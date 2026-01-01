Finolhu, a Seaside Collection Resort
Baa-Atoll
Beschreibung
Einleitung
Das schön präsentierte Buffetrestaurant «Beach Kitchen» verwöhnt mit internationalen Speisen und Themenabenden oder alternativ frischen Pizzas, das «Kanusan» ist auf Stelzen über Wasser gebaut und bietet eine Bar sowie ein hervorragendes japanisches Restaurant inkl. Sushi-Bereich, das «Arabian Grill» serviert Speisen aus dem Nahen Osten und Nordafrika und im «Milk LAB» geniessen Sie Säfte sowie hausgemachtes Gebäck. Das «Crab Shack», ein kleines, gemütliches Strandrestaurant für Meeresfrüchte, erreicht man nach einem 20-minütigen Spaziergang über die paradiesische Sandbank (oder 5 min.
Dhoni-Shuttle). «DER» Treffpunkt der Insel liegt am grosszügigen Pool mit eigener Poolbar und einem herrlichen, breiten Strand zum Sonnen sowie dem zweistöckigen «Beach Club» inklusive einer klimatisierten Bibliothek und einer gemütlichen Shisha-Lounge. Kunstgalerie, Boutique.
Angebot
Das «Fehi Spa» liegt eingebetettet in der üppigen Vegetation und verfügt über 10 Behandlungsräume, einen Beautysalon, eine Sauna, ein Dampfbad sowie einen Yoga-Pavilion.
Zimmer
41 trendige Lagoon Villas (145 m2) sind auf Stelzen über Wasser gebaut und verfügen über ein geschlossenes Badezimmer mit Dusche und Badewanne sowie eine Aussendusche, Minibar, Weinkühlschrank, TV und eine möblierte, teilweise überdachte Terrasse mit Aussendusche und direktem Einstieg ins Meer. 41 Ocean Pool Villas (180 m2) Sonnenuntergangsseite, entlang des Hausriffes und mit Pool auf der Terrasse. 7 2 Bedroom Water Villas Pool (460 m2) am Anfang des Steges, mit zwei Schlaf- und Badezimmer, gemeinsamen Wohnbereich und eine grosse Terrasse mit Pool.
Zwei Rockstar 2 Bedroom Ocean Pool Villas (460 m2) am Ende des Steges, mit einer Bar, noch exklusiverem Dekor und mit eigenem Buggy. 8 Beach Villas (205 m2) direkt am Strand, Sonnenaufgangsseite, gleiche Ausstattung wie die Lagoon Villas, jedoch mit halboffenem Badezimmer. 8 Beach Pool Villas (205 m2) mit Pool auf der Terrasse. 2 Bedroom Interconnecting Beach Villa (410 m2) eine Villa ohne/eine mit Pool, im Garten verbunden.
16 Private Pool Villas (205 m2) Sonnenuntergangsseite, leicht zurückversetzt vom Meer mit sehr viel Privatsphäre. Je nach Lage ist der Strand sehr schmal und nicht ideal zum Baden. Zwei 2 Bedroom Beach Pool Villas (530 m2) Sonnenuntergangsseite, direkt am Strand und mit zwei Schlaf- und Badezimmer inkl. gemeinsamen Wohnbereich und Terrasse mit Pool. Eine Interconnecting 3 Bedroom Beach Pool Villa bestehend aus einer 2 Bedroom Beach Pool Villa und einer Private Pool Villa, welche durch einen Gartenweg verbunden sind.
Tipp: verbringen Sie eine Nacht in der einzigartigen, komplett transparenten Beach Bubble, die sich direkt am Ende der langen Sandbank, mit viel Privatsphäre, befindet. Abends geniessen Sie ein exklusives Barbecue und morgens das Frühstück am Strand.
Unterhaltung
Tagsüber gibt es ein Aktivitätenprogramm für Klein und Gross. Abends werden im Beach Club exotische Cocktails zu trendigen Beats serviert und kurze Akrobatikshows von internationalen Artisten werden aufgeführt. Wer es gemütlicher mag, lässt den Tag auf der Terrasse im oberen Stock ausklingen. Zudem legen auch regelmässig im «Crab Shack», auf der Sandbank, DJ's auf und hier findet auch die wöchentliche «White Party» statt.
Gratis-Sport
Fitnesscenter inkl. Aussenbereich, Yoga, Tennis, Paddel-Tennis, Katamaran, Kayak, Stand-up-Paddle, Windsurfen, Schnorchelausrüstung.
Sport gegen Gebühr
Golfstudio, Wakeboard, Kneeboard, Wasserski, Monoski, Jetski, Seabob, X Jet Blade, Surfen, Parasailing, Glasbodenboot, Tauchen.
Kinder
«Oceaneers» Kids-Club (4 - 11 Jahre) inkl. Pool und «Teens Hut» (12 - 17 Jahre). Kleiner Aquapark im Meer.
ab CHF 478.– / pro Person
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