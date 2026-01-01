41 trendige Lagoon Villas (145 m2) sind auf Stelzen über Wasser gebaut und verfügen über ein geschlossenes Badezimmer mit Dusche und Badewanne sowie eine Aussendusche, Minibar, Weinkühlschrank, TV und eine möblierte, teilweise überdachte Terrasse mit Aussendusche und direktem Einstieg ins Meer. 41 Ocean Pool Villas (180 m2) Sonnenuntergangsseite, entlang des Hausriffes und mit Pool auf der Terrasse. 7 2 Bedroom Water Villas Pool (460 m2) am Anfang des Steges, mit zwei Schlaf- und Badezimmer, gemeinsamen Wohnbereich und eine grosse Terrasse mit Pool.

Zwei Rockstar 2 Bedroom Ocean Pool Villas (460 m2) am Ende des Steges, mit einer Bar, noch exklusiverem Dekor und mit eigenem Buggy. 8 Beach Villas (205 m2) direkt am Strand, Sonnenaufgangsseite, gleiche Ausstattung wie die Lagoon Villas, jedoch mit halboffenem Badezimmer. 8 Beach Pool Villas (205 m2) mit Pool auf der Terrasse. 2 Bedroom Interconnecting Beach Villa (410 m2) eine Villa ohne/eine mit Pool, im Garten verbunden.

16 Private Pool Villas (205 m2) Sonnenuntergangsseite, leicht zurückversetzt vom Meer mit sehr viel Privatsphäre. Je nach Lage ist der Strand sehr schmal und nicht ideal zum Baden. Zwei 2 Bedroom Beach Pool Villas (530 m2) Sonnenuntergangsseite, direkt am Strand und mit zwei Schlaf- und Badezimmer inkl. gemeinsamen Wohnbereich und Terrasse mit Pool. Eine Interconnecting 3 Bedroom Beach Pool Villa bestehend aus einer 2 Bedroom Beach Pool Villa und einer Private Pool Villa, welche durch einen Gartenweg verbunden sind.





Tipp: verbringen Sie eine Nacht in der einzigartigen, komplett transparenten Beach Bubble, die sich direkt am Ende der langen Sandbank, mit viel Privatsphäre, befindet. Abends geniessen Sie ein exklusives Barbecue und morgens das Frühstück am Strand.