Sansibar Ferien: Das ist etwas für Romantiker und diejenigen, die Sinn für Schönes haben. Der weisse Sand am Strand wird ganzjährig von einem Meer mit 27 Grad Wassertemperatur umspült. Die Ersten auf der Insel waren die Araber, die von dort aus Handel mit Seide und Porzellan betrieben und ihre Schiffe mit Elfenbein, Gold und Edelsteinen beluden. Die Insel befindet sich 40 Kilometer vom Festland Tansanias entfernt und strahlt einen Hauch von Gewürzen, wie Nelken, Muskatnuss und Kardamom aus.

Eine atemberaubende Unterwasserwelt und die Korallenbänke vor den Küsten lassen Strandferien auf Sansibar zum Erlebnis werden. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten.

Weitere Inspirationen für Ihre Badeferien und passende Rundreise-Kombinationen finden Sie in unserer Übersicht der Tansania & Sansibar Reisen.