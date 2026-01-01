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Badeferien, Malediven

Malediven Badeferien

Ferien an den Stränden der Malediven vom Spezialisten

Träumen Sie von einem weissen, glitzernden Strand, grünen Palmen, die sich im Winde wiegen und türkisfarbenem Wasser, das bis zum Horizont reicht? Sicher denken Sie, dies ist das Paradies, aber es gibt es wirklich: Mehr als 1.000 Malediven Inseln sind das Paradies auf Erden und bieten unvergessliche Ferien in traumhafter Umgebung. Auf etwa 90 der Inseln befinden sich Hotels aller Preisklassen.

Egal, ob Sie in einem Standbungalow, einem Bungalow im Wasser oder einem Semi-Wasserbungalow ihren Urlaub verbringen, jeden Morgen erleben Sie einen atemberaubenden Ausblick und nur wenige Meter trennen Sie vom Strand und türkisfarbenem Wasser. Fragen Sie unsere Spezialisten, die Ihnen gerne weiterhelfen und Badeferien auf den Malediven zum Erlebnis werden lassen.

Vom Bungalow direkt ins klare Wasser tauchen

Sonne pur

Egal, welcher Badetyp Sie sind, auf den Malediven Inseln werden Sie für Ihre Ferien immer fündig und das Sie richtige Eiland finden. Suchen Sie Ruhe, empfehlen wir Ihnen eine Insel mit breitem Strand, der die Insel ganz umschliesst. Suchen Sie eine Unterkunft mit freier Sicht auf den Ozean, empfehlen wir Ihnen einen Wasserbungalow mit direktem Zugang zum Meer. Badeausflüge zu Traumständen auf den Malediven und einsamen Inseln werden von einigen Malediven Hotels angeboten.

Am besten wählen Sie für Ihre Reise eine Zeit, wo in Europa schon Winterkleidung angesagt ist oder der erste Glühwein auf dem Herd steht. Denken Sie aber daran, ausreichenden Sonnenschutz mit auf eine der Trauminseln zu nehmen.

Badeferien mit Kindern

Ferien auf den Malediven sind auch für Kinder ein einmaliges Erlebnis. Feinsandige Strände machen Ferien mit Kindern zum unvergessenen Erlebnis. Die Resorts Park Hyatt Maldives, Constance Halaveli oder Bandos Island bieten ein gutes Ambiente für Ihre Sprösslinge, die sich dort austoben und gefahrlos schnorcheln können. Hotels wie das Hideaway Beach Resort & Spa oder das Holiday Inn Kandooma haben eigene KidsClubs, die ganztägig ein Programm für Kinder bieten und teilweise eine Betreuung für Kleinkinder haben.

Flitterwochen auf den Malediven

Nichts ist romantischer als traute Zweisamkeit in einem Bungalow an einem weissen Sandstrand oder einer einsamen Insel. Viele Malediven Hotels bieten für Honeymoon Paare spezielle Programme, wie Wellness, Candle-Light-Dinner am Strand oder einer einsamen Insel, ein spezialles Wellnessprogramm oder Jachtausflüge. Im Luxushotel Dusit Thani Maldives können Sie sogar ein Baumhaus-Spa in den Baumwipfeln geniessen, während das Kuredu Island Candl-Light-Dinner auf einer Sandzunge im Meer bietet.

Im Malediven Luxushotel Anantara Kihavah Maldives oder dem Atmosphere Kanifushi Maldives steht Ihnen sogar 24 Stunden lang ein Butler zur Verfügung. Unsere Spezialisten sind bei der Planung Ihrer individuellen Ferien auf den Malediven behilflich.

Huvafen FushiHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 900.– / pro Person
Nordmale-Atoll
Kulinarisch verwöhnt das Huvafen Fushi auf höchstem Niveau: das «Celsius» bietet internationale Küche, das auf...
Constance Moofushi MaldivesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 610.– / pro Person
Ari-Atoll
Ein Hauptrestaurant und ein à la carte Beach Grill, zwei Bars, einen Weinkeller, einen Pool und eine Boutique.
V Villas Maldives at Mirihi MGallery CollectionHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 403.– / pro Person
Ari-Atoll
Die bei Schweizern sehr beliebte Insel wurde komplett renoviert, öffnet im Dezember 2025 wieder ihre Tore und verfügt...
Baros MaldivesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 372.– / pro Person
Nordmale-Atoll
Die drei Spitzen-Restaurants bieten alle einen herrlichen Meerblick und gehören zum Besten was es auf den Malediven...
Kandolhu MaldivesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 369.– / pro Person
Ari-Atoll
Das halboffene Hauptrestaurant «The Market» verwöhnt mit internationaler Küche, das «Olive» mit Meersicht besticht...
Drift Thelu Veliga RetreatHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Ari-Atoll
Die Insel bietet ein halboffenes Restaurant in Buffet- und à la carte-Form, eine gemütliche Lounge/Bar direkt am...

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Wir machen Ihnen gerne unverbindlich ein kinderfreundliches Angebot für Sie und Ihre Familie

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Schnorcheln

Ungetrübter Schnorchelspass in Hotels mit traumhaften Hausriffen

Tauchreisen

Erleben Sie eine faszinierende Unterwasserwelt in einem Hotel mit Tauchschule

Fragen & Antworten

Unsere FAQ beantworten Ihre Fragen zu allen Bereichen des Inselstaates

Reiseinformationen

Hier finden Sie Hilfe und Tricks zur Vorbereitung Ihrer Reise auf die Malediven

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