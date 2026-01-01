Die Vielfalt Marokkos, die quirligen Medinas und bunten Souks und die landschaftlichen Besonderheiten erleben Sie ganz individuell mit der Beratung und Unterstützung unserer Spezialisten. Nur durch die schmale Strasse von Gibraltar ist Marokko von Europa getrennt und doch empfängt Sie eine völlig andere Welt. Wie aus 1001 Nacht stürmen Kunst und Kultur, das pralle, geschäftige Leben der Basare und der betörende Duft der Gewürze des Orients auf Sie ein. Kaum ein anderes Land hat so viel Abwechslung zu bieten wie dieses Königreich.

Unterschiedliche Eindrücke wechseln in rascher Folge. Da sind zum einen die prachtvollen Königsstädte und die modernen Badeorte. Zum anderen erleben Sie eine fast unberührte Natur mit dem hoch aufragenden Atlasgebirge, die Weite der Sahara Wüste, über die sich ein faszinierender Sternenhimmel spannt und dann wieder die pulsierenden Badeorte am Mittelmeer und Atlantik.