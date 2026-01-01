Malediven Badeferien
Ferien an den Stränden der Malediven vom Spezialisten
Vom Bungalow direkt ins klare Wasser tauchen
Sonne pur
Egal, welcher Badetyp Sie sind, auf den Malediven Inseln werden Sie für Ihre Ferien immer fündig und das Sie richtige Eiland finden. Suchen Sie Ruhe, empfehlen wir Ihnen eine Insel mit breitem Strand, der die Insel ganz umschliesst. Suchen Sie eine Unterkunft mit freier Sicht auf den Ozean, empfehlen wir Ihnen einen Wasserbungalow mit direktem Zugang zum Meer. Badeausflüge zu Traumständen auf den Malediven und einsamen Inseln werden von einigen Malediven Hotels angeboten.
Am besten wählen Sie für Ihre Reise eine Zeit, wo in Europa schon Winterkleidung angesagt ist oder der erste Glühwein auf dem Herd steht. Denken Sie aber daran, ausreichenden Sonnenschutz mit auf eine der Trauminseln zu nehmen.
Badeferien mit Kindern
Ferien auf den Malediven sind auch für Kinder ein einmaliges Erlebnis. Feinsandige Strände machen Ferien mit Kindern zum unvergessenen Erlebnis. Die Resorts Park Hyatt Maldives, Constance Halaveli oder Bandos Island bieten ein gutes Ambiente für Ihre Sprösslinge, die sich dort austoben und gefahrlos schnorcheln können. Hotels wie das Hideaway Beach Resort & Spa oder das Holiday Inn Kandooma haben eigene KidsClubs, die ganztägig ein Programm für Kinder bieten und teilweise eine Betreuung für Kleinkinder haben.
Flitterwochen auf den Malediven
Nichts ist romantischer als traute Zweisamkeit in einem Bungalow an einem weissen Sandstrand oder einer einsamen Insel. Viele Malediven Hotels bieten für Honeymoon Paare spezielle Programme, wie Wellness, Candle-Light-Dinner am Strand oder einer einsamen Insel, ein spezialles Wellnessprogramm oder Jachtausflüge. Im Luxushotel Dusit Thani Maldives können Sie sogar ein Baumhaus-Spa in den Baumwipfeln geniessen, während das Kuredu Island Candl-Light-Dinner auf einer Sandzunge im Meer bietet.
Im Malediven Luxushotel Anantara Kihavah Maldives oder dem Atmosphere Kanifushi Maldives steht Ihnen sogar 24 Stunden lang ein Butler zur Verfügung. Unsere Spezialisten sind bei der Planung Ihrer individuellen Ferien auf den Malediven behilflich.
Huvafen Fushi
ab CHF 900.– / pro Person
Nordmale-Atoll
Kulinarisch verwöhnt das Huvafen Fushi auf höchstem Niveau: das «Celsius» bietet internationale Küche, das auf...
Constance Moofushi Maldives
ab CHF 610.– / pro Person
Ari-Atoll
Ein Hauptrestaurant und ein à la carte Beach Grill, zwei Bars, einen Weinkeller, einen Pool und eine Boutique.
V Villas Maldives at Mirihi MGallery Collection
ab CHF 403.– / pro Person
Ari-Atoll
Die bei Schweizern sehr beliebte Insel wurde komplett renoviert, öffnet im Dezember 2025 wieder ihre Tore und verfügt...
Baros Maldives
ab CHF 372.– / pro Person
Nordmale-Atoll
Die drei Spitzen-Restaurants bieten alle einen herrlichen Meerblick und gehören zum Besten was es auf den Malediven...
Kandolhu Maldives
ab CHF 369.– / pro Person
Ari-Atoll
Das halboffene Hauptrestaurant «The Market» verwöhnt mit internationaler Küche, das «Olive» mit Meersicht besticht...
Drift Thelu Veliga Retreat
Preis auf Anfrage
Ari-Atoll
Die Insel bietet ein halboffenes Restaurant in Buffet- und à la carte-Form, eine gemütliche Lounge/Bar direkt am...
Die beliebtesten Resorts
Von Reethi Faru bis Baros: unsere Resort-Guides mit allem, was Sie vor der Buchung wissen müssen.
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