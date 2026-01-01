Beschreibung

Einleitung Inmitten 20m hohen Mangroven und Kokospalmen befindet sich ein 1600m2 grosser Süsswassersee, der als Biotop mit Wasserpflanzen und malerischen Seerosen ausgelegt ist. Der See verfügt ausserdem über einen integrierten Badebereich. 2 Restaurants (internationale Küche) mit Meer- bzw. Seeblick, eine gemütliche Sunset-Bar, die Hauptbar mit gelegentlicher Abendunterhaltung und eine Boutique.

Angebot Das «Duny Thai Spa» liegt inmitten der Mangroven und bietet verschiedensten Körperbehandlungen an.

Zimmer Die 60 freistehenden Beach Bungalows (78 m2) sind im sympathischen, maledivischen Stil eingerichtet und verfügen über ein geschlossenes Badezimmer mit Badewanne und Dusche, Aussendusche, TV, Minikühlschrank, Wasserkocher und eine möblierte Veranda mit Meerblick. Die 30 Water Bungalows (78 m2) sind auf Stelzen über Wasser gebaut, mit direktem Einstieg ins Meer.

Gratis-Sport Fitnessraum, Tischtennis, Tischfussball, Darts, Beachvolleyball.