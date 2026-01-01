Victoria Falls Reisen vom Spezialisten
Ein einmaliges Naturspektakel
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Faszinierender Anblick auf den "donnernden Rauch"
Erleben Sie den grössten Wasservorhang der Welt
Die Kraft der Wassermassen der Victoriafälle beschrieb der einstige Missionar und Afrikareisende David Livingstone am 16. November 1855 mit den Worten: „Das sind Szenen, so hübsch, wie sie nur Engel bei ihren Flügen erleben können.“ Grund hierfür ist, dass sich der Sambesi auf einer Breite von rund zwei Kilometern über einhundert Meter in die Tiefe der Batoka-Schlucht stürzt. Insbesondere in der Regenzeit und auch bei Hochwasser ergiessen sich pro Sekunde zehntausend Kubikmeter Wasser.
Recht eindrucksvoll lässt sich dieses Spektakel vom Cataract Point aus erleben. Viele Touristen sind von diesem weltweit grössten Wasservorhang und dem Regenbogen im Abgrund begeistert. Als Quell des Lebens wird der „donnernde Rauch“ im angrenzenden Nationalpark bezeichnet. In dieser üppigen Vegetation lassen sich am Ufer grasende Elefanten und die Silhouetten von Krokodilen beobachten.
Am „Devil´s Pool“ geht es abwärts
Die Fontänen aus Gischt der Victoria Falls sind bis zu 30 Kilometer zu sehen. Möchten Sie sich einen aussergewöhnlichen Adrenalinkick verschaffen, dann sollten Sie Devil's Pool besuchen. Dies ist aber nur in der Trockenzeit des Sambesi möglich, wen sich oberhalb der Absturzkante der Wasserfälle begehbare Vertiefungen gebildet haben. Selbstverständlich passen zuverlässige Helfer auf, dass hier niemand in die Tiefe stürzt. Der Blick von dieser Kante oder ein entsprechendes Foto ist einzigartig.
Wer körperlich fit ist und gute Nerven besitzt, der kann auch auf dem Sambesifluss Rafting betreiben. Ebenso locken natürlich auch Rundflüge über die Victoria Falls mit dem Flugzeug oder Hubschrauber.
Geniessen Sie Ihren Aufenthalt in luxuriösen Lodges
Die Victoriafälle befinden sich im Staatsgebiet von Simbabwe. Von Sambia aus sind sie ebenfalls nur wenige Kilometer entfernt. Recht eindrucksvoll ist die Sesheke-Brücke, welche seit 2004 die beiden Grenzstädte miteinander verbindet. Zeitraubende Fährverbindungen werden somit vermieden. Seit mehr als 100 Jahren gibt es die Stadt Livingstone-Sambia bereits, nachdem die Victoria-Falls-Bridge fertiggestellt wurde. Sie war einst die Hauptstadt von Nord-Rhodesien. Reisende finden hier erstklassige Hotels und Unterkünfte in traumhafter Lage am Fluss.
Hier werden die Gäste luxuriös verwöhnt und können auch gleich eine spannende Flussfahrt unternehmen oder die Wasserfälle besuchen. Ein Geheimtipp für Nervenstarke ist der Bungeesprung von der stählernen Eisenbahnbrücke. Zudem lohnen sich ein Besuch des Livingstone-Museums sowie das kleine Eisenbahnmuseum. Unsere Spezialisten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, wenn Sie eine erlebnisreiche Reise zu den Victoriafällen planen.
Beste Reisezeit und Anreise zu den Victoriafällen
Welche Seite der Fälle Sie erleben und wann Sie reisen, verändert das Erlebnis stark. Die Wasserführung des Sambesi schwankt im Jahresverlauf erheblich: Nach der Regenzeit, etwa von Februar bis Mai, donnern die grössten Wassermassen in die Tiefe – ein überwältigendes Schauspiel, bei dem die Gischt allerdings zeitweise die Sicht verhüllt und eine Regenjacke Pflicht ist. In der Trockenzeit, etwa von September bis Dezember, führt der Fluss deutlich weniger Wasser: Die Felskante wird sichtbar, auf der sambischen Seite fallen einzelne Abschnitte trocken, und Aktivitäten wie Rafting oder der Besuch des Devil's Pool sind dann am besten möglich.
Beide Ufer haben ihren Reiz – die simbabwische Seite bietet die klassischen Panoramablicke auf die Wasserfront, die sambische Seite bei Livingstone führt besonders nah ans Wasser.
Die Anreise ist unkompliziert: Sowohl der Ort Victoria Falls in Simbabwe als auch Livingstone in Sambia verfügen über einen Flughafen, die Unterkünfte liegen jeweils nur eine kurze Fahrt entfernt. Dank der Grenzlage lassen sich die Fälle ideal als Auftakt oder Abschluss einer Safari einplanen: Der elefantenreiche Chobe-Nationalpark in Botswana ist für einen Tagesausflug nah genug, und auch Kombinationen mit dem Okavango-Delta, mit Sambia-Safaris oder Simbabwe-Safaris sind bewährte Reiserouten. Eine Sunset-Bootsfahrt auf dem Sambesi gehört dabei zu den stimmungsvollsten Momenten am Ende eines Safaritages.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Afrika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen