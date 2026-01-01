Victoria Falls Reisen vom Spezialisten

Beste Reisezeit und Anreise zu den Victoriafällen

Welche Seite der Fälle Sie erleben und wann Sie reisen, verändert das Erlebnis stark. Die Wasserführung des Sambesi schwankt im Jahresverlauf erheblich: Nach der Regenzeit, etwa von Februar bis Mai, donnern die grössten Wassermassen in die Tiefe – ein überwältigendes Schauspiel, bei dem die Gischt allerdings zeitweise die Sicht verhüllt und eine Regenjacke Pflicht ist. In der Trockenzeit, etwa von September bis Dezember, führt der Fluss deutlich weniger Wasser: Die Felskante wird sichtbar, auf der sambischen Seite fallen einzelne Abschnitte trocken, und Aktivitäten wie Rafting oder der Besuch des Devil's Pool sind dann am besten möglich.

Beide Ufer haben ihren Reiz – die simbabwische Seite bietet die klassischen Panoramablicke auf die Wasserfront, die sambische Seite bei Livingstone führt besonders nah ans Wasser.

Die Anreise ist unkompliziert: Sowohl der Ort Victoria Falls in Simbabwe als auch Livingstone in Sambia verfügen über einen Flughafen, die Unterkünfte liegen jeweils nur eine kurze Fahrt entfernt. Dank der Grenzlage lassen sich die Fälle ideal als Auftakt oder Abschluss einer Safari einplanen: Der elefantenreiche Chobe-Nationalpark in Botswana ist für einen Tagesausflug nah genug, und auch Kombinationen mit dem Okavango-Delta, mit Sambia-Safaris oder Simbabwe-Safaris sind bewährte Reiserouten. Eine Sunset-Bootsfahrt auf dem Sambesi gehört dabei zu den stimmungsvollsten Momenten am Ende eines Safaritages.