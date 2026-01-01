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Kilimanjaro, Kenia

Kenia Aktivreisen vom Spezialisten

Den «Strahlenden Berg» erklimmen und erleben

Kenia Reisen stecken voller Überraschungen. Besonders der Mount Kenya ist bei Reisenden ein beliebtes Ausflugsziel. Der erloschene Vulkan ist der zweithöchste Berg Afrikas. Wandern und Trekking sind in dieser Region eine beliebte Ferienaktivität. Der Gipfel des Berges erinnert an die Dolomiten und genau das sorgt bei Reisenden für eine einzigartige Faszination. Bei den Wanderungen werden Sie mit Sicherheit auch Elefanten, Affen, Wildschweinen oder Nashörnern begegnen. Überzeugen Sie sich selbst von der Schönheit der Region. Bei weiteren Fragen zu Ihrer Reiseplanung können Sie sich gerne an unsere Spezialisten wenden.

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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Abenteuer

Besteigen Sie bei Ihrer Wanderung auch den Mount Kenya

Ferien mit Kindern

Alle Informationen für Familienferien in Kenia

Flitterwochen Kenia

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Kenia Badeferien

Entspannte Badeferien an Traumstränden in Kenia

Kenia Safaris

Beobachten Sie bei einer Safari in Kenia die Big Five

Reiseinformationen

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