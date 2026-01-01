Ein Hauptrestaurant und ein à la carte Beach Grill, zwei Bars, einen Weinkeller, einen Pool und eine Boutique.

Das «Constance Spa» mit einem Yoga-Pavilion und Dampfbad ist über Wasser gebaut und bietet ein einzigartiges Spa-Erlebnis.

24 freistehende Beach Villas (57 m2) verfügen über eine möblierte Terrasse mit Hängematte, Klimaanlage, halboffenes Badezimmer mit Innen- und Aussendusche, TV, Minibar, Wasserkocher und Nespresso-Maschine. Die 17 Sand Villas (66 m2) sind auf Stelzen am Strand, ganz nahe am Wasser gebaut und verfügen über ein geschlossenes, klimatisiertes Badezimmer. 39 Water Villas (66 m2) sind auf Stelzen über dem Wasser gebaut mit direktem Zugang ins Meer. 30 Senior Water Villas (94 m2) sind grösser und bieten zusätzlich eine Aussenbadewanne.