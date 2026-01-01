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Jetty, Tansania/Sansibar

Badeferien in Tansania & Sansibar – unsere Spezialisten helfen

Romantische Stunden am Strand

Sansibar Ferien: Das ist etwas für Romantiker und diejenigen, die Sinn für Schönes haben. Der weisse Sand am Strand wird ganzjährig von einem Meer mit 27 Grad Wassertemperatur umspült. Die Ersten auf der Insel waren die Araber, die von dort aus Handel mit Seide und Porzellan betrieben und ihre Schiffe mit Elfenbein, Gold und Edelsteinen beluden. Die Insel befindet sich 40 Kilometer vom Festland Tansanias entfernt und strahlt einen Hauch von Gewürzen, wie Nelken, Muskatnuss und Kardamom aus.

Eine atemberaubende Unterwasserwelt und die Korallenbänke vor den Küsten lassen Strandferien auf Sansibar zum Erlebnis werden. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten.

Weitere Inspirationen für Ihre Badeferien und passende Rundreise-Kombinationen finden Sie in unserer Übersicht der Tansania & Sansibar Reisen.

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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Badeferien auf der "Nelkeninsel"

Historisches und Schönheit eines Paradieses

Das einstige Sultanat war deutsche Kolonie, die 1890 gegen Helgoland eingetauscht wurde. Anschliessend war Sansibar nicht nur für die Engländer ein Land, in dem der Pfeffer wächst, der nach wie vor schwarz, weiss oder rot ist und überall auf der Insel neben der Strasse getrocknet wird. Die Einwohner Sansibars beherrschten mit ihren Gewürznelken fast 100 Jahre lang den Weltmarkt. Auch wartet der Indische Ozean stets mit neuen Wundern auf, beispielsweise mit seinen Wellen mit ihrem grossen Fischreichtum.

Inselkenner sind fest davon überzeugt, dass Sansibar bei Ebbe sogar besonders bunt erscheint, weil dann die einheimischen Frauen in leuchtenden Kleidern in knietiefem Wasser Seegras pflücken.

Barfuss Ferien auf Sansibar

Die Strände der Insel eignen sich besonders für Gäste, die im Urlaub auf ihre Schuhe verzichten können. So kann es sein, dass einen schon mal ein Gefühl von Robinson überfällt. Traumhafte Strände wie der Matemwe Beach, der Nungwi Beach, der Kendwa Beach oder der Paje Beach laden zum Baden ein und machen Ihre Badeferien zum Erlebnis. Oder verbringen Sie Ihre Badeferien auf Sansibar am Bwejuu Beach. Im Süden reihen sich entlang der Küste kleine Fischerdörfer wie Perlen an einer Schnur.

Strandferien auf Sansibar bieten Gästen Einblicke in den Alltag der hier lebenden Menschen und ihre jahrhundertealte Kultur. Die kleinere Schwesterinsel Pemba liegt etwa eine Flugstunde von Dar es Salaam entfernt. Hier wachsen vier Millionen Nelkenbäume, weshalb die Insel die Bezeichnung „Nelkeninsel“ trägt. Die Sansibar Lodges und Sansibar Resorts befinden sich fast alle in einem Küstenwald und liegen etwas abseits der ohnehin verschlafenen Orte. Sansibar Tauchen ist an vielen Orten möglich und eignet sich sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene.

Freddies Heimat

Gäste sollten wissen, dass Sansibar nur wenig mit dem Festland gemeinsam hat. Hier existiert eine einzigartige Atmosphäre, bestehend aus indischen, persischen, arabischen sowie europäischen und afrikanischen Einflüssen. Auf dem Darajani-Markt werden tropische Früchte und die Fänge der Fischer aus dem Meer angeboten. Was nur wenige wissen, ist, dass Queen-Legende Freddie Mercury in Sansibar-Stadt geboren wurde und dort seine jungen Jahre erlebte. Der Stadtteil Stone Town beherbergt noch heute zahlreiche meist zweistöckige Gebäude. Unsere Spezialisten machen Ihre Badeferien wahr.

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