Die 20 Garden Villas (54 m2) liegen im Garten und bieten ein halboffenes Badezimmer mit Regendusche, TV, Tee-/Kaffeekocher, Minikühlschrank und eine Terrasse. Die 68 Deluxe Beach Villas / Deluxe Beach Pool Villas (74/117 m2) liegen in der ersten Strandreihe, teilweise mit Pool, zusätzlich mit Badewanne und Sitzecke. Die fünf 2 Bedroom Garden Suites bzw. sechs 2 Bedroom Deluxe Beach Suites (146/179 m2) bestehen aus zwei Reethi Faru Garden Villas bzw. Deluxe Beach Villas (ohne Pool) mit gemeinsamen Wohnzimmer.

Die 44 Water Villas / Water Villas Sunset View (95 m2) sind auf Stelzen über Wasser gebaut, mit Aussen- und Innendusche, Badewanne, eine Sitzecke und eine Terrasse mit direktem Zugang ins Meer. Zwei 2 Bedroom Water Villa Suites Jacuzzi (256 m2) mit zwei Schlaf-/Badezimmer und Jacuzzi auf der gemeinsamen Terrasse.