruhesuchende die Überschaubarkeit mit nur einer Resortinsel. Auch für Familien kann das Atoll passen, sofern die Kinder gerne schnorcheln und keine grosse Animation erwartet wird – die geschützte Lagune und der kurze Weg zum Hausriff sprechen dafür. Wer hingegen viele Restaurants, Inselhopping und ein breites Unterhaltungsangebot sucht, ist in den zentralen Atollen rund um Malé oder im als UNESCO-Biosphärenreservat bekannten Baa-Atoll besser aufgehoben.
Aktivitäten im und auf dem Wasser
Neben Tauchen und Schnorcheln stehen die klassischen Malediven-Aktivitäten zur Wahl: Ausflüge zu Einheimischeninseln wie Nilandhoo, wo Sie den Alltag der Malediver kennenlernen, Sonnenuntergangsfahrten mit Chance auf Delfine, traditionelles Fischen am Abend oder ein Picknick auf einer unbewohnten Insel. Kajak und Stand-up-Paddling lassen sich in der geschützten Lagune auf eigene Faust unternehmen. Gerne stellen Ihnen unsere Spezialisten Ihre Reise ins Nord Nilandhe Atoll individuell zusammen – von der Abstimmung der Transfers bis zur passenden Zimmerkategorie.
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Tauchen im Paradies
Auf dem Atoll befindet sich eine einzige Hotelanlage, das Mittelklasse Resort Filitheyo, in dessen Nähe auch die meisten der 40 bekannten Tauchspots liegen. Auf der 900 x 400 Meter grossen Resortinsel befindet sich auch ein Hausriff mit bis zu 90 Metern Tiefe. Mit der Werner-Lau-Tauchschule gelangen Sie zu unberührten Tauchplätzen und erleben Adlerrochen, Mantas und Walhaie. Zudem erleben Sie eine vollkommen intakte und sogar etwas mystische Inselwelt. Auf der Insel Magoodhoo befinden sich Reste eines Hindu-Tempels. Unsere Malediven Spezialisten erklären Ihnen gerne die Vorzüge dieser Region.
Das Nord Nilandhe Atoll im Überblick: Lage, Riff und Anreise
Das Nord Nilandhe Atoll – nach der maledivischen Verwaltungsbezeichnung auch Faafu-Atoll genannt – liegt an der Westseite des Archipels, südwestlich der Hauptstadtregion. Es zählt zu den kleineren, überschaubaren Atollen der Malediven und wurde erst spät für den Tourismus geöffnet. Entsprechend ruhig geht es hier zu: kein Inselhüpfen, kein Rummel, dafür viel unberührte Natur und ein Alltag, der sich nach den Gezeiten richtet.
Die Unterwasserwelt gilt als weitgehend intakt. Steile Riffkanten fallen am Atollrand in die Tiefe ab, und die Kanäle zwischen den Inseln führen nährstoffreiches Wasser heran – gute Voraussetzungen für Fischreichtum. Schnorchler profitieren davon, dass die Riffe oft nah an den Inseln liegen und direkt vom Strand aus erreichbar sind.
Die Anreise ab Malé erfolgt per Wasserflugzeug in gut einer halben Flugstunde – deutlich kürzer als zu vielen anderen abgelegenen Atollen. So verbinden Sie Abgeschiedenheit mit einer vergleichsweise unkomplizierten Anreise.
Das Nord Nilandhe Atoll passt zu Tauchern und Schnorchlern, zu Ruhesuchenden und zu allen, die ein einfaches, authentisches Malediven-Erlebnis einer grossen Resortauswahl vorziehen. Weitere Inselgruppen im Vergleich finden Sie in unserer Übersicht der Malediven-Atolle.
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Der Transfer erfolgt ab dem internationalen Flughafen von Malé per Wasserflugzeug; die Flugzeit beträgt rund 35 Minuten für die etwa 150 Kilometer. Da Wasserflugzeuge nur bei Tageslicht verkehren, empfiehlt sich je nach Ankunftszeit des Langstreckenflugs eine Zwischenübernachtung in der Hauptstadtregion. Der Anflug über türkisfarbene Lagunen zählt bereits zu den Höhepunkten der Reise.
Die beste Reisezeit ist der Nordost-Monsun von Dezember bis April: überwiegend trocken und sonnig, ruhiges Meer und beste Sicht unter Wasser. Der Südwest-Monsun von Mai bis November bringt kurze Schauer, aber planktonreicheres Wasser – attraktiv für Taucher, die auf Grossfisch hoffen. Baden und Schnorcheln sind dank ganzjährig warmem Wasser immer möglich.
Das Atoll eignet sich für Gäste, die Ruhe über Auswahl stellen: Taucher und Schnorchler wegen der intakten Riffe mit kurzen Wegen zum Wasser, Ruhesuchende wegen der Überschaubarkeit mit nur einer Resortinsel. Auch Familien mit schnorchelbegeisterten Kindern passen hierher. Wer viele Restaurants, Inselhopping und Unterhaltung sucht, ist in den zentralen Atollen oder im Baa-Atoll besser aufgehoben.
Im Nord Nilandhe Atoll gibt es nur eine einzige Hotelanlage: das Mittelklasse-Resort Filitheyo auf einer 900 x 400 Meter grossen Insel mit eigenem Hausriff, das bis zu 90 Meter tief abfällt. In der Nähe liegen die meisten der 40 bekannten Tauchspots, die Sie mit der Werner-Lau-Tauchschule erkunden können.
Die Riffe liegen nah an den Inseln, sodass Schnorchler die Korallen ohne Bootsfahrt erreichen und Rifffischen, Muränen, Rochen und oft Meeresschildkröten begegnen. Taucher finden steil abfallende Aussenriffe und nährstoffreiche Kanäle mit guten Chancen auf Adlerrochen, Mantas und Walhaie. Da wenige Tauchboote unterwegs sind, wirken viele der rund 40 Spots unberührt.
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