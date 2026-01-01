17 freistehende Beach Villas (80 m2) sind in hellen Farbtönen gehalten, verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Dusche, TV, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und eine Terrasse direkt am Strand. Die Beach Pool Villa (160 m2) bietet zusätzlich einen Pool im Badezimmer. 3 Interconnected Beach Villas bestehen aus zwei Beach Villas mit Verbindungstüre und gemeinsamer Terrrasse.



6 Sunset Beach Villas (80 m2) sind gleich wie die Beach Villas und liegen zur Sonnenuntergangsseite.

8 Sunset Beach Villas Jacuzzi verfügen zusätzlich über einen Jacuzzi im Badezimmer und die 4 Sunset Beach Villas Pool über einen Pool auf der Terrasse.



4 Interconnected Beach Villas Jacuzzi bestehen aus zwei Villas mit Verbindungstüre, einem Jacuzzi im Badezimmer und zwei Terrassen.



Die 2 Bedroom Beach Residence Pool (250 m2) verfügt über zwei Schlaf-/Badezimmer, einen gemeinsamen Wohnbereich und eine Terrasse mit Pool.





7 Water Villas (125 m2) liegen auf Stelzen über Wasser gebaut, mit geschlossenem Badezimmer mit Badewanne und Dusche sowie direktem Zugang zur Lagune. 10 Water Villas Jacuzzi (125 m2) bieten zusätzlich einen Jacuzzi und 8 Water Villas Pool (160 m2) einen Pool auf der Terrasse.