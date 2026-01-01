Regionen und Orte im Überblick

Marokko gliedert sich grob in die Königsstädte, die Bergwelt des Atlas, die Wüste im Süden und die lange Atlantikküste – und jede Region hat ihren ganz eigenen Charakter. Für viele Gäste beginnt die Reise im quirligen Marrakesch: Die rote Stadt am Fuss des Hohen Atlas verbindet lebhafte Souks und prunkvolle Paläste mit stilvollen Riads. Wer tiefer in die Geschichte des Königreichs eintauchen möchte, reist weiter nach Fès mit seiner labyrinthischen Medina und ins beschaulichere Meknes.

Im Norden verzaubert das blau getünchte Chefchaouen im Rifgebirge, von wo aus sich die Wasserfälle von Akchour erwandern lassen. Naturfreunde zieht es zudem ins Ourika-Tal sowie nach Ouirgane und Asni – grüne Täler am Rand des Hohen Atlas und ideale Ausgangspunkte für Wanderungen und Trekkings.

Entlang der Atlantikküste wechseln sich lebhafte Städte und entspannte Küstenorte ab. Das windumspielte Essaouira begeistert mit Hafenflair und künstlerischem Charme, während Agadir und Taghazout mit breiten Sandstränden und Surfspots für klassische Badeferien stehen. Als Geheimtipps gelten die geschützte Lagune von Oualidia und das weit im Süden gelegene Dakhla, dessen Lagune Kite- und Windsurfer aus aller Welt anzieht. Eine Übersicht über alle handverlesenen Unterkünfte – vom familiär geführten Riad bis zum Strandresort – finden Sie bei unseren Marokko Hotels.

So planen Sie Ihre Marokko Ferien

Planen Sie Ihre Reise idealerweise im Frühling oder Herbst, wenn die Temperaturen im Landesinneren angenehm sind und sich Besichtigungen bestens mit Aktivitäten im Freien verbinden lassen. Bewährt hat sich der Dreiklang aus Kultur, Natur und Meer: Zuerst entdecken Sie die Königsstädte, anschliessend führt die Route über den Hohen Atlas zu den Dünen der Sahara, und zum Abschluss lassen Sie die vielen Eindrücke bei einigen Badetagen an der Atlantikküste ausklingen.

Dank der kurzen Flugzeit ab der Schweiz und der minimalen Zeitverschiebung eignet sich das Königreich auch für eine kürzere Auszeit – etwa ein verlängertes Wochenende in Marrakesch oder eine Woche Strand und Kultur an der Küste.

Unsere Spezialistinnen und Spezialisten kennen Marokko aus eigener Erfahrung und stellen Ihre Route persönlich zusammen: mit sorgfältig ausgewählten Unterkünften, stimmigen Etappen und Erlebnissen, die zu Ihnen passen. Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Offerte – wir freuen uns, Ihre Marokko Ferien zu gestalten.