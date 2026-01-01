Marokko Ferien vom Spezialisten
Eintauchen in die marokkanische Kultur
Regionen und Orte im Überblick
Marokko gliedert sich grob in die Königsstädte, die Bergwelt des Atlas, die Wüste im Süden und die lange Atlantikküste – und jede Region hat ihren ganz eigenen Charakter. Für viele Gäste beginnt die Reise im quirligen Marrakesch: Die rote Stadt am Fuss des Hohen Atlas verbindet lebhafte Souks und prunkvolle Paläste mit stilvollen Riads. Wer tiefer in die Geschichte des Königreichs eintauchen möchte, reist weiter nach Fès mit seiner labyrinthischen Medina und ins beschaulichere Meknes.
Im Norden verzaubert das blau getünchte Chefchaouen im Rifgebirge, von wo aus sich die Wasserfälle von Akchour erwandern lassen. Naturfreunde zieht es zudem ins Ourika-Tal sowie nach Ouirgane und Asni – grüne Täler am Rand des Hohen Atlas und ideale Ausgangspunkte für Wanderungen und Trekkings.
Entlang der Atlantikküste wechseln sich lebhafte Städte und entspannte Küstenorte ab. Das windumspielte Essaouira begeistert mit Hafenflair und künstlerischem Charme, während Agadir und Taghazout mit breiten Sandstränden und Surfspots für klassische Badeferien stehen. Als Geheimtipps gelten die geschützte Lagune von Oualidia und das weit im Süden gelegene Dakhla, dessen Lagune Kite- und Windsurfer aus aller Welt anzieht. Eine Übersicht über alle handverlesenen Unterkünfte – vom familiär geführten Riad bis zum Strandresort – finden Sie bei unseren Marokko Hotels.
So planen Sie Ihre Marokko Ferien
Planen Sie Ihre Reise idealerweise im Frühling oder Herbst, wenn die Temperaturen im Landesinneren angenehm sind und sich Besichtigungen bestens mit Aktivitäten im Freien verbinden lassen. Bewährt hat sich der Dreiklang aus Kultur, Natur und Meer: Zuerst entdecken Sie die Königsstädte, anschliessend führt die Route über den Hohen Atlas zu den Dünen der Sahara, und zum Abschluss lassen Sie die vielen Eindrücke bei einigen Badetagen an der Atlantikküste ausklingen.
Dank der kurzen Flugzeit ab der Schweiz und der minimalen Zeitverschiebung eignet sich das Königreich auch für eine kürzere Auszeit – etwa ein verlängertes Wochenende in Marrakesch oder eine Woche Strand und Kultur an der Küste.
Unsere Spezialistinnen und Spezialisten kennen Marokko aus eigener Erfahrung und stellen Ihre Route persönlich zusammen: mit sorgfältig ausgewählten Unterkünften, stimmigen Etappen und Erlebnissen, die zu Ihnen passen. Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Offerte – wir freuen uns, Ihre Marokko Ferien zu gestalten.
Beste Reisezeit für Marokko Ferien
Als beste Reisezeit für Marokko gelten Frühling und Herbst: Zwischen März und Mai sowie von September bis November herrschen in den Königsstädten und im Landesinneren angenehme Temperaturen für Besichtigungen und Rundreisen. Im Hochsommer wird es in Marrakesch und am Wüstenrand sehr heiss, während die Atlantikküste rund um Agadir dank frischer Meeresbrise das ganze Jahr über gemässigt bleibt. Der Winter zeigt sich an der Küste mild und sonnig; in der Sahara sind die Nächte dann empfindlich kühl, und die höchsten Gipfel des Hohen Atlas tragen Schnee.
Für Trekkings im Atlasgebirge empfehlen sich ebenfalls Frühling und Herbst, fürs Surfen am Atlantik ist praktisch das ganze Jahr Saison – die kräftigsten Wellen rollen in den Wintermonaten an.
Gut zu wissen für Ihre Reiseplanung
Marokko liegt nur wenige Flugstunden von der Schweiz entfernt, und die Zeitverschiebung ist minimal – Sie kommen ohne Jetlag an. Landessprachen sind Arabisch und Tamazight, mit Französisch verständigen Sie sich fast überall problemlos. Bezahlt wird in marokkanischen Dirham, und auf den Souks gehört das freundliche Feilschen zum guten Ton. Kulinarisch erwarten Sie Tajine, Couscous und der allgegenwärtige Minztee.
Die Distanzen zwischen den Höhepunkten sind überschaubar: Auf einer Marokko Rundreise lassen sich die Königsstädte Marrakesch, Fès, Meknes und Rabat mit dem Hohen Atlas und den Dünen von Erg Chebbi oder Erg Chegaga verbinden; zum Abschluss bieten sich einige Badetage am Atlantik an.
Wer lieber individuell unterwegs ist, reist mit Mietwagen oder privatem Fahrer im eigenen Rhythmus. Besonders stimmungsvoll übernachten Sie in einem Riad, einem traditionellen Stadthaus mit Innenhof mitten in der Medina.
Für wen sich Marokko Ferien eignen
Marokko passt zu ganz unterschiedlichen Reisestilen. Kulturinteressierte tauchen in die verwinkelten Medinas von Marrakesch und Fès ein und besuchen die römischen Ruinen von Volubilis, die zum UNESCO-Welterbe zählen. Aktive wandern durch Berberdörfer am Fusse des Atlas oder besteigen den Jbel Toubkal, den höchsten Gipfel Nordafrikas. Surferinnen und Surfer finden an der Atlantikküste verlässliche Wellen und ein entspanntes Umfeld für Yoga, Golferinnen und Golfer schätzen die Plätze rund um Marrakesch und Agadir.
Für Hochzeitsreisen verbindet das Land orientalisches Flair mit komfortablen Unterkünften, und Familien profitieren von der kurzen Anreise und der grossen Vielfalt auf kleinem Raum. Unsere Spezialisten kennen Marokko aus eigener Erfahrung und stellen Ihre Reise individuell zusammen – von der ersten Idee bis zur ausgearbeiteten Route.
Marokko Ferien
Der Traum vom Orient
Nicht nur die Märkte verströmen einen markanten Duft. Marokko ist auch für sein Zedernholz berühmt und überall liegt dieser prägnante Duft in der Luft. Dieses kostbare Holz mischt sich auf den Souks mit dem herrlichen Duft des kostbaren Safrans und überall treffen Sie auf fröhliche Menschen. Auch die Köstlichkeiten, die hier auf den Märkten auf Sie warten, sind ein wahres Gedicht.
Besonders spannend jedoch ist auch die historische Vergangenheit. Freuen Sie sich auf die Königsstädte des Landes und entdecken Sie mit dem Marokko Reisen Spezialisten Fès, Marrakesch, Rabat und Meknes. Auch in den kleinen Dörfern abseits der üblichen Routen lernen Sie die verschiedenen Gesichter Marokkos kennen. Während der Marokko Rundreisen mit dem Spezialisten lernen Sie das Land abseits der üblichen Touristenpfade hautnah kennen.
Die Magie der Berber-Kultur am Fusse des hohen Atlas
Begeben Sie sich während Ihren Marokko Ferien auf eine Entdeckungsreise und erleben Sie die marokkanische Kultur pur. Ein weiteres Highlight sind die Strände rund um Agadir, die mit feinem weissen Sand verzaubern. Auch surfen in Marokko ist hier möglich, auch wenn dies noch weniger bekannt ist. Der Atlantik mit seinen Wellen ist ein Traum für Surfer. Doch nicht nur Wassersportler kommen in diesem Land auf ihre Kosten. Besinnlich wird es beim Yoga in Marokko. Hier bringen Sie Körper, Geist und Seele in Einklang und finden absolut zu sich.
Marokkos Regionen im Überblick
Marokko vereint auf überschaubarem Raum eine Vielfalt, für die Sie anderswo mehrere Reisen bräuchten. Im Landesinneren locken die vier Königsstädte Marrakesch, Fès, Meknes und Rabat mit verwinkelten Medinas, prachtvollen Palästen und lebhaften Souks. Besonders reizvoll ist die Kombination von Marrakesch mit Fès, der ältesten der Königsstädte mit ihrer weitläufigen Altstadt. Wer sich für Geschichte interessiert, besucht von Meknes aus die römischen Ruinen von Volubilis, die zum UNESCO-Welterbe zählen.
Südlich davon erhebt sich der Hohe Atlas mit aussichtsreichen Pässen, Berberdörfern und dem Jbel Toubkal, dem höchsten Gipfel Nordafrikas. Hinter dem Gebirge beginnt der Süden Marokkos: Das Draa-Tal mit seinen Palmenhainen und Kasbahs führt Richtung Sahara, wo die Dünenfelder von Erg Chebbi und Erg Chegaga zu den eindrücklichsten Landschaften des Landes zählen. Übernachtet wird stilvoll in einem der Marokko Wüstenresorts oder im Zeltcamp unter einem Sternenhimmel, wie Sie ihn zuhause kaum je sehen.
Die Atlantikküste zeigt ein anderes Gesicht: Das windumspielte Essaouira verzaubert mit seiner weiss-blauen Medina und dem Fischerhafen, während die breiten Sandstrände rund um Agadir zu Badeferien einladen. Im Norden schliesslich liegt Chefchaouen, das blaue Bergstädtchen im Rif-Gebirge – ein beliebtes Fotomotiv und angenehm beschaulich. Einen Überblick über alle Regionen geben Ihnen unsere Marokko Ferienziele.
Beste Reisezeit für Marokko
Marokko ist grundsätzlich ein Ganzjahresziel – entscheidend ist, welche Regionen Sie bereisen möchten. Als beste Reisezeit für Rundreisen und Städtebesuche gelten der Frühling (März bis Mai) und der Herbst (September bis November): Die Temperaturen sind dann angenehm warm und ideal für Besichtigungen in Marrakesch oder Fès sowie für Fahrten durchs Landesinnere. Im Frühling blühen zudem die Täler des Atlas – eine besonders schöne Kulisse für Ihre Marokko Ferien.
Im Hochsommer wird es im Landesinneren und in der Wüste sehr heiss. An der Atlantikküste sorgt der Ozean dagegen für gemässigte Temperaturen – Essaouira und die Region um Agadir eignen sich deshalb auch im Juli und August gut für Badeferien sowie für Surfen und Yoga. Für Wüstenerlebnisse empfehlen sich die Monate Oktober bis April: Tagsüber ist es angenehm warm, nachts kühlt die Sahara dann allerdings stark ab – warme Kleidung gehört in dieser Zeit unbedingt ins Gepäck.
Wer im Hohen Atlas unterwegs sein möchte, plant Trekkings am besten zwischen Frühling und Herbst, denn im Winter liegt auf den hohen Gipfeln Schnee. Die milden Wintermonate wiederum sind eine schöne Zeit für Städtereisen, Golfreisen und Aufenthalte im Süden des Landes. Unsere Spezialisten kennen die klimatischen Eigenheiten jeder Region und stimmen Route und Reisezeit optimal auf Ihre Wünsche ab.
Geführte Rundreise, Mietwagen oder Trekking – so entdecken Sie Marokko
Wie Sie Marokko bereisen, hängt ganz von Ihren Vorlieben ab. Auf einer geführten Marokko Rundreise profitieren Sie von einer fachkundigen Reiseleitung, die Ihnen Kultur und Alltag des Landes näherbringt und Türen öffnet, die Individualreisenden oft verschlossen bleiben. Das ist ideal für alle, die sich um nichts kümmern und unterwegs möglichst viel über Land und Leute erfahren möchten.
Selbstfahrer wählen eine Marokko Mietwagenrundreise: Die wichtigsten Verbindungsstrassen sind gut ausgebaut, gefahren wird wie in der Schweiz rechts, und Sie bestimmen Tempo und Route selbst – etwa von den Königsstädten über die Pässe des Atlas bis ans Meer. Unsere Spezialisten stellen die Etappen so zusammen, dass die Fahrzeiten angenehm bleiben und genügend Zeit für Entdeckungen am Wegrand bleibt. Die Unterkünfte sind dabei bereits reserviert – Sie reisen individuell, aber mit der Sicherheit einer sorgfältig geplanten Route.
Aktive zieht es auf Trekkings durch den Hohen Atlas, wo Sie durch Berberdörfer und über aussichtsreiche Pässe wandern. Ein besonderes Erlebnis sind mehrtägige Wüstenerlebnisse mit Übernachtung im Camp zwischen den Dünen. Und wer den Traum vom Orient zu zweit erleben möchte, findet bei unseren Marokko Hochzeitsreisen passende Vorschläge. Selbstverständlich lassen sich die verschiedenen Reisearten auch kombinieren – zum Beispiel eine Rundreise mit anschliessenden Badetagen an der Atlantikküste.
Praktische Hinweise für Ihre Marokko Ferien
Marokko liegt näher, als viele denken: Ab der Schweiz erreichen Sie das Königreich per Direktflug in rund dreieinhalb bis vier Stunden. Die Zeitverschiebung ist minimal – Jetlag ist kein Thema, und so lohnt sich bereits eine Woche Marokko als erholsame Auszeit vom Alltag. Damit gehört Marokko zu den wenigen Destinationen, die orientalisches Ambiente mit kurzer Anreise verbinden.
Amtssprachen sind Arabisch und Tamazight (Berbersprachen). Daneben ist Französisch weit verbreitet, und in den Touristenzentren kommen Sie auch mit Englisch gut zurecht. Bezahlt wird mit dem Marokkanischen Dirham (MAD); die Landeswährung beziehen Sie am einfachsten erst vor Ort am Bankomaten oder in der Wechselstube. Kulinarisch erwarten Sie Klassiker wie Tajine und Couscous – und zur Begrüssung fast überall ein Glas süsser Minztee.
Besonders stimmungsvoll wohnen Sie in Marokko in einem Riad – einem traditionellen Stadthaus mit Innenhof mitten in der Medina. Daneben reicht das Angebot an Marokko Hotels vom charmanten Boutique-Haus an der Küste bis zum komfortablen Resort mit Pool. Aktuelle Hinweise zu Einreise und Gesundheit finden Sie in unseren Marokko Reiseinformationen – und für alle weiteren Fragen sind unsere Afrika Spezialisten persönlich für Sie da.
Wie viele Tage für Marokko? Reisedauer und Routen-Ideen
Marokko gehört zu den wenigen orientalischen Zielen, die sich schon für eine Woche lohnen: Die Anreise ist kurz, die Zeitverschiebung minimal. Ideal für den Einstieg ist eine Woche mit Marrakesch als Basis – von der Roten Stadt aus erreichen Sie den Hohen Atlas, das Ourika-Tal und die Atlantikküste bequem für Tagesausflüge. In unserem Marrakesch-Guide finden Sie Tipps zu Souks, Palästen und Gärten der Stadt.
Wer das ganze Land erleben möchte, plant zehn bis vierzehn Tage ein. Die klassische Route verbindet die Königsstädte mit einer Fahrt über die Pässe des Hohen Atlas ins Draa-Tal und weiter zu den Dünen der Sahara – ein Wüstenerlebnis mit Übernachtung im Camp gehört zu den Momenten, die bleiben. Zurück geht es über die Atlantikküste, wo Essaouira zu einem letzten Bummel durch die Medina einlädt. Mit Etappen von zwei bis drei Nächten reisen Sie entspannt und haben Zeit für Begegnungen am Wegrand.
Sehr beliebt sind auch Kombinationen: Verbinden Sie Ihre Rundreise mit ein paar Badetagen in Agadir & Taghazout, wo breite Sandstrände und die Wellen des Atlantiks warten – oder lassen Sie Ihre Marokko-Ferien in einem Riad in Marrakesch ausklingen. Unsere Spezialisten stellen die Bausteine so zusammen, dass Fahrzeiten, Höhepunkte und Erholung im richtigen Verhältnis stehen.
Warum Marokko-Ferien mit dem Spezialisten planen?
Marokko lässt sich auf eigene Faust bereisen – doch die Kunst liegt im Detail. Welcher Riad liegt ruhig und trotzdem mitten in der Medina? Wie lange dauert die Fahrt über den Tizi n'Tichka wirklich? Und welches Wüstencamp bietet den Komfort, den Sie sich wünschen? Unsere Spezialistinnen und Spezialisten beantworten genau solche Fragen aus eigener Erfahrung – von der Auswahl der Marokko Hotels und Riads bis zum stilvollen Wüstenresort zwischen den Dünen.
Massgeschneidert bedeutet: Ihre Reise richtet sich nach Ihren Interessen, nicht umgekehrt. Ob Kultur in den Königsstädten, Fotografie im Süden, Genuss und Hammam oder aktive Tage im Atlas – wir bauen Ihre Route entsprechend auf, wählen die passenden Unterkünfte aus und achten auf ein stimmiges Reisetempo. Auch besondere Anlässe wie Hochzeitsreisen planen wir mit viel Liebe zum Detail.
Vor und während der Reise haben Sie eine persönliche Ansprechperson in der Schweiz – von der ersten Idee bis zur Rückkehr. Lernen Sie unser Spezialisten-Team kennen und erzählen Sie uns, wie Ihr Marokko aussehen soll: Wir machen daraus eine Reise, die es so kein zweites Mal gibt.
Marokko Mietwagenrundreisen
Marokko Ferien: Zwischen orientalischem Flair und Okzident
Marokko ist ein wunderbares Land und verbindet mit sehr viel Charme Traditionelles mit der Moderne. Essaouira oder auch Casablanca verführen mit ihrem ganz besonderen Flair. Marokko Hotels bieten sämtliche Annehmlichkeiten und stehen den grossen Hotels der westlichen Welt in nichts nach. In den Marokko Wüstenresorts fühlen Sie sich augenblicklich in ein Märchen aus 1001 Nacht transportiert. Die Marokko Wüste ist sagenhaft und unvergleichlich. Hier erwarten Sie täglich neue Überraschungen und eine atemberaubende Naturkulisse.
Die Highlights dieses zauberhaften Landes lassen sich nur hautnah erkunden. Träumen Sie noch lange von den Erlebnissen auf den Souks und geniessen Sie die entspannten Stunden am Meer. Freuen Sie sich in Ihren Marokko Ferien auf endlose Strandspaziergänge und aromatisches Essen, das die Seele erfüllt. Tauchen Sie ein in die Geschichte des Landes und erfahren Sie viel Spannendes über die royale Vergangenheit Marokkos. Bauchtanz und Golf lassen sich in Marokko ebenso vereinbaren wie spannende Rundreisen und absolutes Relaxen unter Palmen.
Häufige Fragen zu Marokko Ferien
Direktflüge ab der Schweiz dauern rund dreieinhalb bis vier Stunden. Da die Zeitverschiebung minimal ist, sind Sie ohne Jetlag vor Ort – Marokko eignet sich deshalb auch gut für kürzere Ferien von einer Woche, etwa für eine Städtereise nach Marrakesch.
Für Marrakesch und Ausflüge in die Umgebung genügt eine Woche. Wer die Königsstädte, den Hohen Atlas und die Sahara verbinden möchte, plant am besten zehn bis vierzehn Tage ein – so bleibt die Reise entspannt, und es ist genug Zeit für die grossen Höhepunkte des Landes. Besonders schön reist es sich im Frühling – weitere Inspiration finden Sie in unserer Übersicht der Reiseziele im April.
Ja – die Atlantikküste ist ideal dafür: Rund um Agadir und Taghazout laden breite Sandstrände zum Baden ein, und die Wellen des Atlantiks machen die Region zu einem beliebten Ziel für Surfen und Yoga. Besonders schön ist die Kombination einer Rundreise mit anschliessenden Badetagen am Meer.
Frühling und Herbst gelten als beste Reisezeit für Marokko: Von März bis Mai sowie von September bis November herrschen in den Königsstädten und im Landesinneren angenehme Temperaturen. Im Hochsommer wird es in Marrakesch und am Wüstenrand sehr heiss, während die Atlantikküste dank frischer Meeresbrise ganzjährig gemässigt bleibt. Der Winter zeigt sich an der Küste mild und sonnig – ideal für eine Auszeit von der kalten Jahreszeit.
Für eine Rundreise durch die Königsstädte mit Abstecher in die Wüste empfehlen sich rund zehn Tage, da die Distanzen zwischen den Höhepunkten überschaubar sind. Wer zusätzlich Badeferien am Atlantik anhängen möchte, plant am besten zwei Wochen ein. Dank der kurzen Flugzeit ab der Schweiz lohnt sich aber auch eine Woche – etwa Marrakesch kombiniert mit dem Hohen Atlas oder der Küste.
Marokko ist erstaunlich vielseitig: Kulturliebhaber tauchen in die Medinas der Königsstädte ein, Aktive finden im Atlasgebirge Trekkingrouten und am Atlantik praktisch ganzjährig gute Surfbedingungen. Auch Golferinnen und Golfer sowie Hochzeitsreisende kommen auf ihre Kosten – romantische Riads und stimmungsvolle Wüstennächte machen das Land zu einem besonderen Ziel für die Flitterwochen. Familien schätzen die kurze Anreise ohne Jetlag und die abwechslungsreichen Erlebnisse auf kleinem Raum.
Klassisch ist die Verbindung der Königsstädte Marrakesch, Fès, Meknes und Rabat mit dem Hohen Atlas und den Dünen von Erg Chebbi oder Erg Chegaga, abgerundet durch Badetage am Atlantik. Ebenso beliebt sind ein Trekking im Atlasgebirge kombiniert mit erholsamen Tagen in einem Riad oder Städteerlebnisse ergänzt durch Surferien an der Küste. Unsere Spezialisten stellen Ihre Wunschkombination gerne individuell zusammen.
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