Kunterbunte, märchenhafte Marokko Ferienziele
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Fès, die älteste der vier Königsstädte
Hier scheint die Zeit stillzustehen. Die pittoreske Altstadt gehört seit 1981 zum Weltkulturerbe der UNESCO. In ihrem engen Gewirr kleiner, schmaler Gassen, die an manchen Stellen kaum einen Meter breit sind, leben die Menschen noch wie vor Jahrhunderten. Ein Bummel durch die Medina ist wie eine Zeitreise in eine tausendjährige Geschichte. In verschiedenen Bereichen werden Lederwaren, Holzarbeiten, Metallgegenstände und Keramik angeboten.
Einige der Wahrzeichen der Stadt sind das Eingangstor zur Altstadt, das Bab Boujejoud, die prachtvolle Koranschule Madrasa Bou Inania, das Mausoleum Zaouiya Moulay Idris im "heiligen Bezirk" und der Königspalast, der etwas ausserhalb der Stadt liegt. Er kann zwar nicht besichtigt werden, doch das Palasttor ist so traumhaft schön, dass Sie es gesehen haben sollten.
Marrakesch, mit unvergleichlich orientalischem Flair
Berühmt ist der zentrale Marktplatz, der Djemaa El Fna. Wegen seiner blutigen Vergangenheit heisst er auch der Platz der Geköpften. Das bunte Treiben und die zahlreichen Händler haben dem Platz heute den Namen "Gauklerplatz" eingebracht. Den besten Überblick haben Sie von der Dachterrasse des Cafés Argana aus. Allenthalben zeugen prachtvolle Paläste, Moscheen und majestätische Tore von einer glanzvollen Vergangenheit. Sowohl die Architektur mit traumhaften Mosaiken als auch die wunderschönen Gärten machen die Königsstadt zur "Perle des Südens".
Die Gipfel des Atlasgebirges
Das Atlasgebirge ist das höchste Gebirge Nordafrikas. Der Gipfel des Jebel Toubkal ragt mit 4167 Metern in den Himmel. Erleben Sie bei Wanderferien die traditionellen Lehmdörfer, die an die Berghänge gebaut wurden. Unterschiedliche Berberstämme fanden in den Bergen ihr Rückzugsgebiet und entwickelten ihre eigene Kultur und Lebensweise. Der Kontrast im Hohen Atlas könnte gegenüber den quirligen Städten Marokkos nicht extremer sein.
Casablanca, Metropole und Filmkulisse
Bei dem Namen denken viele an den Filmklassiker mit Ingrid Bergmann und Humphrey Bogart. Doch die Stadt hat weit mehr zu bieten. Der schönste Platz der Stadt, der Place Mohamed V., wird von Theater, Justizpalast, Rathaus mit Uhrenturm sowie der imposanten Staatsbank umrahmt. Am Rande der Stadt, direkt am Meer gelegen, thront der gigantische Bau der Moschee Hassan II auf einem privaten Felsen.
Chefchaouen, das "Blaue Wunder" in den Rif Bergen
Die verträumte, ruhige "Blaue Stadt" im Rif-Gebirge galt jahrhundertelang als heilige Stadt und war für den Besuch von Ausländern gesperrt. Die Architektur mit den blauen Häusern stammt aus dem Mittelalter und hat sich bis heute bewährt. Legen Sie auf Ihrer Marokko-Rundreise hier eine Atempause ein und geniessen Sie die ruhige und entspannte Atmosphäre des Ortes und der Berglandschaft.
Die Wüste Sahara
Lassen Sie sich von der unendlichen Weite der grössten Sandwüste der Welt und den ausgedehnten Dünenregionen beeindrucken. Die gastfreundlichen Nomaden werden Sie in ihren traditionellen Nomadencamps herzlich willkommen heissen. Erleben Sie die grandiosen Sandformationen beim Kamelreiten oder bei einer Jeepsafari.
Essaouira, das Mekka für Surfer
Die Medina dieser reizvollen Stadt am Atlantik nahm die UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes auf. In der frischen Brise des Atlantiks können die Wellen hier sehr stark werden und locken Surfer von weit her an, ihre Surfferien hier zu verbringen.
Ait Ben Haddou
Von der befestigten Stadt am Hang des Hohen Atlas wurde der gesamte Ortskern mit ihren Häusern, Zinnen und Türmen ebenfalls von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Die märchenhafte Stadt diente schon mehrfach als Filmkulisse. Ecktürme und Zinnen verleihen den Lehmbauten einen wehrhaften Anblick.
Ein idealer Tagesausflug auf Ihrer Reise durch das Land
Den Ouzoud Wasserfall sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Auf Ihren Marokko Reisen unternehmen Sie einen Abstecher zu Marokkos höchstem Wasserfall.
Rabat, die Hauptstadt Marokkos
Die Hauptstadt des Landes ist in ihrer jahrtausendealten orientalischen Geschichte eine tief religiöse Stadt. In der zweitgrössten Stadt des Landes sind die Häuser generell weiss verputzt. Nur die Kashba hat Gebäude, die einen blau-weissen Anstrich besitzen.
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