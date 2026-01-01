RAH GILI MALDIVES
Südmale-Atoll
Beschreibung
Einleitung
RAH GILI MALDIVES liegt am Rande des Süd-Malé-Atolls – mit Blick auf den endlosen Horizont, direkt neben einem exklusiven Delfinschutzgebiet. Eingebettet in tropisches Grün und umgeben von einer kristallklaren, türkisfarbenen Lagune, vereint die natürliche Insel modernes architektonisches Design mit einer stilvollen, naturinspirierten Ästhetik und maledivischem Flair.
Minimalistisches Mobiliar, botanische Kunstwerke und warme Erdtöne in Kombination mit grünen und gelben Akzenten schaffen ein stilvolles, zugleich behagliches Ambiente – ideal für einen luxuriösen Rückzugsort.
Ein gut sortierter Weinkeller bietet erlesene Tropfen, und vier Bars laden mit kreativen Cocktails, edlen Weinen und entspannter Lounge-Atmosphäre zum Verweilen ein.
RAH GILI MALDIVES liegt am Rande des Süd-Malé-Atolls – mit Blick auf den endlosen Horizont, direkt neben einem exklusiven Delfinschutzgebiet. Eingebettet in tropisches Grün und umgeben von einer kristallklaren, türkisfarbenen Lagune, vereint die natürliche Insel modernes architektonisches Design mit einer stilvollen, naturinspirierten Ästhetik und maledivischem Flair.
Frische Eleganz durchzieht das gesamte Resort: Das einzigartige Bohème-Design verleiht RAH GILI eine individuelle Handschrift. Alle Villen verfügen über hohe Decken und grosse Glasschiebetüren, die viel natürliches Licht einlassen.
Minimalistisches Mobiliar, botanische Kunstwerke und warme Erdtöne in Kombination mit grünen und gelben Akzenten schaffen ein stilvolles, zugleich behagliches Ambiente – ideal für einen luxuriösen Rückzugsort.
Kulinarisch begeistert das Resort mit sechs herausragenden Restaurants: Das Hauptrestaurant verwöhnt mit internationaler Gourmetküche, während ein stilvoller Teppanyaki-Grill japanische Raffinesse zelebriert. Ergänzt wird das Angebot durch à la carte-Restaurants mit italienischer, asiatischer, indischer und maledivischer Küche inklusive Seafood-Spezialitäten.
Ein gut sortierter Weinkeller bietet erlesene Tropfen, und vier Bars laden mit kreativen Cocktails, edlen Weinen und entspannter Lounge-Atmosphäre zum Verweilen ein.
Der Beach Club mit 210 m² grossem Pool vereint Natur, Design und Lebensfreude – ergänzt durch eine stilvolle Boutique und ein romantisches Open-Air-Kino für unvergessliche Abende unter dem Sternenhimmel.
Angebot
Das stilvolle "SIX & SIX RITUALS" verwöhnt mit hochwertigen Behandlungen auf Basis natürlicher Produkte. Yoga-Pavillon, Beauty Lounge und tropische Gartenbereiche sorgen für ganzheitliches Wohlbefinden und pure Entspannung.
Zimmer
Die luxuriösen Pool Villas sind elegant im Boho-Chic mit maledivischen Elementen gestaltet und bieten viel Platz und Privatsphäre. Die 32 Beach Pool Villas (171 m2) liegen direkt am Sandstrand, wahlweise zur Sonnenauf- oder -untergangsseite. Sie verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Innen- und Aussendusche, Badewanne, begehbare Garderobe, TV, Minibar, Weinkühlschrank, Safe sowie eine möblierte Terrasse mit Pool (20 m2). Die 27 Water Pool Villas (206 m2) mit geschlossenem Badezimmer, sind auf Stelzen in die Lagune erbaut, mit Wasserrutschen für besonderen Badespass.
Für Familien stehen grosszügige 15 Family 2 Bedroom Beach / Water (Sunset) Villas (ca. 257 / 255 m2) sowohl am Strand wie über Wasser zur Verfügung.
Gratis-Sport
Fitnesscenter, Yoga, Meditation, Tennis, Schnorchelausrüstung.
Sport gegen Gebühr
Paddleboard, Kajak, Katamaran, Jetski, Delfin-Ausflüge, Tauchen.
Kinder
Der liebevoll gestaltete Kids-Club begeistert Kinder ab 4 Jahren mit kreativen Aktivitäten, Natur- und Meeresprojekten, Kochen, Spielen, Eco-Conservation und Reading-Corner.
ab CHF 645.– / pro Person
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