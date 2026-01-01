Träumen Sie von einem weissen, glitzernden Strand, grünen Palmen, die sich im Winde wiegen und türkisfarbenem Wasser, das bis zum Horizont reicht? Sicher denken Sie, dies ist das Paradies, aber es gibt es wirklich: Mehr als 1.000 Malediven Inseln sind das Paradies auf Erden und bieten unvergessliche Ferien in traumhafter Umgebung. Auf etwa 90 der Inseln befinden sich Hotels aller Preisklassen.

Egal, ob Sie in einem Standbungalow, einem Bungalow im Wasser oder einem Semi-Wasserbungalow ihren Urlaub verbringen, jeden Morgen erleben Sie einen atemberaubenden Ausblick und nur wenige Meter trennen Sie vom Strand und türkisfarbenem Wasser. Fragen Sie unsere Spezialisten, die Ihnen gerne weiterhelfen und Badeferien auf den Malediven zum Erlebnis werden lassen.