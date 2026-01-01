RAH GILI MALDIVES liegt am Rande des Süd-Malé-Atolls – mit Blick auf den endlosen Horizont, direkt neben einem exklusiven Delfinschutzgebiet. Eingebettet in tropisches Grün und umgeben von einer kristallklaren, türkisfarbenen Lagune, vereint die natürliche Insel modernes architektonisches Design mit einer stilvollen, naturinspirierten Ästhetik und maledivischem Flair.



Frische Eleganz durchzieht das gesamte Resort: Das einzigartige Bohème-Design verleiht RAH GILI eine individuelle Handschrift. Alle Villen verfügen über hohe Decken und grosse Glasschiebetüren, die viel natürliches Licht einlassen.

Minimalistisches Mobiliar, botanische Kunstwerke und warme Erdtöne in Kombination mit grünen und gelben Akzenten schaffen ein stilvolles, zugleich behagliches Ambiente – ideal für einen luxuriösen Rückzugsort.



Kulinarisch begeistert das Resort mit sechs herausragenden Restaurants: Das Hauptrestaurant verwöhnt mit internationaler Gourmetküche, während ein stilvoller Teppanyaki-Grill japanische Raffinesse zelebriert. Ergänzt wird das Angebot durch à la carte-Restaurants mit italienischer, asiatischer, indischer und maledivischer Küche inklusive Seafood-Spezialitäten.

Ein gut sortierter Weinkeller bietet erlesene Tropfen, und vier Bars laden mit kreativen Cocktails, edlen Weinen und entspannter Lounge-Atmosphäre zum Verweilen ein.



Der Beach Club mit 210 m² grossem Pool vereint Natur, Design und Lebensfreude – ergänzt durch eine stilvolle Boutique und ein romantisches Open-Air-Kino für unvergessliche Abende unter dem Sternenhimmel.