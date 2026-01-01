Reethi Faru Resort
Raa-Atoll
Beschreibung
Einleitung
Ein Haupt-, ein à la carte Restaurant mit Grill- und eines mit vegetarischen und veganen Spezialitäten, ein romantisches à la carte Restaurant im Garten, ein Café, ein 24-Stunden Restaurant und 6 Bars. Tägliche Abendunterhaltung in der Hauptbar. Pool, Boutiquen.
Angebot
Das Spa bietet verschiedenste Körperbehandlungen an. Dampfbad, Jacuzzi.
Zimmer
Die 20 Garden Villas (54 m2) liegen im Garten und bieten ein halboffenes Badezimmer mit Regendusche, TV, Tee-/Kaffeekocher, Minikühlschrank und eine Terrasse. Die 68 Deluxe Beach Villas / Deluxe Beach Pool Villas (74/117 m2) liegen in der ersten Strandreihe, teilweise mit Pool, zusätzlich mit Badewanne und Sitzecke. Die fünf 2 Bedroom Garden Suites bzw. sechs 2 Bedroom Deluxe Beach Suites (146/179 m2) bestehen aus zwei Reethi Faru Garden Villas bzw. Deluxe Beach Villas (ohne Pool) mit gemeinsamen Wohnzimmer.
Die 44 Water Villas / Water Villas Sunset View (95 m2) sind auf Stelzen über Wasser gebaut, mit Aussen- und Innendusche, Badewanne, eine Sitzecke und eine Terrasse mit direktem Zugang ins Meer. Zwei 2 Bedroom Water Villa Suites Jacuzzi (256 m2) mit zwei Schlaf-/Badezimmer und Jacuzzi auf der gemeinsamen Terrasse.
Gratis-Sport
Fitnessraum, Yoga, Billard, Tischfussball, Tischtennis, Tennis mit Flutlicht (Bälle gegen Gebühr), Basketball, Squash, Badminton, Beachvolleyball, Schnorchelausrüstung.
Sport gegen Gebühr
Katamaran, Hochseefischen, Windsurfen, Kitesurfen, Kanu, Stand-up-Paddle, Wasserski, Fun Tube.
ab CHF 112.– / pro Person
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